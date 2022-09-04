https://ukraina.ru/20220904/1038423515.html

Новая Ялтинская конференция, новый миропорядок и сильная Россия - Владимир Константинов о будущем мира

Новая Ялтинская конференция, новый миропорядок и сильная Россия - Владимир Константинов о будущем мира - 04.09.2022 Украина.ру

Новая Ялтинская конференция, новый миропорядок и сильная Россия - Владимир Константинов о будущем мира

Впереди "Новая Ялта", для этого нужны новые политики, пока есть один, это Путин, второй — руководитель Китая Си Цзинпин, но нет ни одного человека на Западе, который бы обладал достаточным авторитетом, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.

2022-09-04T07:15

2022-09-04T07:15

2022-09-04T07:15

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ялта 1945: прошлое, настоящее, будущее

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Когда выдвинутся лидеры Запада необходимого масштаба, они обязательно пойдут на "Новую Ялту", выстроят вместе с нами и нашими восточными партнёрами новые правила мироустройства, которые бы наиболее полно соответствовали запросам стран, поставили бы точку в неприемлемых движениях прошлых периодов со стороны Запада - уверен спикер крымского парламента.Блоки, как способ ведения политической и экономической жизни, были, есть и будут. Что еще точно будет — мы никогда больше не будем хотеть стать Западом, нам казалось, что стать частью западной цивилизации важно, но это ошибка прошлых поколений политиков, которые, наверное, не до конца разобрались в русской душе, менталитете и нашем особом пути - отметил Владимир Константинов.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html

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новости, владимир константинов, ялта 1945: прошлое, настоящее, будущее, ялта, россия, сша, китай, украина, будущее, спецоперация