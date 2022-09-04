https://ukraina.ru/20220904/1038423515.html
Новая Ялтинская конференция, новый миропорядок и сильная Россия - Владимир Константинов о будущем мира
Новая Ялтинская конференция, новый миропорядок и сильная Россия - Владимир Константинов о будущем мира - 04.09.2022 Украина.ру
Новая Ялтинская конференция, новый миропорядок и сильная Россия - Владимир Константинов о будущем мира
Впереди "Новая Ялта", для этого нужны новые политики, пока есть один, это Путин, второй — руководитель Китая Си Цзинпин, но нет ни одного человека на Западе, который бы обладал достаточным авторитетом, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T07:15
2022-09-04T07:15
2022-09-04T07:15
новости
владимир константинов
ялта 1945: прошлое, настоящее, будущее
ялта
россия
сша
китай
украина
будущее
спецоперация
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Когда выдвинутся лидеры Запада необходимого масштаба, они обязательно пойдут на "Новую Ялту", выстроят вместе с нами и нашими восточными партнёрами новые правила мироустройства, которые бы наиболее полно соответствовали запросам стран, поставили бы точку в неприемлемых движениях прошлых периодов со стороны Запада - уверен спикер крымского парламента.Блоки, как способ ведения политической и экономической жизни, были, есть и будут. Что еще точно будет — мы никогда больше не будем хотеть стать Западом, нам казалось, что стать частью западной цивилизации важно, но это ошибка прошлых поколений политиков, которые, наверное, не до конца разобрались в русской душе, менталитете и нашем особом пути - отметил Владимир Константинов.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир константинов, ялта 1945: прошлое, настоящее, будущее, ялта, россия, сша, китай, украина, будущее, спецоперация
Новости, Владимир Константинов, Ялта 1945: прошлое, настоящее, будущее, Ялта, Россия, США, Китай, Украина, будущее, Спецоперация
Новая Ялтинская конференция, новый миропорядок и сильная Россия - Владимир Константинов о будущем мира
Впереди "Новая Ялта", для этого нужны новые политики, пока есть один, это Путин, второй — руководитель Китая Си Цзинпин, но нет ни одного человека на Западе, который бы обладал достаточным авторитетом, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
Когда выдвинутся лидеры Запада необходимого масштаба, они обязательно пойдут на "Новую Ялту", выстроят вместе с нами и нашими восточными партнёрами новые правила мироустройства, которые бы наиболее полно соответствовали запросам стран, поставили бы точку в неприемлемых движениях прошлых периодов со стороны Запада - уверен спикер крымского парламента.
Вот это и будет точкой образования нового миропорядка. Никакие военные блоки не защитят от этого Запад. Сегодня Россия как ядерная страна в состоянии уничтожить любой блок, который бы они ни сформировали, они это понимают. Нам не надо ни с кем объединяться, чтобы уничтожить Америку и весь Запад, причем многократно. Россия будет еще сильнее, в разы сильнее, чем сегодня.
Блоки, как способ ведения политической и экономической жизни, были, есть и будут. Что еще точно будет — мы никогда больше не будем хотеть стать Западом, нам казалось, что стать частью западной цивилизации важно, но это ошибка прошлых поколений политиков, которые, наверное, не до конца разобрались в русской душе, менталитете и нашем особом пути - отметил Владимир Константинов.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: