https://ukraina.ru/20220903/1038398227.html

"Контрнаступление не ради победы": как Киев оправдывает вложенные в него миллиарды долларов

"Контрнаступление не ради победы": как Киев оправдывает вложенные в него миллиарды долларов - 03.09.2022 Украина.ру

"Контрнаступление не ради победы": как Киев оправдывает вложенные в него миллиарды долларов

Экс-депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью корреспонденту Украина.ру выразил мнение, что контрнаступление на Херсон и возможное контрнаступление на Харьков Киев производит по требованию западных партнеров

2022-09-03T05:07

2022-09-03T05:07

2022-09-03T05:07

новости

украина

депутат

киев

контрнаступление

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Эксперт отметил, что Запад вкладывает в Киев огромные финансовые ресурсы - с начала СВО страна получила уже порядка 17,5 миллиардов долларов, огромная сумма для Украины. Все эти деньги, в основном, были направлены на вооружение и подготовку вооруженных формирований, подчеркнул Килинкаров.Но в современной истории контрнаступление - это не всегда победа, отмечает Килинкаров. Оно может быть и проиграно, но это не значит, что цели и задачи, которые ставились перед этим контрнаступлением, не достигнуты.Полное интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220901/1038328294.html

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новости, украина, депутат, киев, контрнаступление