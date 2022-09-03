"Контрнаступление не ради победы": как Киев оправдывает вложенные в него миллиарды долларов - 03.09.2022 Украина.ру
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"Контрнаступление не ради победы": как Киев оправдывает вложенные в него миллиарды долларов
"Контрнаступление не ради победы": как Киев оправдывает вложенные в него миллиарды долларов - 03.09.2022 Украина.ру
"Контрнаступление не ради победы": как Киев оправдывает вложенные в него миллиарды долларов
Экс-депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью корреспонденту Украина.ру выразил мнение, что контрнаступление на Херсон и возможное контрнаступление на Харьков Киев производит по требованию западных партнеров
2022-09-03T05:07
2022-09-03T05:07
новости
украина
депутат
киев
контрнаступление
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Эксперт отметил, что Запад вкладывает в Киев огромные финансовые ресурсы - с начала СВО страна получила уже порядка 17,5 миллиардов долларов, огромная сумма для Украины. Все эти деньги, в основном, были направлены на вооружение и подготовку вооруженных формирований, подчеркнул Килинкаров.Но в современной истории контрнаступление - это не всегда победа, отмечает Килинкаров. Оно может быть и проиграно, но это не значит, что цели и задачи, которые ставились перед этим контрнаступлением, не достигнуты.Полное интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220901/1038328294.html
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новости, украина, депутат, киев, контрнаступление
Новости, Украина, депутат, Киев, контрнаступление

"Контрнаступление не ради победы": как Киев оправдывает вложенные в него миллиарды долларов

05:07 03.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Экс-депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью корреспонденту Украина.ру выразил мнение, что контрнаступление на Херсон и возможное контрнаступление на Харьков Киев производит по требованию западных партнеров
Эксперт отметил, что Запад вкладывает в Киев огромные финансовые ресурсы - с начала СВО страна получила уже порядка 17,5 миллиардов долларов, огромная сумма для Украины. Все эти деньги, в основном, были направлены на вооружение и подготовку вооруженных формирований, подчеркнул Килинкаров.
Запад требует от Украины: слушайте, мы вкладываем в вас огромные финансы, мы даем вам столько оружия, значит, вы нам обязаны продемонстрировать успех в поле. То есть, победить русских на поле боя. Именно для этого мы вам даем оружие.
Спиридон Килинкаров
Спиридон Килинкаров
Депутат Верховной Рады трех созывов
Но в современной истории контрнаступление - это не всегда победа, отмечает Килинкаров. Оно может быть и проиграно, но это не значит, что цели и задачи, которые ставились перед этим контрнаступлением, не достигнуты.
Полное интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте на сайте Украина.ру.
1 сентября, 13:14
День траура: на Украине впервые косвенно признали провал контрнаступленияПятница, 2 сентября объявлена в Закарпатской области Украины днём траура из-за больших потерь 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 31 августа в Facebook* Закарпатской областной государственной администрации.
 
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