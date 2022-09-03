"Контрнаступление не ради победы": как Киев оправдывает вложенные в него миллиарды долларов
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Экс-депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью корреспонденту Украина.ру выразил мнение, что контрнаступление на Херсон и возможное контрнаступление на Харьков Киев производит по требованию западных партнеров
Эксперт отметил, что Запад вкладывает в Киев огромные финансовые ресурсы - с начала СВО страна получила уже порядка 17,5 миллиардов долларов, огромная сумма для Украины. Все эти деньги, в основном, были направлены на вооружение и подготовку вооруженных формирований, подчеркнул Килинкаров.
Запад требует от Украины: слушайте, мы вкладываем в вас огромные финансы, мы даем вам столько оружия, значит, вы нам обязаны продемонстрировать успех в поле. То есть, победить русских на поле боя. Именно для этого мы вам даем оружие.
Но в современной истории контрнаступление - это не всегда победа, отмечает Килинкаров. Оно может быть и проиграно, но это не значит, что цели и задачи, которые ставились перед этим контрнаступлением, не достигнуты.
Полное интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте на сайте Украина.ру.
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