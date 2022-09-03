https://ukraina.ru/20220903/1038397081.html

"Раньше не было возможности": депутат Килинкаров рассказал, о чем всегда мечтала власть на Украине

"Раньше не было возможности": депутат Килинкаров рассказал, о чем всегда мечтала власть на Украине - 03.09.2022 Украина.ру

"Раньше не было возможности": депутат Килинкаров рассказал, о чем всегда мечтала власть на Украине

Экс-депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью корреспонденту Украина.ру рассказал, что киевский режим всегда мечтал о жесткой цензуре, но возможность реализовать эту мечту у него появилась только сейчас

2022-09-03T04:53

2022-09-03T04:53

2022-09-03T04:53

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Начиная от Кучмы и заканчивая Зеленским, вспоминает депутат, все власти одинаково сильно хотели запрещать СМИ что-то или о чем-то говорить. У всех было это желание, но не у всех были эти возможности.А сегодня с позволения Европы происходит то, от чего раньше бежали, как от огня, отмечает эксперт. В этом контексте удивительна не столько позиция Украины, сколько позиция Европы - как они спокойно к этому относятся, подчеркнул экс-депутат. Полное интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220901/1038309972.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, депутат, свобода слова, власть