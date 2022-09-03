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"Раньше не было возможности": депутат Килинкаров рассказал, о чем всегда мечтала власть на Украине
"Раньше не было возможности": депутат Килинкаров рассказал, о чем всегда мечтала власть на Украине - 03.09.2022 Украина.ру
"Раньше не было возможности": депутат Килинкаров рассказал, о чем всегда мечтала власть на Украине
Экс-депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью корреспонденту Украина.ру рассказал, что киевский режим всегда мечтал о жесткой цензуре, но возможность реализовать эту мечту у него появилась только сейчас
2022-09-03T04:53
2022-09-03T04:53
2022-09-03T04:53
новости
украина
депутат
свобода слова
власть
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Начиная от Кучмы и заканчивая Зеленским, вспоминает депутат, все власти одинаково сильно хотели запрещать СМИ что-то или о чем-то говорить. У всех было это желание, но не у всех были эти возможности.А сегодня с позволения Европы происходит то, от чего раньше бежали, как от огня, отмечает эксперт. В этом контексте удивительна не столько позиция Украины, сколько позиция Европы - как они спокойно к этому относятся, подчеркнул экс-депутат. Полное интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220901/1038309972.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, депутат, свобода слова, власть
"Раньше не было возможности": депутат Килинкаров рассказал, о чем всегда мечтала власть на Украине
Экс-депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью корреспонденту Украина.ру рассказал, что киевский режим всегда мечтал о жесткой цензуре, но возможность реализовать эту мечту у него появилась только сейчас
Начиная от Кучмы и заканчивая Зеленским, вспоминает депутат, все власти одинаково сильно хотели запрещать СМИ что-то или о чем-то говорить. У всех было это желание, но не у всех были эти возможности.
Я помню времена, когда тот же Янукович пытался что-то выстроить под себя, какую-то вертикаль информационную, Европа жестко пресекала – ай-ай-ай, так нельзя делать, вы что! Нельзя! Преследовать журналистов нехорошо! Запрещать СМИ нехорошо!
Спиридон Килинкаров
экс-депутат Верховной Рады трех созывов
А сегодня с позволения Европы происходит то, от чего раньше бежали, как от огня, отмечает эксперт. В этом контексте удивительна не столько позиция Украины, сколько позиция Европы - как они спокойно к этому относятся, подчеркнул экс-депутат.
Полное интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте
на сайте Украина.ру.