https://ukraina.ru/20220903/1038387471.html

"Не туда думаете": эксперт оценил готовность Киева прислушаться к мнению Папы Римского

"Не туда думаете": эксперт оценил готовность Киева прислушаться к мнению Папы Римского - 03.09.2022 Украина.ру

"Не туда думаете": эксперт оценил готовность Киева прислушаться к мнению Папы Римского

Политолог Алексей Мартынов объяснил в интервью корреспонденту издания Украина.ру, почему украинские дипломаты позволяют себе резкие высказывания в адрес глав зарубежных государств

2022-09-03T07:15

2022-09-03T07:15

2022-09-03T07:15

новости

папа римский

украина

киев

дипломаты

политолог

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Политолог усомнился в том, что визит Папы Римского в Донбасс может что-то изменить. Готовы ли в Киеве вообще прислушиваться к мнению понтифика, учитывая, насколько странные люди там заседают? А в последнее время, отмечает он, украинские власти будто специально набирают откуда-то таких одиозных людей, которых назначают послами.В отношении понтифика это, мягко говоря, хамство, считает эксперт. За Ватиканом стоит, около четверти людей мира, если считать католиков Латинской Америки. Подобным образом относиться к Папе Римскому – неправильно, уверен Мартынов, добавляя при этом, что в головах нынешних украинских управленцев, похоже, произошел какой-то сдвиг и в какой-то момент было десакрализовано буквально все.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220829/1038220866.html

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новости, папа римский, украина, киев, дипломаты, политолог