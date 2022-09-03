"Не туда думаете": эксперт оценил готовность Киева прислушаться к мнению Папы Римского - 03.09.2022 Украина.ру
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"Не туда думаете": эксперт оценил готовность Киева прислушаться к мнению Папы Римского
"Не туда думаете": эксперт оценил готовность Киева прислушаться к мнению Папы Римского - 03.09.2022 Украина.ру
"Не туда думаете": эксперт оценил готовность Киева прислушаться к мнению Папы Римского
Политолог Алексей Мартынов объяснил в интервью корреспонденту издания Украина.ру, почему украинские дипломаты позволяют себе резкие высказывания в адрес глав зарубежных государств
2022-09-03T07:15
2022-09-03T07:15
новости
папа римский
украина
киев
дипломаты
политолог
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Политолог усомнился в том, что визит Папы Римского в Донбасс может что-то изменить. Готовы ли в Киеве вообще прислушиваться к мнению понтифика, учитывая, насколько странные люди там заседают? А в последнее время, отмечает он, украинские власти будто специально набирают откуда-то таких одиозных людей, которых назначают послами.В отношении понтифика это, мягко говоря, хамство, считает эксперт. За Ватиканом стоит, около четверти людей мира, если считать католиков Латинской Америки. Подобным образом относиться к Папе Римскому – неправильно, уверен Мартынов, добавляя при этом, что в головах нынешних украинских управленцев, похоже, произошел какой-то сдвиг и в какой-то момент было десакрализовано буквально все.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, папа римский, украина, киев, дипломаты, политолог
Новости, Папа Римский, Украина, Киев, дипломаты, политолог

"Не туда думаете": эксперт оценил готовность Киева прислушаться к мнению Папы Римского

07:15 03.09.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск
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Политолог Алексей Мартынов объяснил в интервью корреспонденту издания Украина.ру, почему украинские дипломаты позволяют себе резкие высказывания в адрес глав зарубежных государств
Политолог усомнился в том, что визит Папы Римского в Донбасс может что-то изменить. Готовы ли в Киеве вообще прислушиваться к мнению понтифика, учитывая, насколько странные люди там заседают? А в последнее время, отмечает он, украинские власти будто специально набирают откуда-то таких одиозных людей, которых назначают послами.
То в Германии веселый посол, который унылой ливерной колбасой обозвал целого канцлера, то другие послы в Европе отжигают не хуже этого Мельника… Украинский посол в Ватикане буквально на прошлой неделе позволил себе достаточно хамские высказывания в отношении понтифика, что, дескать, вы что-то здесь неправильно смотрите, или - не туда думаете, или - мы от вас не этого ждали.
Алексей Мартынов
Алексей Мартынов
Политолог
В отношении понтифика это, мягко говоря, хамство, считает эксперт. За Ватиканом стоит, около четверти людей мира, если считать католиков Латинской Америки.
Подобным образом относиться к Папе Римскому – неправильно, уверен Мартынов, добавляя при этом, что в головах нынешних украинских управленцев, похоже, произошел какой-то сдвиг и в какой-то момент было десакрализовано буквально все.
Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
Общая аудиенция Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 16:00
Святее Папы Римского. Почему украинские власти поучают главу католиков
 
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