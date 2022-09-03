https://ukraina.ru/20220903/1038367846.html

"Идеальный материал": политолог о том, почему Украина оптимальный "поставщик" террористов в Россию

"Идеальный материал": политолог о том, почему Украина оптимальный "поставщик" террористов в Россию - 03.09.2022 Украина.ру

"Идеальный материал": политолог о том, почему Украина оптимальный "поставщик" террористов в Россию

Политолог Алексей Мартынов рассказал в интервью корреспонденту издания Украина.ру, кто и для чего выбрал Украину источником международного терроризма

2022-09-03T06:00

2022-09-03T06:00

2022-09-03T06:00

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Производством международных террористов занимаются не украинские спецслужбы и не артист Зеленский, уверен Мартынов. Он считает, что центры подготовки международных террористов организовывают западные спецслужбы.То есть, украинские нацисты - идеальный материал для международного терроризма, для реализации терактов, в том числе, на территории России, отмечает Мартынов. Здесь, конечно, важна тщательная работа соответствующих российских служб.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220902/1038333698.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, политолог, террористы