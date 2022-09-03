"Идеальный материал": политолог о том, почему Украина оптимальный "поставщик" террористов в Россию
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Политолог Алексей Мартынов рассказал в интервью корреспонденту издания Украина.ру, кто и для чего выбрал Украину источником международного терроризма
Производством международных террористов занимаются не украинские спецслужбы и не артист Зеленский, уверен Мартынов. Он считает, что центры подготовки международных террористов организовывают западные спецслужбы.
В качестве исполнителей берут человеческий материал с отбитыми мозгами, с уже совершенно свихнувшимся рассудком – ну да, это идеальные террористы. А уж почему идеальные для нашего общества, нашей страны, нашего пространства – потому, что они растворяются в нашем пространстве. Достаточно взять с собой маленькую дочку, пустить слезу, сказать - "я беженка с Донбасса", и еще пару грубых матерных слов или проклятий по поводу Зеленского и его режима – и все, у нас уже готовы помогать, всячески жалеть.
То есть, украинские нацисты - идеальный материал для международного терроризма, для реализации терактов, в том числе, на территории России, отмечает Мартынов. Здесь, конечно, важна тщательная работа соответствующих российских служб.
Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.