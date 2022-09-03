"Идеальный материал": политолог о том, почему Украина оптимальный "поставщик" террористов в Россию - 03.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220903/1038367846.html
"Идеальный материал": политолог о том, почему Украина оптимальный "поставщик" террористов в Россию
"Идеальный материал": политолог о том, почему Украина оптимальный "поставщик" террористов в Россию - 03.09.2022 Украина.ру
"Идеальный материал": политолог о том, почему Украина оптимальный "поставщик" террористов в Россию
Политолог Алексей Мартынов рассказал в интервью корреспонденту издания Украина.ру, кто и для чего выбрал Украину источником международного терроризма
2022-09-03T06:00
2022-09-03T06:00
новости
украина
россия
политолог
террористы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037688227_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_4c93b6e910ba10d7f9a7d19679dd4bbd.jpg
Производством международных террористов занимаются не украинские спецслужбы и не артист Зеленский, уверен Мартынов. Он считает, что центры подготовки международных террористов организовывают западные спецслужбы.То есть, украинские нацисты - идеальный материал для международного терроризма, для реализации терактов, в том числе, на территории России, отмечает Мартынов. Здесь, конечно, важна тщательная работа соответствующих российских служб.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220902/1038333698.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037688227_22:0:875:640_1920x0_80_0_0_cae97c5eb1d22114f0b3d094069634cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, политолог, террористы
Новости, Украина, Россия, политолог, террористы

"Идеальный материал": политолог о том, почему Украина оптимальный "поставщик" террористов в Россию

06:00 03.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Политолог Алексей Мартынов рассказал в интервью корреспонденту издания Украина.ру, кто и для чего выбрал Украину источником международного терроризма
Производством международных террористов занимаются не украинские спецслужбы и не артист Зеленский, уверен Мартынов. Он считает, что центры подготовки международных террористов организовывают западные спецслужбы.
В качестве исполнителей берут человеческий материал с отбитыми мозгами, с уже совершенно свихнувшимся рассудком – ну да, это идеальные террористы. А уж почему идеальные для нашего общества, нашей страны, нашего пространства – потому, что они растворяются в нашем пространстве. Достаточно взять с собой маленькую дочку, пустить слезу, сказать - "я беженка с Донбасса", и еще пару грубых матерных слов или проклятий по поводу Зеленского и его режима – и все, у нас уже готовы помогать, всячески жалеть.
Алексей Мартынов
Алексей Мартынов
Политолог
То есть, украинские нацисты - идеальный материал для международного терроризма, для реализации терактов, в том числе, на территории России, отмечает Мартынов. Здесь, конечно, важна тщательная работа соответствующих российских служб.
Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
Прощание с командиром батальона Спарта В. Жогой в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 04:22
Аргентинский военкор объяснил, как связано убийство Дугиной и покушение на главу ДНР Пушилина Военный корреспондент из Аргентины Себастьян Сальгадо в интервью изданию Украина.ру связал теракт в отношении Дарьи Дугиной и последовавшее сразу за ним покушение на главу ДНР
 
НовостиУкраинаРоссияполитологтеррористы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:37"Пинали, как помойное ведро": депутат Рады объяснил, за что поплатился Папа Римский
07:30Военный эксперт рассказал, когда ВС РФ покончат с украинской группировкой Донбассе
07:15"Не туда думаете": эксперт оценил готовность Киева прислушаться к мнению Папы Римского
07:07Эксперт рассказал, как изношенные британские гаубицы могут вызвать ядерную катастрофу
07:00"Пока это сложно": Евсеев объяснил, зачем ВС РФ окружать Северск, Соледар и Артемовск
06:52Военный эксперт Норин сравнил возможности кавказских террористов и киевского режима
06:45"Клеймо на всю жизнь": Мартынов рассказал о судьбе украинских нацистов после окончания спецоперации
06:38Ераносян: киевский режим абсолютно не считается с потерями
06:30"Тогда нацистов не добили": политолог объяснил, как сейчас Россия исправит ошибки советского времени
06:15Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима
06:07"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ
06:00"Идеальный материал": политолог о том, почему Украина оптимальный "поставщик" террористов в Россию
05:45"Период полураспада": политолог рассказал о последствиях нынешнего состояния Украины
05:30Норин: на ЗАЭС киевский режим ходит "по тонкому льду"
05:22Эксперт рассказал о цели предпринятого Киевом контрнаступления
05:15Военный эксперт объяснил, почему важно отрезать Украину от выхода к Черному морю
05:07"Контрнаступление не ради победы": как Киев оправдывает вложенные в него миллиарды долларов
05:00"Нужна внешняя сила": политолог о необходимости присутствия представителей МАГАТЭ на украинских АЭС
04:53"Раньше не было возможности": депутат Килинкаров рассказал, о чем всегда мечтала власть на Украине
04:53"Права человека выбросили в урну": депутат рассказал о псевдоценностях на Украине
Лента новостейМолния