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Иван Ефремов. Мир "Великого Кольца": педагогическая поэма

Иван Ефремов. Мир "Великого Кольца": педагогическая поэма - 03.09.2022 Украина.ру

Иван Ефремов. Мир "Великого Кольца": педагогическая поэма

Построение общества будущего – прежде всего функция воспитания подрастающего поколения. "Моральный кодекс строителя коммунизма" уже потом включается (кстати,... Украина.ру, 03.09.2022

2022-09-03T10:19

2022-09-03T10:19

2022-09-03T10:19

литература

фантастика

будущее

ефремов

эксклюзив

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Построение общества будущего – прежде всего функция воспитания подрастающего поколения. "Моральный кодекс строителя коммунизма" уже потом включается (кстати, автору удалось его не прочитать ещё тогда…). Однако, чтобы описать педагогический процесс надо самому быть великим педагогом. Иван Ефремов осознавал, что он не Макаренко, потому предпочёл описывать организационную часть школьного воспитания и образования в будущем.В смысле организации процесса фантаст ничего нового не придумывает (по правде говоря, при всех успехах "удалёнки" ничего нового и не придумано): обычная школа с классно-урочной системой.Ефремов разделяет учеников на четыре возрастных цикла, которые располагаются в различных местах. Тут, опять же, общее место в педагогике – до этого додумался ещё Ян Коменский в XVII веке. Просто тогда проблемой было то, что в классы подбирались ученики по уровню знаний, а не по возрасту. Ефремов только расширил и углубил эту логику.Тем не менее, дети разного возраста друг с другом всё же общаются – "старшие школьники навещали расположенные поблизости школы первого или второго циклов и наблюдали за учением и воспитанием выбранных подопечных. При тщательности воспитания интегральная помощь учителям была необходима". Отметим, что такая же схема использована братьями Стругацкими в "Отягощённых злом", но там-то речь идёт о педагогическом лицее, в котором целенаправленно готовятся будущие учителя…Насколько можно понять, классы имеют постоянный состав, но школы переезжают. Причём организаторов движения не смущает, например, разрыв школьников-воспитателей и школьников-воспитуемых.Разумеется, переезд для детской психики всегда определённое испытание, тем более – когда речь идёт о смене не просто школьного здания, но и климатического пояса. Однако считается, что смена впечатлений даёт больше пользы, чем наносят вреда переезды. Веда Конг восхищается тем, "как удачно выбираются всегда места для постройки школ. Важнейшая сторона воспитания – это развитие острого восприятия природы и тонкого с ней общения. Притупление внимания к природе – это, собственно, остановка развития человека, так как, разучаясь наблюдать, человек теряет способность обобщать".Урочная система классическая (Веда Конг и Эвда Наль заглядывают в классы), но часть занятий проводится на улице. "Занятия в каждом цикле школы чередовались с уроками труда" (кстати, дочь Эвды урок прогуляла – мама же приехала…) и много физкультуры.После 17-ти лет дети приступают к "подвигам Геркулеса" – планированию и осуществлению 12-ти самостоятельных проектов (индивидуальных и групповых). В работе им должен помогать взрослый ментор.Вот, например, задачи, которые поставлены перед сыном председателя Совета звездоплавания Дис Кеном и сыном известного композитора Тор Ана: "расчистить и сделать удобным для посещения нижний ярус пещеры Кон-и-Гут в Средней Азии, (…) провести дорогу к озеру Ментал сквозь острый гребень хребта, (…) возобновить рощу старых хлебных деревьев в Аргентине, выяснить причины появления больших осьминогов в области недавнего поднятия у Тринидада, (…) собрать материалы по древним танцам острова Бали, восстановить их – музыкально и хореографически".Надеемся, что это набор "подвигов" для детей элиты, и осуществлять эти проекты будут всё же не дети, а серьёзные исследовательские институты и специализированные организации… Кому вообще пришло в голову пускать пацанов на стометровую глубину киргизской пещеры? А если их там завалит? А если они уничтожат какие-то ценные археологические артефакты? Вообще очень напоминает современные задания из школьных олимпиад, которые настолько затейливо сформулированы и настолько далеко выходят за рамки школьной программы, что, кажется, целью составителей является убедить детей в том, что они ничего не знают и никогда ничего не добьются.Кстати, за каким чёртом потребовалось уничтожать осьминогов у Тринидада тоже непонятно. Людям они угрозы не представляют, но являются частью экологического равновесия. Или это ядовитые осьминоги-мутанты, появившиеся после ядерной войны?А вот Мвен Мас организовал "водоснабжение рудника в Западном Тибете". Простите, а до того, как он достиг 17-летия, рудник не работал? И, главное, чем занимались профильные службы, обязанные обеспечить водоснабжение рудника?После "подвигов" (если они сданы – что бывает с не сдавшими, не раскрывается, но скорее всего, они сдают их повторно) следует двухлетний курс высшего образования в соответствии с выявленными способностями и предпочтениями. Вообще человек за жизнь получает высшее образование пять-шесть раз.Ефремов постулирует, что "образование, собственно, и есть воспитание и что только так можно подготовить ребенка к трудному пути человека".Почему именно так? Потому что никакого внешкольного воспитания в мире Великого Кольца нет. У землян нет семей. Рождение детей – обязанность перед обществом. Женщины могут помнить своих детей (Веда Конг, походу, не помнит) и совершенно точно не помнят их отцов. Кажется, рождение Эвдой Наль третьего ребёнка от Рен Боза – редкое исключение.Поэтому внешкольное воспитание возможно только в специальной резервации на острове Матерей – Яве. Причём совершенно непонятно, как складывается их дальнейшая жизнь – никаких намёков в произведении на этот счёт не содержится.Сказать, что дети вообще выброшены из общественной жизни нельзя. Родителям, например, не возбраняется посещать детей, хотя не похоже, чтобы это было часто и массово. Если учесть, что "одна из величайших задач человечества – это победа над слепым материнским инстинктом", то не возбраняется только избранным (повторим – описываются представители элиты), а для остальных, как минимум, не приветствуется.Есть и другие связи с обществом. Веда Конг рассказывает: "в школе третьего цикла я была влюблена в машиниста Спиральной Дороги". Опять же неясно, идёт ли речь о реальном машинисте или "машинисте вообще", где и при каких условиях состоялось знакомство и как оно поддерживалось. Правда, в "Часе быка" описывается довольно дальняя экскурсия, в ходе которой дети могли видеть других людей, включая пресловутого машиниста.В общем, выглядит всё это очень благородно, но в реальности мы имеем вполне себе тоталитарную организацию: дети имеют только один источник знаний, и этот источник – высочайше одобренная школьная программа, исполненная пропаганды. Вот пример: Веда Конг в лекции для инопланетян: "научились с помощью полупроводников вязать сложнейшие сети слабых токов и создавать самоуправляющиеся кибернетические машины". Они, возможно и есть (говорится же об автоматических заводах), но вот только поезд Спиральной дороги управляется машинистом, а на отправленном в межзвёздную экспедицию космическом корабле автоматика сводится к простейшему функционалу, вроде торможения в нештатной ситуации.О педагогических и психологических аспектах мы даже не говорим – профильные специалисты от "утопии" Ефремова рвут на себе волосы.Вы уверены, что это будущее – светлое?

https://ukraina.ru/20220827/1038151936.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

литература, фантастика, будущее, ефремов, эксклюзив