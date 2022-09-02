https://ukraina.ru/20220902/1038396257.html

Сотни тысяч: украинский генерал назвал число потерь ВСУ

Сотни тысяч: украинский генерал назвал число потерь ВСУ - 02.09.2022 Украина.ру

Сотни тысяч: украинский генерал назвал число потерь ВСУ

Потери Украины в военном противостоянии с Россией уже исчисляются в сотни тысяч человек. Такое заявление в эфире одного из YouTube-каналов сделал бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны, бывший замкомандующего Силами специальных операций Украины генерал Сергей Кривонос

2022-09-02T16:28

2022-09-02T16:28

2022-09-02T16:28

новости

кривонос

потери

всу

потери всу

украина

генерал

россия

контрнаступление

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По мнению Кривоноса, заслуга в том, что Украина до сих пор не капитулировала в рядовых гражданах страны, которые проявили самоорганизацию, при этом власти для этого ничего не сделали.Кривонос добавил, что Украина потеряла к настоящему моменту 20 процентов своей территории и возвращение этих земель будет стоить государству "не одному десятку тысяч" жизней украинцев.Ранее сообщалось, что на Украине Кривонос является фигурантом уголовного дела. Известно, что следствие ведет Госбюро расследований и оно может касаться действий Кривоноса при обороне аэропорта Жуляны весной этого года. Также отмечалось, что СБУ ведет проверку одного из интервью генерала, в котором он мог раскрыть детали стратегических планов ВСУ. Сам Кривонос назвал эти расследования политическим заказом и связал это с его критическими выступлениями в адрес властей.Несколько дней назад, согласно заявлению Минобороны РФ, украинская армия предприняла попытку контрнаступления на Николаевско-Криворожском направлении, а также в Херсонской области. Согласно оборонному ведомству России, атака войск киевского режима была отбита, противник понес большие потери. Только за прошедшие двое суток на Николаевско-Криворожском направлении были ликвидированы более 330 военнослужащих ВСУ.Официальный Киев не комментирует ситуацию с контрнаступлением. Косвенно о больших потерях украинской армии свидетельствует объявление 2 сентября днем траура в Закарпатской области по случаю массовой гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, базирующейся в этом регионе.Задачи контрнаступления, поставленные перед ВСУ, выполнены не были, а противник понес небывалые потери, объяснил ранее в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. По его словам, такие потери украинская сторона еще не знала в ходе нынешней кампании, включая противостояние в Донбассе.

https://ukraina.ru/20220901/1038294005.html

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новости, кривонос, потери, всу, потери всу, украина, генерал, россия, контрнаступление