Сотни тысяч: украинский генерал назвал число потерь ВСУ - 02.09.2022 Украина.ру
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Сотни тысяч: украинский генерал назвал число потерь ВСУ
Сотни тысяч: украинский генерал назвал число потерь ВСУ - 02.09.2022 Украина.ру
Сотни тысяч: украинский генерал назвал число потерь ВСУ
Потери Украины в военном противостоянии с Россией уже исчисляются в сотни тысяч человек. Такое заявление в эфире одного из YouTube-каналов сделал бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны, бывший замкомандующего Силами специальных операций Украины генерал Сергей Кривонос
2022-09-02T16:28
2022-09-02T16:28
новости
кривонос
потери
всу
потери всу
украина
генерал
россия
контрнаступление
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По мнению Кривоноса, заслуга в том, что Украина до сих пор не капитулировала в рядовых гражданах страны, которые проявили самоорганизацию, при этом власти для этого ничего не сделали.Кривонос добавил, что Украина потеряла к настоящему моменту 20 процентов своей территории и возвращение этих земель будет стоить государству "не одному десятку тысяч" жизней украинцев.Ранее сообщалось, что на Украине Кривонос является фигурантом уголовного дела. Известно, что следствие ведет Госбюро расследований и оно может касаться действий Кривоноса при обороне аэропорта Жуляны весной этого года. Также отмечалось, что СБУ ведет проверку одного из интервью генерала, в котором он мог раскрыть детали стратегических планов ВСУ. Сам Кривонос назвал эти расследования политическим заказом и связал это с его критическими выступлениями в адрес властей.Несколько дней назад, согласно заявлению Минобороны РФ, украинская армия предприняла попытку контрнаступления на Николаевско-Криворожском направлении, а также в Херсонской области. Согласно оборонному ведомству России, атака войск киевского режима была отбита, противник понес большие потери. Только за прошедшие двое суток на Николаевско-Криворожском направлении были ликвидированы более 330 военнослужащих ВСУ.Официальный Киев не комментирует ситуацию с контрнаступлением. Косвенно о больших потерях украинской армии свидетельствует объявление 2 сентября днем траура в Закарпатской области по случаю массовой гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, базирующейся в этом регионе.Задачи контрнаступления, поставленные перед ВСУ, выполнены не были, а противник понес небывалые потери, объяснил ранее в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. По его словам, такие потери украинская сторона еще не знала в ходе нынешней кампании, включая противостояние в Донбассе.
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новости, кривонос, потери, всу, потери всу, украина, генерал, россия, контрнаступление
Новости, Кривонос, потери, ВСУ, потери ВСУ, Украина, генерал, Россия, контрнаступление

Сотни тысяч: украинский генерал назвал число потерь ВСУ

16:28 02.09.2022
 
© 0462.ua
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Потери Украины в военном противостоянии с Россией уже исчисляются в сотни тысяч человек. Такое заявление в эфире одного из YouTube-каналов сделал бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны, бывший замкомандующего Силами специальных операций Украины генерал Сергей Кривонос
По мнению Кривоноса, заслуга в том, что Украина до сих пор не капитулировала в рядовых гражданах страны, которые проявили самоорганизацию, при этом власти для этого ничего не сделали.

И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших – за что они погибли?

Кривонос
Сергей Кривонос
генерал ВСУ
Кривонос добавил, что Украина потеряла к настоящему моменту 20 процентов своей территории и возвращение этих земель будет стоить государству "не одному десятку тысяч" жизней украинцев.
Ранее сообщалось, что на Украине Кривонос является фигурантом уголовного дела. Известно, что следствие ведет Госбюро расследований и оно может касаться действий Кривоноса при обороне аэропорта Жуляны весной этого года.
Также отмечалось, что СБУ ведет проверку одного из интервью генерала, в котором он мог раскрыть детали стратегических планов ВСУ. Сам Кривонос назвал эти расследования политическим заказом и связал это с его критическими выступлениями в адрес властей.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос Кривонос
 Кривонос - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос
Кривонос
Несколько дней назад, согласно заявлению Минобороны РФ, украинская армия предприняла попытку контрнаступления на Николаевско-Криворожском направлении, а также в Херсонской области.
Согласно оборонному ведомству России, атака войск киевского режима была отбита, противник понес большие потери. Только за прошедшие двое суток на Николаевско-Криворожском направлении были ликвидированы более 330 военнослужащих ВСУ.
Официальный Киев не комментирует ситуацию с контрнаступлением. Косвенно о больших потерях украинской армии свидетельствует объявление 2 сентября днем траура в Закарпатской области по случаю массовой гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, базирующейся в этом регионе.
Задачи контрнаступления, поставленные перед ВСУ, выполнены не были, а противник понес небывалые потери, объяснил ранее в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. По его словам, такие потери украинская сторона еще не знала в ходе нынешней кампании, включая противостояние в Донбассе.
Бойцы ополчения на линии разграничения - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 06:00
Эксперт объяснил, почему ВСУ торопятся пойти в контрнаступление до зимыГенштаб ВСУ торопится пойти в наступление до начала зимы из-за ряда природных и географических особенностей региона, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиКривоноспотериВСУпотери ВСУУкраинагенералРоссияконтрнаступление
 
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