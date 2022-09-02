https://ukraina.ru/20220902/1038383852.html

В Луганске заработала российская транспортная карта "Тройка"

В Луганске заработала российская транспортная карта "Тройка" - 02.09.2022 Украина.ру

В Луганске заработала российская транспортная карта "Тройка"

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Луганскую Народную Республику. С правительством ЛНР подписали договор о социально-экономическом развитии Республики. Об этом Собянин рассказал журналистам

2022-09-02T13:18

2022-09-02T13:18

2022-09-02T13:18

новости

луганск

автобус

карта

сергей собянин

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С 1 сентября в Луганске заработала московская транспортная карта "Тройка", рассказал Собянин. Карта работает уже в 14 регионах России. В Луганске оплатить проезд "Тройкой" можно пока что в автобусах, которые передала Луганску Москва. Новые автобусы курсируют по 155 маршруту - от продуктового рынка Околица до квартала Мирного. Стоимость проезда осталась прежней - 20 рублей за поездку.

https://ukraina.ru/20220603/1034091826.html

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новости, луганск, автобус, карта, сергей собянин