В Луганске заработала российская транспортная карта "Тройка" - 02.09.2022 Украина.ру
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В Луганске заработала российская транспортная карта "Тройка"
В Луганске заработала российская транспортная карта "Тройка" - 02.09.2022 Украина.ру
В Луганске заработала российская транспортная карта "Тройка"
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Луганскую Народную Республику. С правительством ЛНР подписали договор о социально-экономическом развитии Республики. Об этом Собянин рассказал журналистам
2022-09-02T13:18
2022-09-02T13:18
новости
луганск
автобус
карта
сергей собянин
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С 1 сентября в Луганске заработала московская транспортная карта "Тройка", рассказал Собянин. Карта работает уже в 14 регионах России. В Луганске оплатить проезд "Тройкой" можно пока что в автобусах, которые передала Луганску Москва. Новые автобусы курсируют по 155 маршруту - от продуктового рынка Околица до квартала Мирного. Стоимость проезда осталась прежней - 20 рублей за поездку.
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новости, луганск, автобус, карта, сергей собянин
Новости, Луганск, автобус, карта, Сергей Собянин

В Луганске заработала российская транспортная карта "Тройка"

13:18 02.09.2022
 
Карта "Тройка" заработала в Луганске
Карта Тройка заработала в Луганске
Читать в
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Луганскую Народную Республику. С правительством ЛНР подписали договор о социально-экономическом развитии Республики. Об этом Собянин рассказал журналистам
"Города Луганск и Москва стали городами-побратимами. Мы наметили совместные планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной, мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры", - сказал он.
С 1 сентября в Луганске заработала московская транспортная карта "Тройка", рассказал Собянин. Карта работает уже в 14 регионах России.
В Луганске оплатить проезд "Тройкой" можно пока что в автобусах, которые передала Луганску Москва. Новые автобусы курсируют по 155 маршруту - от продуктового рынка Околица до квартала Мирного. Стоимость проезда осталась прежней - 20 рублей за поездку.
Выборы главы ЛНР и депутатов Народного Совета республики - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 18:08
Москва и Луганск стали городами-побратимами: Собянин приехал в столицу ЛНР и проконтролировал ее восстановлениеСергей Собянин 3 июня посетил Луганск, где провёл переговоры с главой ЛНР и мэром Луганска. Градоначальники подписали декларацию об установлении между Москвой и Луганском побратимских связей
 
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