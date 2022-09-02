В Луганске заработала российская транспортная карта "Тройка"
Карта "Тройка" заработала в Луганске
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Луганскую Народную Республику. С правительством ЛНР подписали договор о социально-экономическом развитии Республики. Об этом Собянин рассказал журналистам
"Города Луганск и Москва стали городами-побратимами. Мы наметили совместные планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной, мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры", - сказал он.
С 1 сентября в Луганске заработала московская транспортная карта "Тройка", рассказал Собянин. Карта работает уже в 14 регионах России.
В Луганске оплатить проезд "Тройкой" можно пока что в автобусах, которые передала Луганску Москва. Новые автобусы курсируют по 155 маршруту - от продуктового рынка Околица до квартала Мирного. Стоимость проезда осталась прежней - 20 рублей за поездку.
3 июня, 18:08Москва и Луганск стали городами-побратимами: Собянин приехал в столицу ЛНР и проконтролировал ее восстановлениеСергей Собянин 3 июня посетил Луганск, где провёл переговоры с главой ЛНР и мэром Луганска. Градоначальники подписали декларацию об установлении между Москвой и Луганском побратимских связей