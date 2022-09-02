Власти Германии опасаются нового кризиса из-за беженцев с Украины - 02.09.2022 Украина.ру
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Власти Германии опасаются нового кризиса из-за беженцев с Украины
Власти Германии опасаются нового кризиса из-за беженцев с Украины - 02.09.2022 Украина.ру
Власти Германии опасаются нового кризиса из-за беженцев с Украины
В Германии заканчивается жилищный фонд, не хватает персонала для пунктов обслуживания беженцев, мигранты вытесняют немцев на рынке труда. Об этом пишут журналисты немецкого издания Berliner Morgenpost
2022-09-02T10:47
2022-09-02T10:47
новости
беженцы
украина
германия
фрг
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В городе Херцогенрат в земле Северный Рейн-Вестфалия для беженцев оборудовали спортивный зал в школе. Сейчас он почти пустой - на матах спят только 19 человек, остальные разъехались по квартирам. В августе власти ФРГ увеличили число беженцев, которых распределят в муниципалитет. Перед мэром города Бенджамином Фадавианом поставили задачу разместить людей по квартирам, но он говорит о пределе городских возможностей. Власти нескольких федеральных земель сообщили о прекращении приема беженцев по государственной программе, сообщили немецкие журналисты.По количеству беженцев Германия уже достигла критического уровня 2015 года. Власти ФРГ приняли около миллиона граждан Украины. С июля средний приток беженцев с Украины увеличился в 2-3 раза, сообщили в министерстве внутренних дел Баден-Вюртемберга. В южные федеральные земли в день прибывают по 400 человек.С приближением зимы немецкие власти ожидают всплеск волны беженцев с Украины. Это связывают с нестабильной ситуацией в зоне боевых действий, колебанием цен и обесцениванием украинской гривны.Власти федеральных земель пишут в правительство письма о нехватке жилых площадей, мест в школах и детских садах, персонала для ухода за беженцами и их интеграции в германское общество.Журналисты назвали ситуацию с беженцами "канатоходной прогулкой": многое удалось добиться, но чем дольше длятся боевые действия на Украине, тем более хрупкой становится система приема беженцев в Германии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, беженцы, украина, германия, фрг
Новости, беженцы, Украина, Германия, ФРГ

Власти Германии опасаются нового кризиса из-за беженцев с Украины

10:47 02.09.2022
 
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP / Martin Meissner
Читать в
В Германии заканчивается жилищный фонд, не хватает персонала для пунктов обслуживания беженцев, мигранты вытесняют немцев на рынке труда. Об этом пишут журналисты немецкого издания Berliner Morgenpost
В городе Херцогенрат в земле Северный Рейн-Вестфалия для беженцев оборудовали спортивный зал в школе. Сейчас он почти пустой - на матах спят только 19 человек, остальные разъехались по квартирам.
В августе власти ФРГ увеличили число беженцев, которых распределят в муниципалитет. Перед мэром города Бенджамином Фадавианом поставили задачу разместить людей по квартирам, но он говорит о пределе городских возможностей. Власти нескольких федеральных земель сообщили о прекращении приема беженцев по государственной программе, сообщили немецкие журналисты.
По количеству беженцев Германия уже достигла критического уровня 2015 года. Власти ФРГ приняли около миллиона граждан Украины. С июля средний приток беженцев с Украины увеличился в 2-3 раза, сообщили в министерстве внутренних дел Баден-Вюртемберга. В южные федеральные земли в день прибывают по 400 человек.
С приближением зимы немецкие власти ожидают всплеск волны беженцев с Украины. Это связывают с нестабильной ситуацией в зоне боевых действий, колебанием цен и обесцениванием украинской гривны.
Власти федеральных земель пишут в правительство письма о нехватке жилых площадей, мест в школах и детских садах, персонала для ухода за беженцами и их интеграции в германское общество.
Журналисты назвали ситуацию с беженцами "канатоходной прогулкой": многое удалось добиться, но чем дольше длятся боевые действия на Украине, тем более хрупкой становится система приема беженцев в Германии.
поезд Киев Берлин беженцы Украина - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 12:54
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