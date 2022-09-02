Зеленский упразднил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе
07:46 02.09.2022 (обновлено: 08:08 02.09.2022)
Президент Украины подписал указ, согласно которому утратили силу прошлые указы, касавшиеся делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), которая участвовала в обсуждении вопросов по "минским договоренностям". Документ разместили 1 сентября на сайте Владимира Зеленского
Он отменил шесть указов 2020-21 годов, которые устанавливали состав делегации и регламентировали ее работу.
Последний состав украинской делегации возглавлял экс-президент Украины Леонид Кравчук, который умер в мае этого года. Ранее в течение нескольких лет в ее состав входил другой бывший президент Украины, Леонид Кучма.
В состав ТКГ также входили представители России (делегацию возглавлял Борис Грызлов, который сейчас является послом в Минске) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
В состав ТКГ также входили представители России (делегацию возглавлял Борис Грызлов, который сейчас является послом в Минске) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
В ТКГ обсуждали оперативные вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на востоке Украины, с 2014 года.
В 2014-м в рамках ТКГ было подписано Минское соглашение по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, в 2015-м — второе Минское соглашение.
Эти документы предполагали достижение режима прекращения огня в Донбассе и отвод тяжелых вооружений, введение особого статуса для региона, разработку мер по восстановлению территорий и др.
Зеленский в мае этого года называл Минские соглашения несерьезными, указывая, что они были только на бумаге и превращали конфликт в замороженный.
В 2014-м в рамках ТКГ было подписано Минское соглашение по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, в 2015-м — второе Минское соглашение.
Эти документы предполагали достижение режима прекращения огня в Донбассе и отвод тяжелых вооружений, введение особого статуса для региона, разработку мер по восстановлению территорий и др.
Зеленский в мае этого года называл Минские соглашения несерьезными, указывая, что они были только на бумаге и превращали конфликт в замороженный.