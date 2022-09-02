Зеленский упразднил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе - 02.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220902/1038357105.html
Зеленский упразднил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе
Зеленский упразднил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе - 02.09.2022 Украина.ру
Зеленский упразднил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе
Президент Украины подписал указ, согласно которому утратили силу прошлые указы, касавшиеся делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), которая участвовала в обсуждении вопросов по "минским договоренностям". Документ разместили 1 сентября на сайте Владимира Зеленского
2022-09-02T07:46
2022-09-02T08:08
владимир зеленский
минские соглашения
ткг
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036814247_0:71:1043:658_1920x0_80_0_0_367dbb3d98f6e85e51124a442d708e3b.jpg
Он отменил шесть указов 2020-21 годов, которые устанавливали состав делегации и регламентировали ее работу. Последний состав украинской делегации возглавлял экс-президент Украины Леонид Кравчук, который умер в мае этого года. Ранее в течение нескольких лет в ее состав входил другой бывший президент Украины, Леонид Кучма. В состав ТКГ также входили представители России (делегацию возглавлял Борис Грызлов, который сейчас является послом в Минске) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В ТКГ обсуждали оперативные вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на востоке Украины, с 2014 года. В 2014-м в рамках ТКГ было подписано Минское соглашение по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, в 2015-м — второе Минское соглашение.Эти документы предполагали достижение режима прекращения огня в Донбассе и отвод тяжелых вооружений, введение особого статуса для региона, разработку мер по восстановлению территорий и др. Зеленский в мае этого года называл Минские соглашения несерьезными, указывая, что они были только на бумаге и превращали конфликт в замороженный.
https://ukraina.ru/20220615/1034157718.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036814247_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_d54cca164ff4aecdb7fa9f38217a2a9d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, минские соглашения, ткг, новости
Владимир Зеленский, Минские соглашения, ТКГ, Новости

Зеленский упразднил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе

07:46 02.09.2022 (обновлено: 08:08 02.09.2022)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины подписал указ, согласно которому утратили силу прошлые указы, касавшиеся делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), которая участвовала в обсуждении вопросов по "минским договоренностям". Документ разместили 1 сентября на сайте Владимира Зеленского
Он отменил шесть указов 2020-21 годов, которые устанавливали состав делегации и регламентировали ее работу.
Последний состав украинской делегации возглавлял экс-президент Украины Леонид Кравчук, который умер в мае этого года. Ранее в течение нескольких лет в ее состав входил другой бывший президент Украины, Леонид Кучма.

В состав ТКГ также входили представители России (делегацию возглавлял Борис Грызлов, который сейчас является послом в Минске) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
В ТКГ обсуждали оперативные вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на востоке Украины, с 2014 года.

В 2014-м в рамках ТКГ было подписано Минское соглашение по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, в 2015-м — второе Минское соглашение.

Эти документы предполагали достижение режима прекращения огня в Донбассе и отвод тяжелых вооружений, введение особого статуса для региона, разработку мер по восстановлению территорий и др.

Зеленский в мае этого года называл Минские соглашения несерьезными, указывая, что они были только на бумаге и превращали конфликт в замороженный.
Заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 14:56
«Выбить себе восемь лет»: Порошенко объяснил, зачем подписывал минские соглашенияПодписание Минских договоренностей позволило Украине получить время для развития и укрепления ВСУ, заявил пятый президент страны Петр Порошенко в интервью «Интерфакс-Украина» 15 июня
 
Владимир ЗеленскийМинские соглашенияТКГНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02Премьер-министр Украины попросил у Германии танки
11:35Мэр Одессы поздравил горожан с Днем города на тюремном жаргоне
11:27ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Херсоне, есть погибшие
11:21СМИ заметили у несостоявшегося убийцы вице-президента Аргентины популярную в "Азове"* татуировку
11:00Владимир Ераносян: Зеленский сошел с ума, с этим надо что-то делать всему миру
10:52Зеленский пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов
10:49История с разворовыванием запорожской гуманитарки: интересные подробности
10:47Власти Германии опасаются нового кризиса из-за беженцев с Украины
10:34Ядерный шантаж Киева на Запорожской АЭС под контролем ООН
10:17Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции
10:09Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ
10:08Российские дипломаты назвали заявление Госдепа США о Симоньян проявлением ревности
10:02Киев в дыму: власти срочно обратились к горожанам
09:59В Чите начали проверку в детском саду, где детям выдали грамоты с гербом Украины
09:56Эксперты рассказали о росте цен на Украине в следующем году
09:50Foreign Affairs: В апреле Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения
09:36Траур на Закарпатье, проблема Босфора, отмена командировок. Главное на Украине на утро 2 сентября
08:56"Полный провал": главу МИД Германии Бербок раскритиковали за поддержку Украины
08:49Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
08:45Эксперт объяснила, чем может обернуться для ЕС введение предела цен на газ
Лента новостейМолния