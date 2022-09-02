https://ukraina.ru/20220902/1038357105.html

Зеленский упразднил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе

Зеленский упразднил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе - 02.09.2022 Украина.ру

Зеленский упразднил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе

Президент Украины подписал указ, согласно которому утратили силу прошлые указы, касавшиеся делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), которая участвовала в обсуждении вопросов по "минским договоренностям". Документ разместили 1 сентября на сайте Владимира Зеленского

2022-09-02T07:46

2022-09-02T07:46

2022-09-02T08:08

владимир зеленский

минские соглашения

ткг

новости

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Он отменил шесть указов 2020-21 годов, которые устанавливали состав делегации и регламентировали ее работу. Последний состав украинской делегации возглавлял экс-президент Украины Леонид Кравчук, который умер в мае этого года. Ранее в течение нескольких лет в ее состав входил другой бывший президент Украины, Леонид Кучма. В состав ТКГ также входили представители России (делегацию возглавлял Борис Грызлов, который сейчас является послом в Минске) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В ТКГ обсуждали оперативные вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на востоке Украины, с 2014 года. В 2014-м в рамках ТКГ было подписано Минское соглашение по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, в 2015-м — второе Минское соглашение.Эти документы предполагали достижение режима прекращения огня в Донбассе и отвод тяжелых вооружений, введение особого статуса для региона, разработку мер по восстановлению территорий и др. Зеленский в мае этого года называл Минские соглашения несерьезными, указывая, что они были только на бумаге и превращали конфликт в замороженный.

https://ukraina.ru/20220615/1034157718.html

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2022

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владимир зеленский, минские соглашения, ткг, новости