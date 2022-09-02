ВСУ выпустили около пяти ракет по Мелитополю

Боевики Зеленского нанесли ракетный удар по мирному Мелитополю. Сработала система противовоздушной обороны. По предварительной информации, всего по городу было выпущено около пяти ракет.

Владимир Рогов член главного совета администрации Запорожской области член главного совета администрации Запорожской области