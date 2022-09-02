ВСУ выпустили около пяти ракет по Мелитополю - 02.09.2022 Украина.ру
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ВСУ выпустили около пяти ракет по Мелитополю
ВСУ выпустили около пяти ракет по Мелитополю - 02.09.2022 Украина.ру
ВСУ выпустили около пяти ракет по Мелитополю
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Мелитополь, сработала система противовоздушной обороны, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
2022-09-02T08:00
2022-09-02T08:00
мелитополь
всу
новости
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Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.Украинские войска продолжают обстреливать Мелитополь, используя в том числе американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Город от обстрелов защищают российские системы ПВО.
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мелитополь, всу, новости
Мелитополь, ВСУ, Новости

ВСУ выпустили около пяти ракет по Мелитополю

08:00 02.09.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.рустела надпись Мелитополь
стела надпись Мелитополь
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Мелитополь, сработала система противовоздушной обороны, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
Боевики Зеленского нанесли ракетный удар по мирному Мелитополю. Сработала система противовоздушной обороны. По предварительной информации, всего по городу было выпущено около пяти ракет.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
член главного совета администрации Запорожской области
Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Украинские войска продолжают обстреливать Мелитополь, используя в том числе американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Город от обстрелов защищают российские системы ПВО.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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