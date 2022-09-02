https://ukraina.ru/20220902/1038356795.html
ВСУ выпустили около пяти ракет по Мелитополю
ВСУ выпустили около пяти ракет по Мелитополю - 02.09.2022 Украина.ру
ВСУ выпустили около пяти ракет по Мелитополю
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Мелитополь, сработала система противовоздушной обороны, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
2022-09-02T08:00
2022-09-02T08:00
2022-09-02T08:00
мелитополь
всу
новости
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Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.Украинские войска продолжают обстреливать Мелитополь, используя в том числе американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Город от обстрелов защищают российские системы ПВО.
https://ukraina.ru/20220901/1038330912.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мелитополь, всу, новости
ВСУ выпустили около пяти ракет по Мелитополю
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Мелитополь, сработала система противовоздушной обороны, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
Боевики Зеленского нанесли ракетный удар по мирному Мелитополю. Сработала система противовоздушной обороны. По предварительной информации, всего по городу было выпущено около пяти ракет.
Владимир Рогов
член главного совета администрации Запорожской области
Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Украинские войска продолжают обстреливать Мелитополь, используя в том числе американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Город от обстрелов защищают российские системы ПВО.