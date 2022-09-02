https://ukraina.ru/20220902/1038356480.html
В Запорожской области пообещали ответить на попытки Киева захватить ЗАЭС
В Запорожской области пообещали ответить на попытки Киева захватить ЗАЭС - 02.09.2022 Украина.ру
В Запорожской области пообещали ответить на попытки Киева захватить ЗАЭС
Новые попытки украинских диверсантов захватить Запорожскую АЭС будут жестко пресечены, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
2022-09-02T07:53
2022-09-02T07:53
2022-09-02T07:53
запорожская аэс
владимир рогов
новости
киев
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Ранее он сообщил, что в Энергодаре российские войска задержали группу украинских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС.
https://ukraina.ru/20220901/1038352665.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, владимир рогов, новости, киев
Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Новости, Киев
В Запорожской области пообещали ответить на попытки Киева захватить ЗАЭС
Новые попытки украинских диверсантов захватить Запорожскую АЭС будут жестко пресечены, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
Новые попытки украинских диверсантов захватить Запорожскую АЭС будут жестко пресечены. Эффект неожиданности со стороны украинских войск утерян.
Владимир Рогов
член главного совета администрации Запорожской области
Ранее он сообщил, что в Энергодаре российские войска задержали группу украинских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.