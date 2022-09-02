https://ukraina.ru/20220902/1038322313.html

Разоблачение по факту. В мариупольском доме нынешнего командира "Азова"* нашли нацистские футболки

Разоблачение по факту. В мариупольском доме нынешнего командира "Азова"* нашли нацистские футболки - 02.09.2022 Украина.ру

Разоблачение по факту. В мариупольском доме нынешнего командира "Азова"* нашли нацистские футболки

Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T07:59

2022-09-02T07:59

2022-09-02T09:47

интервью

мариуполь

"азов"

нацизм

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Ребята из «Тайфуна», спецподразделения ДНР, после освобождения Мариуполя совершили рейд по городским адресам видных азовцев и провели у них обыски.В частности, обыск был проведен и у нынешнего и. о. командира «Азова»* — майора Никиты Надточия (позывной «Раз-Два»). В распоряжении издания Украина.ру оказались вещи, изъятые в ходе обыска.Во время боев за Мариуполь Надточий командовал вторым батальоном полка «Азов»*. Во время авианалета, находясь рядом со входом на «Азовсталь», 20 марта был тяжело ранен осколками в живот, голову, левую руку, в обе ноги, доставлен в бункер на заводе и 21 марта эвакуирован из города на вертолете.Именно его назвал своим преемником на посту командира «Азова»* перед своей сдачей в плен на «Азовстали» подполковник Денис Прокопенко. Правда, уточнил, что это только на время своего плена. 3 июня это назначение произошло.Из официальной биографии Надточия известно, что он уроженец Черкасс. Закончил тамошний университет. В «Азове»* служит с сентября 2014 года, то есть с момента окончания боев за Донбасс. Во время службы в Мариуполе, по информации тайфуновцев, он жил в частном доме. Они точно не могут сказать — это был его дом, или он его арендовал.Надточий до своего назначения был практически неизвестен прессе. Из тех видеоинтервью, которые он теперь начал давать, становится понятно, что он русскоязычный. Хотя и говорит по-украински, но в его речи время от времени проскальзывают русизмы, а также в какие-то моменты слышна русская огласовка украинских слов.Итак, что же нашел «Тайфун» во время обыска у Надточия. Это, прежде всего, его служебное удостоверение: маленькая заламинированная бумажка красного цвета. На одной стороне его фото, а также указаны имя, позывной и номер идентификационной карты — 1022. Воинское звание не указано, хотя указано подразделение — третья рота особого назначения первого батальона особого назначения. И дата окончания действия документа — 31.12.2018 года.На второй стороне указано, что обладатель этого документа может беспрепятственно попадать на любой объект «Азова»* в «Секторе Мариуполь». Печать и подпись.Также нашли его пластиковое удостоверение члена Всеукраинского объединения участников АТО, две новогодние поздравительные открытки от отца-основателя «Азова» — «белого вождя» Андрея Билецкого, в которых собственной рукой последнего Надточию желается всегда идти к мечте и не обращать внимания на препятствия.Также «Тайфун» изъял большую коллекцию футболок «Азова»* и других праворадикальных украинских организаций, которые вы можете увидеть на фото, опубликованных в этой статье, и на видео, опубликованном в тг канале Украина.ру.Интересно, что все, кто видел эти футболки, поражались тому, что они маленького размера — M и S. Надточий сам по себе небольшой. На видео видно, что он небольшого роста и с узкими плечами. Среди футболок есть и две женских. Они приталенные. На одной из них мы обнаружили длинный — в сантиметров 10 — светлый волос.Ребята из «Тайфуна» очень удивились небольшим размерам одежды азовцев, у которых они произвели обыск. Даже пошутили, что сражались в Мариуполе с боевыми гномами.В недавней программе украинского «5 канала» — «Кто с Мирошниченко» — Надточий во время разговора с ведущей по поводу нацизма и нацистов в «Азове»* уходит в полную отрицаловку и несознанку. Мол, это все российская пропаганда в 2014 году, используя пару фотографий (видимо, со свастикой у боевиков «Азова»*), создала им имидж нацистов, который был подхвачен, цитирую, «проплаченным Западом».В таком случае вопрос: откуда тогда все эти нацистские нарративы, как в символике полка, что отражено на принтах азовских футболок, так и на телах азовцев в виде татуировок — начиная от всех этих эсесовских «Волчьего крюка» и «Черного солнца», заканчивая обычными свастиками?Почему у Надточия в его мариупольском доме обнаружились, например, явно нацистские футболки — со свастикой, эсесовской «Мертвой головой» и нацистским символом «14/88»? Разве антифашист и европейский демократ будет держать у себя в шкафу такую коллекцию? Конечно, нет.Почему американский Конгресс неоднократно запрещал американскому правительству финансировать «Азов»*? Конгрессменам Путин «проплатил»?Понятное дело, что теперешний командир «Азова»* врет. Почему? Потому что вот-вот в Мариуполе начнется трибунал нал азовцами. Западным политикам их будет очень тяжело защищать с парламентских трибун и трибун международных организаций, называя трибунал несправедливым путинским судилищем, если всем будет очевидно, что азовцы — обыкновенные патентованные фашисты.И последнее. В программе у Мирошниченко Надточий прямо говорит, что его побратимы, к их сожалению, ни на какую большую поддержку мариупольцев не надеялись. Получается, что в Мариуполе их воспринимали пришлыми и чужаками, то есть оккупантами. Нацистскими оккупантами, от которых город избавили Народная милиция ДНР и российская армия.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20220830/1038237800.html

https://ukraina.ru/20220829/1038231031.html

https://ukraina.ru/20220824/1038049943.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, мариуполь, "азов", нацизм