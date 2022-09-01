Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
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Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Делегация миссии МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию, об этом сообщет 1 сентября РИА Новости
2022-09-01T14:22
2022-09-01T14:25
новости
запорожская аэс
энергодар
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Ранее сообщалось, что украинская сторона задержала миссию на три часа на линии разграничения.Власти Энергодара заявили, что миссию ожидают на станции и для визита нет никаких препятствий. За несколько часов до этого, стало известно, что делегация находится в Новоалександровке, за 20 километров от линии фронта.Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.Политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру объяснил, что диверсия нужна была Киеву для информационного эффекта. На территории, контролируемую российскими войсками, приехала бы миссия МАГАТЭ, а там бы ее встретили украинские части и украинская власть. В таком случае, украинской пропаганде удалось бы обвинить Россию в обстрелах Энергодара.
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новости, запорожская аэс, энергодар, магатэ
Новости, Запорожская АЭС, Энергодар, магатэ

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

14:22 01.09.2022 (обновлено: 14:25 01.09.2022)
 
Миссия МАГАТЭ перед выездом в Запорожье
Миссия МАГАТЭ перед выездом в Запорожье
Читать в
Делегация миссии МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию, об этом сообщет 1 сентября РИА Новости
Ранее сообщалось, что украинская сторона задержала миссию на три часа на линии разграничения.
Власти Энергодара заявили, что миссию ожидают на станции и для визита нет никаких препятствий. За несколько часов до этого, стало известно, что делегация находится в Новоалександровке, за 20 километров от линии фронта.
Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.
Политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру объяснил, что диверсия нужна была Киеву для информационного эффекта. На территории, контролируемую российскими войсками, приехала бы миссия МАГАТЭ, а там бы ее встретили украинские части и украинская власть. В таком случае, украинской пропаганде удалось бы обвинить Россию в обстрелах Энергодара.
Миссия МАГАТЭ перед выездом в Запорожье
09:24
Посол РФ в Турции высказался о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭСПосол РФ в Турции Алексей Ерхов выразил надежду, что запланированный визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС не будет отменен в последний момент, как это было раньше
 
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