https://ukraina.ru/20220901/1038332292.html

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Делегация миссии МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию, об этом сообщет 1 сентября РИА Новости

2022-09-01T14:22

2022-09-01T14:22

2022-09-01T14:25

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Ранее сообщалось, что украинская сторона задержала миссию на три часа на линии разграничения.Власти Энергодара заявили, что миссию ожидают на станции и для визита нет никаких препятствий. За несколько часов до этого, стало известно, что делегация находится в Новоалександровке, за 20 километров от линии фронта.Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.Политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру объяснил, что диверсия нужна была Киеву для информационного эффекта. На территории, контролируемую российскими войсками, приехала бы миссия МАГАТЭ, а там бы ее встретили украинские части и украинская власть. В таком случае, украинской пропаганде удалось бы обвинить Россию в обстрелах Энергодара.

https://ukraina.ru/20220901/1038315220.html

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2022

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новости, запорожская аэс, энергодар, магатэ