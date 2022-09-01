https://ukraina.ru/20220901/1038323833.html

Украинская сторона удерживает миссию МАГАТЭ на линии фронта - СМИ

Украинская сторона удерживает миссию МАГАТЭ на линии фронта - СМИ - 01.09.2022 Украина.ру

Украинская сторона удерживает миссию МАГАТЭ на линии фронта - СМИ

Делегация миссии МАГАТЭ задержана на три часа на линии разграничения со стороны Украины, сообщает 1 сентября агентство Reuters, со ссылкой на представителя делегации

2022-09-01T12:14

2022-09-01T12:14

2022-09-01T12:14

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Сообщается, что глава миссии Рафаэль Гросси лично проводит переговоры с украинскими военными.Власти Энергодара заявили, что миссию ожидают на станции и для визита нет никаких препятствий. За несколько часов до этого, стало известно, что делегация находится в Новоалександровке, за 20 километров от линии фронта.Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.Вооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС, они потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подобные провокации могут привести к катастрофе.

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новости, магатэ, энергодар, всу, украина