https://ukraina.ru/20220901/1038323833.html
Украинская сторона удерживает миссию МАГАТЭ на линии фронта - СМИ
Украинская сторона удерживает миссию МАГАТЭ на линии фронта - СМИ - 01.09.2022 Украина.ру
Украинская сторона удерживает миссию МАГАТЭ на линии фронта - СМИ
Делегация миссии МАГАТЭ задержана на три часа на линии разграничения со стороны Украины, сообщает 1 сентября агентство Reuters, со ссылкой на представителя делегации
2022-09-01T12:14
2022-09-01T12:14
2022-09-01T12:14
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энергодар
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Сообщается, что глава миссии Рафаэль Гросси лично проводит переговоры с украинскими военными.Власти Энергодара заявили, что миссию ожидают на станции и для визита нет никаких препятствий. За несколько часов до этого, стало известно, что делегация находится в Новоалександровке, за 20 километров от линии фронта.Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.Вооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС, они потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подобные провокации могут привести к катастрофе.
https://ukraina.ru/20220901/1038322114.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, энергодар, всу, украина
Новости, магатэ, Энергодар, ВСУ, Украина
Украинская сторона удерживает миссию МАГАТЭ на линии фронта - СМИ
Делегация миссии МАГАТЭ задержана на три часа на линии разграничения со стороны Украины, сообщает 1 сентября агентство Reuters, со ссылкой на представителя делегации
Сообщается, что глава миссии Рафаэль Гросси лично проводит переговоры с украинскими военными.
Власти Энергодара заявили, что миссию ожидают на станции и для визита нет никаких препятствий. За несколько часов до этого, стало известно, что делегация находится в Новоалександровке, за 20 километров от линии фронта.
Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.
Вооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС, они потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подобные провокации могут привести к катастрофе.