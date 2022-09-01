https://ukraina.ru/20220901/1038320755.html
"Он бросил вызов Западу": Bloomberg рассказал о неожиданном маневре Путина
"Он бросил вызов Западу": Bloomberg рассказал о неожиданном маневре Путина - 01.09.2022 Украина.ру
"Он бросил вызов Западу": Bloomberg рассказал о неожиданном маневре Путина
Президент России Владимир Путин бросает вызов Западу, приглашая на учения "Восток-2022" военных из Индии и Китая, говорится в публикации информагентства Bloomberg
2022-09-01T11:05
2022-09-01T11:05
2022-09-01T11:05
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"Таким образом он противодействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине", — отмечает Bloomberg.В статье обращают внимание, что Индия не заняла чью-либо сторону в украинском вопросе вопреки мощному давлению Запада из-за тесных партнерских отношений Москвы и Нью-Дели."Даже когда США привлекли Индию в качестве партнера по обороне и призвали не подрывать международное санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, правительство Нью-Дели направило военный отряд на армейские учения", – возмущается американское агентство.С 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа пройдут стратегические учения "Восток-2022", в которых примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
https://ukraina.ru/20220825/1038083518.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, индия
"Он бросил вызов Западу": Bloomberg рассказал о неожиданном маневре Путина
Президент России Владимир Путин бросает вызов Западу, приглашая на учения "Восток-2022" военных из Индии и Китая, говорится в публикации информагентства Bloomberg
"Таким образом он противодействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине", — отмечает Bloomberg.
В статье обращают внимание, что Индия не заняла чью-либо сторону в украинском вопросе вопреки мощному давлению Запада из-за тесных партнерских отношений Москвы и Нью-Дели.
"Даже когда США привлекли Индию в качестве партнера по обороне и призвали не подрывать международное санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, правительство Нью-Дели направило военный отряд на армейские учения", – возмущается американское агентство.
С 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа пройдут стратегические учения "Восток-2022", в которых примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.