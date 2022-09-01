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Миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар, несмотря на опасность

Миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар, несмотря на опасность - 01.09.2022 Украина.ру

Миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар, несмотря на опасность

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар для оценки состояния Запорожской АЭС (ЗАЭС), несмотря на усилившиеся обстрелы. Такое заявление главы организации Рафаэля Мариано Гросси приводит Reuters

2022-09-01T09:40

2022-09-01T09:40

2022-09-01T09:40

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По его словам, миссия в курсе происходящих в Энергодаре событий, однако продолжит свой путь на ЗАЭС. "В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", - сказал Гросси, который возглавляет миссию.В понедельник, 29 августа инспекторы МАГАТЭ отправились в контролируемый Киевом Запорожье. Оттуда они должны прибыть в Энергодар. Ранее сообщалось, что их прибытие задерживается из-за очередей на пропускных пунктах и обстрелов.Утром 1 сентября Минобороны РФ сообщило о высадке двух украинских диверсионных групп численностью до 60 человек, которые имели задачу захватить ЗАЭС. Для уничтожения противника поднята в воздух армейская авиация.По информации российского военного ведомства, украинские диверсанты намеревались сорвать прибытие в Энергодар миссии МАГАТЭ.Ранее полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру заявил, что никакой критической ситуации на ЗАЭС нет, энергоблоки надежно прикрыты, но если бы была угроза, то Россия бы действовала по-другому.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запорожская аэс, магатэ, украина, россия