Миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар, несмотря на опасность - 01.09.2022 Украина.ру
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Миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар, несмотря на опасность
Миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар, несмотря на опасность - 01.09.2022 Украина.ру
Миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар, несмотря на опасность
Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар для оценки состояния Запорожской АЭС (ЗАЭС), несмотря на усилившиеся обстрелы. Такое заявление главы организации Рафаэля Мариано Гросси приводит Reuters
2022-09-01T09:40
2022-09-01T09:40
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По его словам, миссия в курсе происходящих в Энергодаре событий, однако продолжит свой путь на ЗАЭС. "В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", - сказал Гросси, который возглавляет миссию.В понедельник, 29 августа инспекторы МАГАТЭ отправились в контролируемый Киевом Запорожье. Оттуда они должны прибыть в Энергодар. Ранее сообщалось, что их прибытие задерживается из-за очередей на пропускных пунктах и обстрелов.Утром 1 сентября Минобороны РФ сообщило о высадке двух украинских диверсионных групп численностью до 60 человек, которые имели задачу захватить ЗАЭС. Для уничтожения противника поднята в воздух армейская авиация.По информации российского военного ведомства, украинские диверсанты намеревались сорвать прибытие в Энергодар миссии МАГАТЭ.Ранее полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру заявил, что никакой критической ситуации на ЗАЭС нет, энергоблоки надежно прикрыты, но если бы была угроза, то Россия бы действовала по-другому.
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новости, запорожская аэс, магатэ, украина, россия
Новости, Запорожская АЭС, магатэ, Украина, Россия

Миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар, несмотря на опасность

09:40 01.09.2022
 
Миссия МАГАТЭ перед выездом в Запорожье
Миссия МАГАТЭ перед выездом в Запорожье
Читать в
Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар для оценки состояния Запорожской АЭС (ЗАЭС), несмотря на усилившиеся обстрелы. Такое заявление главы организации Рафаэля Мариано Гросси приводит Reuters
По его словам, миссия в курсе происходящих в Энергодаре событий, однако продолжит свой путь на ЗАЭС.
"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", - сказал Гросси, который возглавляет миссию.
В понедельник, 29 августа инспекторы МАГАТЭ отправились в контролируемый Киевом Запорожье. Оттуда они должны прибыть в Энергодар. Ранее сообщалось, что их прибытие задерживается из-за очередей на пропускных пунктах и обстрелов.
Утром 1 сентября Минобороны РФ сообщило о высадке двух украинских диверсионных групп численностью до 60 человек, которые имели задачу захватить ЗАЭС. Для уничтожения противника поднята в воздух армейская авиация.
По информации российского военного ведомства, украинские диверсанты намеревались сорвать прибытие в Энергодар миссии МАГАТЭ.
Ранее полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру заявил, что никакой критической ситуации на ЗАЭС нет, энергоблоки надежно прикрыты, но если бы была угроза, то Россия бы действовала по-другому.
 
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