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Белый дом объяснил цель установления ценового потолка на российскую нефть
Белый дом объяснил цель установления ценового потолка на российскую нефть - 01.09.2022 Украина.ру
Белый дом объяснил цель установления ценового потолка на российскую нефть
Вашингтон уверен, что ценовой потолок на российскую нефть не только ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но и приведет к снижению общемировых цен. Об этом 31 августа на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
2022-09-01T09:00
2022-09-01T09:00
2022-09-01T09:10
нефть
белый дом
россия
новости
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"Мы рассчитываем, что реализация такой меры позволит не только снизить доходы (России — ред.)... от продажи нефти, но также снизить общемировые цены", — сказала Жан-Пьер.По данным источников Wall Street Journal министры финансов G7 в пятницу планируют представить план по установлению предельной цены на российскую нефть.При этом президент РФ Владимир Путин предупреждал, что при введении ограничений на поставки нефти из России цены на топливо взлетят "до небес". По словам президента РФ, в этом случае западные страны наступят "на те же самые грабли", что и с поставками российского газа.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нефть, белый дом, россия, новости
нефть, Белый дом, Россия, Новости
Белый дом объяснил цель установления ценового потолка на российскую нефть
09:00 01.09.2022 (обновлено: 09:10 01.09.2022)
Вашингтон уверен, что ценовой потолок на российскую нефть не только ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но и приведет к снижению общемировых цен. Об этом 31 августа на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
"Мы рассчитываем, что реализация такой меры позволит не только снизить доходы (России — ред.)... от продажи нефти, но также снизить общемировые цены", — сказала Жан-Пьер.
По данным источников Wall Street Journal министры финансов G7 в пятницу планируют представить план по установлению предельной цены на российскую нефть.
При этом президент РФ Владимир Путин предупреждал, что при введении ограничений на поставки нефти из России цены на топливо взлетят "до небес". По словам президента РФ, в этом случае западные страны наступят "на те же самые грабли", что и с поставками российского газа.