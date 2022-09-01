Белый дом объяснил цель установления ценового потолка на российскую нефть - 01.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220901/1038315110.html
Белый дом объяснил цель установления ценового потолка на российскую нефть
Белый дом объяснил цель установления ценового потолка на российскую нефть - 01.09.2022 Украина.ру
Белый дом объяснил цель установления ценового потолка на российскую нефть
Вашингтон уверен, что ценовой потолок на российскую нефть не только ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но и приведет к снижению общемировых цен. Об этом 31 августа на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
2022-09-01T09:00
2022-09-01T09:10
нефть
белый дом
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101773/87/1017738745_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_066041086ca6628f83f573608c302279.jpg
"Мы рассчитываем, что реализация такой меры позволит не только снизить доходы (России — ред.)... от продажи нефти, но также снизить общемировые цены", — сказала Жан-Пьер.По данным источников Wall Street Journal министры финансов G7 в пятницу планируют представить план по установлению предельной цены на российскую нефть.При этом президент РФ Владимир Путин предупреждал, что при введении ограничений на поставки нефти из России цены на топливо взлетят "до небес". По словам президента РФ, в этом случае западные страны наступят "на те же самые грабли", что и с поставками российского газа.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101773/87/1017738745_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_846f92ee83a23dc3f1ae60a9f8f1e151.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
нефть, белый дом, россия, новости
нефть, Белый дом, Россия, Новости

Белый дом объяснил цель установления ценового потолка на российскую нефть

09:00 01.09.2022 (обновлено: 09:10 01.09.2022)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВашингтон. Белый дом
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Вашингтон уверен, что ценовой потолок на российскую нефть не только ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но и приведет к снижению общемировых цен. Об этом 31 августа на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
"Мы рассчитываем, что реализация такой меры позволит не только снизить доходы (России — ред.)... от продажи нефти, но также снизить общемировые цены", — сказала Жан-Пьер.
По данным источников Wall Street Journal министры финансов G7 в пятницу планируют представить план по установлению предельной цены на российскую нефть.
При этом президент РФ Владимир Путин предупреждал, что при введении ограничений на поставки нефти из России цены на топливо взлетят "до небес". По словам президента РФ, в этом случае западные страны наступят "на те же самые грабли", что и с поставками российского газа.
 
нефтьБелый домРоссияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:48Украинская "киберармия" пошла в наступление – СМИ
10:42Зе против За: увидим ли мы военную хунту по-украински?
10:40Это не Донецк. Военный эксперт о том, как администрация Новой Каховки зря посеяла панику
10:33"Стыдно и противно": украинский поэт Жадан попал в скандал в Италии
10:17Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов
10:08СМИ: Зеленский сдал свою виллу в Италии в аренду россиянам
10:05Стало известно, из какого оружия ВСУ ведут огонь по Энергодару
09:58День знаний, обстрел Энергодара, попытка захвата ЗАЭС. Главное на Украине на утро 1 сентября
09:40Миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар, несмотря на опасность
09:39ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и ближайшие населенные пункты – Минобороны РФ
09:28Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника
09:24Посол РФ в Турции высказался о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
09:00Белый дом объяснил цель установления ценового потолка на российскую нефть
08:56Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры
08:49"Глупо": дирекция ВГТРК оценила призыв Зеленского запретить российские каналы в ЕС
08:33Украинские военные ведут массированный обстрел жилых районов Энергодара
08:32Больше тяжелых вооружений и санкций: Трасс высказалась о борьбе с Россией
08:30Идея федерализации Украины родилась в горбачевскую перестройку - Ольхин
08:22В Пентагоне сообщили, что Украина пока не получила американские комплексы NASAMS
08:22Страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть - WSJ
Лента новостейМолния