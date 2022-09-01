https://ukraina.ru/20220901/1038313928.html

В Пентагоне сообщили, что Украина пока не получила американские комплексы NASAMS

В Пентагоне сообщили, что Украина пока не получила американские комплексы NASAMS - 01.09.2022 Украина.ру

В Пентагоне сообщили, что Украина пока не получила американские комплексы NASAMS

США не передавали Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, их произведут, а потом доставят, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер

2022-09-01T08:22

2022-09-01T08:22

2022-09-01T08:22

сша

украина

оружие

новости

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036533153_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_90664c3f759cabd3ca9b099a276f6e61.jpg

По его словам, поставка комплексов на Украину будет происходить по мере готовности.Ранее Министерство обороны США заключило контракт с оборонным подрядчиком Raytheon на закупку NASAMS для Украины. Стоимость сделки составила 182 миллиона долларов.

https://ukraina.ru/20220901/1038312069.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, оружие, новости, пентагон