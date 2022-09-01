https://ukraina.ru/20220901/1038313928.html
В Пентагоне сообщили, что Украина пока не получила американские комплексы NASAMS
В Пентагоне сообщили, что Украина пока не получила американские комплексы NASAMS - 01.09.2022 Украина.ру
В Пентагоне сообщили, что Украина пока не получила американские комплексы NASAMS
США не передавали Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, их произведут, а потом доставят, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер
2022-09-01T08:22
2022-09-01T08:22
2022-09-01T08:22
сша
украина
оружие
новости
пентагон
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По его словам, поставка комплексов на Украину будет происходить по мере готовности.Ранее Министерство обороны США заключило контракт с оборонным подрядчиком Raytheon на закупку NASAMS для Украины. Стоимость сделки составила 182 миллиона долларов.
https://ukraina.ru/20220901/1038312069.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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сша, украина, оружие, новости, пентагон
США, Украина, оружие, Новости, Пентагон
В Пентагоне сообщили, что Украина пока не получила американские комплексы NASAMS
США не передавали Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, их произведут, а потом доставят, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер
"Верно. Насколько мне известно, их произведут, а после доставят", - сказал он, отвечая на вопрос, верно ли, что NASAMS пока не переданы Украине.
По его словам, поставка комплексов на Украину будет происходить по мере готовности.
Ранее Министерство обороны США заключило контракт с оборонным подрядчиком Raytheon на закупку NASAMS для Украины. Стоимость сделки составила 182 миллиона долларов.