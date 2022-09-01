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"Удар по имиджу Запада": в парламенте Финляндии испугались победы России в СВО

"Удар по имиджу Запада": в парламенте Финляндии испугались победы России в СВО - 01.09.2022 Украина.ру

"Удар по имиджу Запада": в парламенте Финляндии испугались победы России в СВО

Победа России в спецоперации на Украине отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, заявил в беседе с Yle председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо

2022-09-01T07:18

2022-09-01T07:18

2022-09-01T07:18

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По словам депутата, успехи в специальной военной операции продемонстрируют миру, что Россия может в одиночку одержать верх над всем коллективным Западом, в том числе над США и Европой.По его словам, США и Европа выбрали сторону в этом конфликте, оказав Киеву военную, экономическую и политическую помощь. А Россия расценила действия Запада как непосредственное участие в конфликте, добавил политик.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, финляндия, россия, украина