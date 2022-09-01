https://ukraina.ru/20220901/1038311435.html
"Удар по имиджу Запада": в парламенте Финляндии испугались победы России в СВО
"Удар по имиджу Запада": в парламенте Финляндии испугались победы России в СВО - 01.09.2022 Украина.ру
"Удар по имиджу Запада": в парламенте Финляндии испугались победы России в СВО
Победа России в спецоперации на Украине отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, заявил в беседе с Yle председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо
2022-09-01T07:18
2022-09-01T07:18
2022-09-01T07:18
новости
сво
финляндия
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/33/1034283396_1:0:639:359_1920x0_80_0_0_2f336e723a0430da045896605955b1f9.jpg
По словам депутата, успехи в специальной военной операции продемонстрируют миру, что Россия может в одиночку одержать верх над всем коллективным Западом, в том числе над США и Европой.По его словам, США и Европа выбрали сторону в этом конфликте, оказав Киеву военную, экономическую и политическую помощь. А Россия расценила действия Запада как непосредственное участие в конфликте, добавил политик.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220901/1038285049.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/33/1034283396_81:0:560:359_1920x0_80_0_0_aca5dc507b734f6892ab4c9e26beda11.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, финляндия, россия, украина
Новости, СВО, Финляндия, Россия, Украина
"Удар по имиджу Запада": в парламенте Финляндии испугались победы России в СВО
Победа России в спецоперации на Украине отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, заявил в беседе с Yle председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо
По словам депутата, успехи в специальной военной операции продемонстрируют миру, что Россия может в одиночку одержать верх над всем коллективным Западом, в том числе над США и Европой.
Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь?
Юсси Халла-ахо
председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии
По его словам, США и Европа выбрали сторону в этом конфликте, оказав Киеву военную, экономическую и политическую помощь. А Россия расценила действия Запада как непосредственное участие в конфликте, добавил политик.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.