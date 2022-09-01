"Удар по имиджу Запада": в парламенте Финляндии испугались победы России в СВО - 01.09.2022 Украина.ру
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"Удар по имиджу Запада": в парламенте Финляндии испугались победы России в СВО
"Удар по имиджу Запада": в парламенте Финляндии испугались победы России в СВО - 01.09.2022 Украина.ру
"Удар по имиджу Запада": в парламенте Финляндии испугались победы России в СВО
Победа России в спецоперации на Украине отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, заявил в беседе с Yle председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо
2022-09-01T07:18
2022-09-01T07:18
новости
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По словам депутата, успехи в специальной военной операции продемонстрируют миру, что Россия может в одиночку одержать верх над всем коллективным Западом, в том числе над США и Европой.По его словам, США и Европа выбрали сторону в этом конфликте, оказав Киеву военную, экономическую и политическую помощь. А Россия расценила действия Запада как непосредственное участие в конфликте, добавил политик.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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Новости, СВО, Финляндия, Россия, Украина

"Удар по имиджу Запада": в парламенте Финляндии испугались победы России в СВО

07:18 01.09.2022
 
© РИА НовостиФинляндия
Финляндия
© РИА Новости
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Победа России в спецоперации на Украине отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, заявил в беседе с Yle председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо
По словам депутата, успехи в специальной военной операции продемонстрируют миру, что Россия может в одиночку одержать верх над всем коллективным Западом, в том числе над США и Европой.
Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь?
Юсси Халла-ахо
председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии
По его словам, США и Европа выбрали сторону в этом конфликте, оказав Киеву военную, экономическую и политическую помощь. А Россия расценила действия Запада как непосредственное участие в конфликте, добавил политик.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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