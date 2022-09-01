https://ukraina.ru/20220901/1038309972.html

На Украине приняли закон о медиа и упразднили свободу слова

На Украине приняли закон о медиа и упразднили свободу слова - 01.09.2022 Украина.ру

На Украине приняли закон о медиа и упразднили свободу слова

Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T06:37

2022-09-01T06:37

2022-09-01T06:37

эксклюзив

сми

владимир зеленский

цензура

журналисты

украина

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30 августа Верховная Рада проголосовала за скандальный закон о медиа, который поддержали 233 депутата, включая 179 депутатов из фракции Владимира Зеленского. Потому что его внес на рассмотрение парламентарий Никита Потураев – доверенное лицо президента.Против нового закона активно протестовала Европейская федерация журналистов, потому что он фактически упраздняет свободу слова в средствах массовой информации. Как заявила президент этой организации Майя Север, решение поставить СМИ под полный контроль украинского правительства "достойно наихудших авторитарных режимов"."Государству, которое применяло бы такие положения, просто нет места в Европейском Союзе", – заявила она в письме, адресованном руководству Еврокомиссии.Однако в Брюсселе проигнорировали это возмущение, а у Зеленского издевательски заявили о том, что реформа медиа является одним из ключевых требований для вступления Украины в Евросоюз. А значит скандальный законопроект нужно принимать как можно скорее, не оглядываясь на мнение правозащитников или самих журналистов.Суть нового закона сводится к тому, что представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент.Поводом для этого станет "распространение недостоверных материалов относительно вооруженной агрессии или действий государства-агрессора (государства-оккупанта), его должностных лиц, организаций, которые контролируются государством-агрессором, (государством-оккупантом)".Критерии этой недостоверности являются неопределенными и расплывчатыми. Их не стали подробно прописывать в новом законе, и, по мнению экспертов, это было сделано совершенно умышленно. Любая трактовка событий, которая вступает в противоречие с официальной позицией украинского государства, может быть объявлена преступлением, с последующими санкциями для информационных ресурсов.Репрессиями против медиа будет заниматься Национальный совет по вопросам телерадиовещания, за которым отныне закрепляется достаточно существенное материальное финансирование, в размере не менее 0,22% доходной части украинского государственного бюджета.Глава Нацсовета будет получать оклад в сумме 40 минимальных прожиточных минимумов – более 100 тысяч гривен (163 тысячи рублей), рядовым членам Нацсовета начнут платить от 33 прожиточных минимумов – приблизительно 86 тысяч гривен (140 тысяч рублей). А вдобавок для цензоров установлены бонусные финансовые надбавки.Нацсовет по вопросам телерадиовещания получает широкие возможности для цензурных репрессий. Этот государственный регулирующий орган будет применять к масс-медиа штрафы, аннулировать их лицензии по своему собственному решению, отменять регистрацию и запрещать распространение печатных изданий, блокировать телеканалы и запрещать интернет-ресурсы – по решению суда или без него, действуя на свое усмотрение.Таким образом, Национальный совет по вопросам телерадиовещания превращается в карательный орган, а его деятельность будет целиком сосредоточена на борьбе против свободы слова. Причем, новый закон позволяет ему запрещать СМИ, не дожидаясь никаких судебных решений, а украинские журналисты оказываются полностью беззащитными против этого произвола.Они могут ссылать на конституцию и слать жалобы в европейские комиссии, но с таким же успехом можно пожаловаться в старое доброе Спортлото. Тем более, что в Евросоюзе поспешили одобрить голосование по новому украинскому закону."Не надо удивляться, почему они приветствуют закон, позволяющий закрывать СМИ даже без решения суда. Они просто лицемеры, которым совершенно плевать на то, что происходит. Чинуши, спокойно выдающие ничего не значащие пафосные фразы о "свободе" и "демократии". Иногда – очень глупые и поверхностные пустышки", – написал о реакции еврочиновников украинский блогер Анатолий Шарий.А украинские власти сразу перешли от слов к делу. 31 августа на Украине вступает в силу приказ военного командования, который запрещает гражданским журналистам контактировать с представителями Вооруженных сил Украины, а, по сути, лишает их возможности работать в зоне боевых действий."Коллеги говорят, что с завтрашнего дня вступает в действие военный приказ, который блокирует любую работу гражданских репортеров с военными подразделениями. И даже как бы полный запрет на работу в зоне ответственности подразделений. То есть, например, эвакуация в условном Краматорске тоже попадает под этот запрет.Коллеги говорят, это реакция на вчерашние разнообразные утечки информации. Кто-то решил в лучших советских традициях ударить по площадям и запретить все", – рассказал об этом репортер Руслан Смещук.По его словам, это связано с ситуацией вокруг украинского наступления под Херсоном, где некоторые украинские журналисты позволили себе говорить вразнобой с пропагандистским официозом.Судя по всему, военному командованию не понравилась просочившиеся в медиа сообщения о человеческих потерях, и это стало предлогом для решения закрыть прифронтовую зону для СМИ – не считая кадровых военных журналистов, которые всегда напишут то, что прикажут. Хотя, как полагает Руслан Смещук, "создавшийся вакуум информации теперь заполнят российские информресурсы".И действительно, после такого запрета в украинском информационном поле останется единственно правильная точка зрения, которую будут определять у Зеленского. А все альтернативные сообщения объявят преступной дезинформацией."Работу журналистов в районе боевых действий запретили. Казалось бы – невелика потеря, в Украине все равно журналистов давно нет. Но надо понимать глубинные причины такого решения.Теперь всю информацию с фронта будут выдумывать прямо в студиях каналов Офиса Президента по темникам из Офиса Президента. И если сутки назад мы узнали о великом контрнаступлении на Херсон, то завтра точно ни один дурак не сольет видео оттуда, по которому станет очевидно, что великое контрнаступление окончено.Мир виртуальной реальности, мир тупых сценариев типа сериала "Слуга народа" для кожухов с забитых хуторов. Мир совершенно зазомбированных дураков, которых хотят любым путем отрезать от получения последних крупиц информации", – комментирует эту ситуацию все тот же Анатолий Шарий.Таким образом, уходящий август 2022 года войдет в историю как время, когда на Украине окончательно ликвидировали свободу слова. Теперь даже формально, по закону.

https://ukraina.ru/20210607/1031571531.html

https://ukraina.ru/20220830/1038268449.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, сми, владимир зеленский, цензура, журналисты, украина