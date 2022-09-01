Идея федерализации Украины родилась в горбачевскую перестройку - Ольхин - 01.09.2022 Украина.ру
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Идея федерализации Украины родилась в горбачевскую перестройку - Ольхин
Идея федерализации Украины родилась в горбачевскую перестройку - Ольхин - 01.09.2022 Украина.ру
Идея федерализации Украины родилась в горбачевскую перестройку - Ольхин
При генеральном секретаре ЦК КПСС Михаиле Горбачеве Донбасс показал протестный потенциал. В 1990 году в регионе возникло "Интернациональное движение Донбасса", члены которого уже тогда говорили о неизбежности федерализации Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин
2022-09-01T08:30
2022-09-01T08:30
новости
донбасс
горбачев
украина
федерализация
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При Горбачеве люди увидели, что система "трещит по швам", сказал Ольхин. В Донбассе начались шахтерские забастовки, на Западной Украине - протесты. В регионе появилось экологическое движение и "Интернациональное движение Донбасса".Идеи федерализации впервые озвучили члены "Интернационального движения Донбасса", добавил Ольхин. Девяностые годы прошлого века, государственный переворот в Киеве в 2014 году и последующая агрессия Украины в Донбассе это подтвердили, заключил эксперт.Полный текст интервью читайте здесь
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новости, донбасс, горбачев, украина, федерализация
Новости, Донбасс, Горбачев, Украина, федерализация

Идея федерализации Украины родилась в горбачевскую перестройку - Ольхин

08:30 01.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Козлов / Перейти в фотобанкМитинг сторонников федерализации Украины в Харькове
Митинг сторонников федерализации Украины в Харькове - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Сергей Козлов
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При генеральном секретаре ЦК КПСС Михаиле Горбачеве Донбасс показал протестный потенциал. В 1990 году в регионе возникло "Интернациональное движение Донбасса", члены которого уже тогда говорили о неизбежности федерализации Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин
При Горбачеве люди увидели, что система "трещит по швам", сказал Ольхин. В Донбассе начались шахтерские забастовки, на Западной Украине - протесты. В регионе появилось экологическое движение и "Интернациональное движение Донбасса".
"Именно в Донбассе прозвучала мысль: Дмитрий Корнилов первым сказал, что если Украина не будет страной с федеративным устройством, если из Киева будут вмешиваться во внутриполитические процессы и навязывать идеологические тренды - это приведет к противостоянию, гражданской войне и распаду страны", - рассказал Ольхин.
Идеи федерализации впервые озвучили члены "Интернационального движения Донбасса", добавил Ольхин. Девяностые годы прошлого века, государственный переворот в Киеве в 2014 году и последующая агрессия Украины в Донбассе это подтвердили, заключил эксперт.
Полный текст интервью читайте здесь
 
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