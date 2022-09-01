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Идея федерализации Украины родилась в горбачевскую перестройку - Ольхин

Идея федерализации Украины родилась в горбачевскую перестройку - Ольхин - 01.09.2022 Украина.ру

Идея федерализации Украины родилась в горбачевскую перестройку - Ольхин

При генеральном секретаре ЦК КПСС Михаиле Горбачеве Донбасс показал протестный потенциал. В 1990 году в регионе возникло "Интернациональное движение Донбасса", члены которого уже тогда говорили о неизбежности федерализации Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин

2022-09-01T08:30

2022-09-01T08:30

2022-09-01T08:30

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При Горбачеве люди увидели, что система "трещит по швам", сказал Ольхин. В Донбассе начались шахтерские забастовки, на Западной Украине - протесты. В регионе появилось экологическое движение и "Интернациональное движение Донбасса".Идеи федерализации впервые озвучили члены "Интернационального движения Донбасса", добавил Ольхин. Девяностые годы прошлого века, государственный переворот в Киеве в 2014 году и последующая агрессия Украины в Донбассе это подтвердили, заключил эксперт.Полный текст интервью читайте здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, донбасс, горбачев, украина, федерализация