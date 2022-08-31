https://ukraina.ru/20220831/1038289287.html

Дорога на Киев была открыта. Как Сталин не дал Рокоссовскому освободить столицу Украины

Дорога на Киев была открыта. Как Сталин не дал Рокоссовскому освободить столицу Украины - 31.08.2022 Украина.ру

Дорога на Киев была открыта. Как Сталин не дал Рокоссовскому освободить столицу Украины

Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T12:06

2022-08-31T12:06

2022-08-31T12:06

история

1943

константин рокоссовский

великая отечественная война

киев

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Сражение на Курской дуге ещё не закончилось, когда командование Центрального фронта получило приказ на проведение новой операции – Черниговско-Припятской. К исходу 31 августа наступавшая на Украине 60-я армия прорвалась на 60 километров в глубину и 100 по фронту. Но такими успехами могла похвастаться только она одна.Первоначально войска генерала армии Константина Константиновича Рокоссовского, а командовал на тот момент Центральным фронтом именно он, должны были наступать в юго-западном направлении, освобождая Шостку, Бахмач, Нежин, Чернигов и Киев. Граница полосы их действий с наступавшим южнее Воронежским фронтом генерала армии Николая Фёдоровича Ватутина проходила через Ичню и украинскую столицу, которую оба фронта должны были освобождать совместно.Первая директива Ставки о проведении операции в штаб Рокоссовского поступила 10 августа. Через шесть дней ещё одной директивой Москва уточнила подробности. Первоначально начать наступление планировалось 24 августа, но так как фронты к этому времени не успели подтянуть все необходимые войска, вооружения и боеприпасы, срок перенесли на два дня.26 августа наступление началось. Силы Центрального фронта насчитывали 579,6 тыс. человек. Со стороны немцев им противостояли 2-я армия и часть сил 9-й армии группы армий "Центр", а также часть сил 4-й танковой армии группы армий "Юг". Их передний край проходил по рекам Сев и Сейм.На главном направлении у Центрального фронта первоначально наступала 65-я армия генерал-лейтенанта Павла Ивановича Батова. Хоть её и усилили 4-м артиллерийским корпусом резерва Верховного Главнокомандования, а основная часть авиации приданной фронту 16-й воздушной армии действовала в полосе её наступления, прорвать вражеский фронт и взять город Севск она никак не могла – немцы стояли насмерть. Советские порядки контратаковали десятки вражеских танков и автоматчики. Ни на земле, ни в воздухе бой не утихал ни на минуту.С утра 27 августа Рокоссовский был вынужден бросить на главное направление часть сил 2-й танковой армии, хотя первоначально планировалось вводить её в уже готовый прорыв. Однако в тот же день немцы перебросили в район Севска две свои пехотные и две танковые дивизии. Тем не менее, войскам Батова к вечеру удалось город освободить, но дальше развить успех у них никак не получалось – слишком упорным было сопротивление.Тогда Рокоссовский решил попробовать изменить направление главного удара.Он приказал командующему своей левофланговой 60-й армией уроженцу Киевской губернии генерал-лейтенанту Ивану Даниловичу Черняховскому сконцентрировать все возможные силы в единый кулак и постараться прорвать ими вражескую оборону на своём участке.Командарм оперативно сосредоточил на узком фронте несколько наиболее полнокровных соединений, для чего даже пошёл на оголение своего правого фланга. Если бы враг вовремя ударил по нему, армия понесла бы тяжёлые потери, но Рокоссовский и Черняховский хорошо понимали, что риск оправдан… и оказались правы.Если в центре, на главном направлении войскам фронта с тяжёлыми потерями и затяжными боями за четыре дня удалось продвинуться всего на 20-25 километров, то на правом фланге только за один день дивизии Черняховского углубились во вражескую оборону на 15 км.Рокоссовский тут же стал перебрасывать свои подвижные части и резервы в полосу наступления 60-й армии, мобилизовав для этого практически весь автотранспорт: 13-я армия переместилась с крайнего правого фланга фронта на стык 65-й и 60-й армий. Основные массы авиации также перенаправили на левый фланг.Уже 30 августа войска Черняховского освободили Глухов, а к исходу следующего дня глубина их прорыва достигла 60 км – они приблизились к Конотопу.Немцы на изменившуюся обстановку отреагировали с опозданием.Когда же они стали перебрасывать на участок прорыва 60-й армии свои резервы, этим воспользовались другие соединения Центрального фронта, которые снова перешли в наступление. 65-я армия генерала Батова преодолела Брянские и Хинельские леса – легендарный партизанский край, и уже к 5 сентября глубина её прорыва составила 125 км. Севернее с теми же темпами продвигалась правофланговая (после переброски 13-й армии) 48-я армия.Совместно они наступали на Новгород-Северский, который Рокоссовский приказал взять в ближайшее время, сходу форсировав Десну.Наступавшая в центре 13-я армия получила приказ, наступая по южному берегу этой реки, переправиться через неё в районе Чернигова, после чего двинуться к Днепру, форсировать его и захватить плацдарм в районе Чернобыля и устья реки Тетерев.Тем временем 60-я армия Черняховского продолжала своё победоносное движение: 6 сентября она освободила Конотоп, 9-го – Бахмач, 15 –го – Нежин. Южнее Бахмача попали в окружение и 11 сентября подверглись разгрому четыре вражеские пехотные дивизии.Дорога на Киев была открыта.Тем временем наступавший южнее Воронежский фронт генерала Ватутина отстал – его армии вели бои в районе Лохвицы и Ромнов.Опасаясь вражеского контрудара, генерал Черняховский был вынужден часть своих сил выделить для прикрытия разрыва, образовавшегося между его войсками, и войсками соседей слева.Однако, как позже выяснилось, эта перестраховка оказалась излишней. Войска Рокоссовского своим прорывом создали угрозу окружения левофланговых объединений группы армий "Юг", командовал которой фельдмаршал Эрих фон Манштейн. В связи с этим 15 сентября он отдал им приказ отступать за Днепр, и Гитлер был вынужден с этим согласиться.Рокоссовский тоже видел эту перспективу и обращался в Ставку с предложением подкорректировать план – не спешить наступать на запад, а нанести его армиями удар на юг вдоль Днепра, отрезать отступавшие от Харькова 4-ю танковую армию Германа Гота и 8-ю Отто Вёлера, разгромить, и только после этого форсировать главную украинскую реку.В Москве его выслушали, но не посчитали нужным прислушаться. Мало того, Рокоссовского отругали за то, что его 60-я армия 18-го сентября освободила Прилуки – город, который находился в полосе наступления Воронежского фронта.А тем временем войска генерала Черняховского творили чудеса.Его солдаты знали, что им предстоит освобождать столицу Украины, это создавало в частях и соединениях небывалый душевный подъём. Тем глубже было разочарование, когда стало известно, что в связи с внесёнными в Москве в план операции коррективами, полоса наступления Центрального фронта смещается севернее, и Киев в неё не попадает – главным направлением становится черниговское.Утешительной "пилюлей" послужило лишь выделение Рокоссовскому 61-й армии, которую он давно просил у Ставки в силу растяжения линии фронта.Генерал позвонил Сталину, сказал, что не понимает причин такого изменения разграничительных линий полос наступлений, на что Верховный Главнокомандующий "отмахнулся" – решение было принято по настоянию Жукова и Хрущёва. Других объяснений он не дал, а Рокоссовский посчитал лишним спросить.Наступление же тем временем продолжалось: войска Центрального фронта успешно форсировали в нескольких местах Десну. Далее 48-я и 65-я армии двинулись к Гомелю, но их продвижению мешали лесные массивы и болота. Лишь к концу сентября они смогли выйти на рубеж реки Сож, где остановились.Войска 61-й армии 21 сентября освободили разрушенный почти полностью ещё два года назад Чернигов, подошли к Днепру и форсировали его частью сил, захватив на правом берегу небольшой плацдарм.13-я армия 22 сентября форсировала Днепр в районе Чернобыля. Штатные переправочные средства отстали на маршах, поэтому пехота переправлялась на подручных, благо, лесами данные места изобилуют. С берега её поддерживала огнём вся имевшаяся артиллерия и танки, с воздуха – авиация. 23 сентября размеры плацдарма уже достигли 35 километров в глубину и почти столько же в ширину. На него спешно переправлялись всё новые и новые подразделения.Южнее Днепр форсировала 60-я армия генерала Черняховского. К 30 сентября её плацдарм простирался на 12-15 км в глубину вражеской обороны, и на 20 по фронту.Рокоссовский приказал своему командарму наступать строго на запад, но того словно магнитом тянуло к Киеву, и он нанёс своё главный удар на юг, вдоль Днепра. Однако местность эта изобилует множеством устьев рек, по рубежам которых удобно держать оборону, а близость города, который к тому же является крупнейшим транспортным узлом Украины, позволяла врагу быстро подбрасывать подкрепления.В результате несколько дней Черняховский потерял в безрезультатных атаках. Немцы этим воспользовались, и блокировали плацдарм 60-й армии своими резервами, поэтому расширить его дальше так и не удалось.Таким образом, поставленную Ставкой задачу Центральный фронт полностью выполнил, о чём Сталин лично сообщил Рокоссовскому в очередном телефонном разговоре и поблагодарил его. 5 октября 13-я и 60-я армии вместе с их участками были переданы Ватутину, а ещё через 15 дней его Воронежский фронт стал называться 1-м Украинским.Начинался новый важный этап освобождения Украины – битва за Киев.

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Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, 1943, константин рокоссовский, великая отечественная война, киев