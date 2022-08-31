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Обстрелы ЗАЭС, жертвы ВСУ, освобождение сотен населенных пунктов. Главное на Украине на 12:00 31 августа

Обстрелы ЗАЭС, жертвы ВСУ, освобождение сотен населенных пунктов. Главное на Украине на 12:00 31 августа - 31.08.2022 Украина.ру

Обстрелы ЗАЭС, жертвы ВСУ, освобождение сотен населенных пунктов. Главное на Украине на 12:00 31 августа

Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T12:00

2022-08-31T12:00

2022-08-31T13:18

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Киев применяет вооружения НАТО для обстрелов Запорожской атомной электростанции. Украинские военные почти 40 раз обстреляли ДНР за сутки. Военнослужащие ДНР и РФ взяли под контроль еще четыре населенных пункта.Киевский режим активно применяет вооружения НАТО для обстрелов объектов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), разрушение которых может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«Украинские неонацисты активно применяют натовские вооружения — крупнокалиберную артиллерию, РСЗО, беспилотники — для обстрелов ее (ЗАЭС. — Ред.) объектов, включая те, разрушение которых может привести к непредсказуемым последствиям», — сказала Захарова.Дипломат констатировала, что при этом Евросоюз не волнуют возможные последствия обстрелов ЗАЭС.Официальный представитель МИД выразила надежду, что визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, начало которого запланировано на среду, «поможет остановить зарвавшиеся власти Украины в их стремлении спровоцировать ядерную катастрофу и прекратит этот ядерный шантаж».Запорожская АЭС находится под контролем российских войск. Как сообщали в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.В большинстве случаев атаки отражают системы ПВО, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.За прошедшие сутки Энергодар подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города. В том числе обстрелу подверглось здание администрации города. Пострадавших нет.Рядом с Запорожской АЭС российские военные сбили украинский беспилотник. Его останки упали рядом с дорогой на въезде на станцию. Прибывшие на место происшествия силовики предполагают, что это беспилотник польского производства Warmate.Рядом с Энергодаром расположена Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.Пока АЭС работает в штатном режиме, несмотря на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Два энергоблока работают на 60 и 80% соответственно, сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.«Станция работает в штатном режиме. Работают два блока — пятый и шестой, работают на 60 и 80% соответственно. Росгвардия контролирует периметр», — сказал Балицкий.Жители Энергодара подписали открытое письмо руководству МАГАТЭ с просьбой принудить Украину, чьи войска обстреливают расположенную в городе Запорожскую АЭС, прекратить удары. Как указано в документе, «в районе самой большой атомной станции в Европе — Запорожской — сложилась критическая ситуация».Миссия МАГАТЭ в понедельник выехала из Вены и во вторник прибыла в Киев, где ее делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В среду утром автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева в сторону ЗАЭС.Как сообщал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Обстрелы ДонбассаПредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны украинских военных за истекшие сутки.На донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.На ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм.На горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.Всего ВСУ выпустили 222 единицы различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Петровский и Куйбышевский районы), Гольмовский, Жованка, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Еленовка.Поступили сведения о гибели 2 гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц.Повреждено 20 домостроений, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.Кроме того, один мирный житель погиб, еще двое были ранены в среду в поселке городского типа Новотроицкое в ДНР в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны республики.В то же время официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) капитан Иван Филипоненко заверил, что в ходе «активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике». За сутки было уничтожено: до 55 человек личного состава; пять бронетранспортёров; шесть 6 единиц специальной автомобильной техники.Освобождение четырех сёлШтаб теробороны ДНР сообщил о взятии под контроль четырех населенных пунктов республики.Речь идет о селах Ключевое, Володино, Орлинское и Завитне Бажання.Всего, по данным штаба теробороны, под контроль сил ДНР и ВС России перешли 275 населенных пунктов.В начале недели стало известно, что подразделения Донецкой и Луганской Народных Республик взяли под свой контроль населенный пункт Кодема в районе Горловки.Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поступает информация о готовности США поставить Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров, если это произойдет, придется отодвигать украинские войска на это расстояние от городов и районов республики.

https://ukraina.ru/20220831/1038280912.html

https://ukraina.ru/20220830/1038263579.html

https://ukraina.ru/20220830/1038250937.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

днр, лнр, донбасс, всу, удар, обстрелы, энергодар, эксклюзив, хроники, запорожская аэс