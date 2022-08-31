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"Нельзя показывать": Хазин рассказал, что на самом деле скрывает Украина в хранилище Запорожской АЭС
"Нельзя показывать": Хазин рассказал, что на самом деле скрывает Украина в хранилище Запорожской АЭС - 31.08.2022 Украина.ру
"Нельзя показывать": Хазин рассказал, что на самом деле скрывает Украина в хранилище Запорожской АЭС
В хранилище Запорожской атомной станции хранится нечто, что нельзя никому публично показывать, сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Укриана.ру
2022-08-31T07:15
2022-08-31T07:15
2022-08-31T07:15
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Роговранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.По его словам, этот уран или плутоний принадлежит Франции или другим странам, но это все спекуляции, тут дело в том, что на ЗАЭС это "показывать нельзя".Поэтому эти вещества должны лежать там до тех пор, пока не приедут международные наблюдатели, заключил экономист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038260238.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, запорожская аэс, украина, россия
"Нельзя показывать": Хазин рассказал, что на самом деле скрывает Украина в хранилище Запорожской АЭС
В хранилище Запорожской атомной станции хранится нечто, что нельзя никому публично показывать, сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Укриана.ру
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Роговранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.
29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.
Скорее всего, есть серьезные основания считать, что в хранилище Запорожской атомной станции хранится нечто, что нельзя никому публично показывать. То есть, все более-менее знают, что там хранится оружейный не то плутоний, не то обогащенный уран для Турции, а может быть, для Украины.
Михаил Хазин
экономист, публицист
По его словам, этот уран или плутоний принадлежит Франции или другим странам, но это все спекуляции, тут дело в том, что на ЗАЭС это "показывать нельзя".
Поэтому эти вещества должны лежать там до тех пор, пока не приедут международные наблюдатели, заключил экономист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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