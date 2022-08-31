"Нельзя показывать": Хазин рассказал, что на самом деле скрывает Украина в хранилище Запорожской АЭС - 31.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220831/1038260732.html
"Нельзя показывать": Хазин рассказал, что на самом деле скрывает Украина в хранилище Запорожской АЭС
"Нельзя показывать": Хазин рассказал, что на самом деле скрывает Украина в хранилище Запорожской АЭС - 31.08.2022 Украина.ру
"Нельзя показывать": Хазин рассказал, что на самом деле скрывает Украина в хранилище Запорожской АЭС
В хранилище Запорожской атомной станции хранится нечто, что нельзя никому публично показывать, сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Укриана.ру
2022-08-31T07:15
2022-08-31T07:15
новости
запорожская аэс
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038032142_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_972e4cec28f9b5d99397bdf50d769f81.jpg
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Роговранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.По его словам, этот уран или плутоний принадлежит Франции или другим странам, но это все спекуляции, тут дело в том, что на ЗАЭС это "показывать нельзя".Поэтому эти вещества должны лежать там до тех пор, пока не приедут международные наблюдатели, заключил экономист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038260238.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038032142_34:266:2410:2048_1920x0_80_0_0_e322abcc896eeb4aa63f8b17f12db9fc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская аэс, украина, россия
Новости, Запорожская АЭС, Украина, Россия

"Нельзя показывать": Хазин рассказал, что на самом деле скрывает Украина в хранилище Запорожской АЭС

07:15 31.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
В хранилище Запорожской атомной станции хранится нечто, что нельзя никому публично показывать, сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Укриана.ру
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Роговранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.
29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.
Скорее всего, есть серьезные основания считать, что в хранилище Запорожской атомной станции хранится нечто, что нельзя никому публично показывать. То есть, все более-менее знают, что там хранится оружейный не то плутоний, не то обогащенный уран для Турции, а может быть, для Украины.
Михаил Хазин интервью
Михаил Хазин
экономист, публицист
По его словам, этот уран или плутоний принадлежит Франции или другим странам, но это все спекуляции, тут дело в том, что на ЗАЭС это "показывать нельзя".
Поэтому эти вещества должны лежать там до тех пор, пока не приедут международные наблюдатели, заключил экономист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ Зеленский
Вчера, 15:04
Кровавая обманка контрнаступления. Режим Зеленского подтвердил свою недееспособность
 
НовостиЗапорожская АЭСУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00Обстрелы ЗАЭС, жертвы ВСУ, освобождение сотен населенных пунктов. Главное на Украине на 12:00 31 августа
11:52Захарова: Киев пытается осложнить визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
11:37Кто победит в войне на истощение и где полыхнет после Ирака – Дудаков. Видео
11:24ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Токмаке
10:34В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв
10:29Военный эксперт объяснил, почему провал ВСУ под Херсоном не поможет русским войскам в Донбассе
10:24Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара
10:01Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве
09:53ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
09:34Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными
09:25"Северный поток" остановили на ремонт
09:03Александр Бородай: Захарченко очень хотел лично встретиться с Путиным, наедине
09:02В греческой Компартии связали имя Горбачева с последним актом контрреволюции в СССР
09:00Вступление в НАТО, террор освобожденных территорий, удары по РФ. Главное на Украине на утро 31 августа
08:44Положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений – экс - посол США в СССР о Горбачеве
08:30Сапоньков объяснил, почему ВСУ пытаются разбомбить мосты в Херсонской области
08:27"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование"
08:26Очаков в период СВО. База НАТО в устье Днепра
08:15Военный журналист рассказал, почему в Новой Каховке объявляли эвакуацию с рабочих мест
08:12"Сыграл важную роль": в Японии оценили вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия
Лента новостейМолния