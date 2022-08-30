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Ватикан опубликовал оправдания за соболезнования Дугину

Ватикан опубликовал оправдания за соболезнования Дугину - 30.08.2022 Украина.ру

Ватикан опубликовал оправдания за соболезнования Дугину

На официальном сайте Ватикана 30 августа опубликовано объяснение заявления Папы Римского Франциска о смерти журналистки Дарьи Дугиной и мире на Украине

2022-08-30T16:43

2022-08-30T16:43

2022-08-30T16:43

новости

папа римский

ватикан

украина

александр дугин

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В заявлении сказано, что словам Понтифика не стоит придавать политическое значение, как это произошло в публичной дискуссии в последние дни.Позиция Папы Римского об украинском конфликте остается неизменной, подчеркнули в пресс-службе: он осуждает Россию.Ранее Министерство иностранных дел Украины официально вызвало папского нунция (посла) на Украине, Висвалдаса Кулбокаса, дабы выразить ему недовольство словами Папы Римского, которые тот 24 августа произнес на общей аудиенции.СМИ писали, что подобное поведение украинского государства является "беспрецедентным". Да и в целом, как-то противоречит демократическим принципам отделения государства от церкви. Но, стоит напомнить, официальный Киев уже довольно давно подобные рамки отринул.После гибели Дугиной Франциск сказал, что она - невинная жертва войны, чем вызвал бюря недовольства в украинском обществе.

https://ukraina.ru/20220829/1038220866.html

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новости, папа римский, ватикан, украина, александр дугин