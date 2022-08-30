https://ukraina.ru/20220830/1038263579.html

Потери ВСУ на юге, борьба с диверсантами, угроза миссии МАГАТЭ. Главное на Украине на 16:00 30 августа

Потери ВСУ на юге, борьба с диверсантами, угроза миссии МАГАТЭ. Главное на Украине на 16:00 30 августа - 30.08.2022 Украина.ру

Потери ВСУ на юге, борьба с диверсантами, угроза миссии МАГАТЭ. Главное на Украине на 16:00 30 августа

Украина.ру, 30.08.2022

2022-08-30T16:00

2022-08-30T16:00

2022-08-30T16:44

хроники

эксклюзив

каховка

новая каховка

энергодар

росгвардия

всу

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Минобороны России сообщило о потерях украинских военных при наступлении на юге страны. Глава Росгвардии доложил, как войска борются с диверсантами в зоне спецоперации. ВСУ пытаются сорвать миссию МАГАТЭПодразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на юге страны, однако атаки были отбиты, а наступавшие понесли «значительные потери», говорится в сводке Минобороны России. Ведомство отметило, что пятеро военнослужащих этой бригады сложили оружие и сдались в плен.Также, согласно сообщению, за минувшие сутки российские военные уничтожили 48 украинских танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, погибли более 1,2 тысячи украинских военнослужащих.Украинские власти первоначально не подтверждали планы по наступлению на юге страны, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Би-би-си называл сообщения об этом частью информационной кампании. Однако 29 августа телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников с доступом к разведданным сообщил, что ВСУ начали операции по формированию необходимых условий «для серьезного контрнаступления» на юге страны. Собеседники телеканала отмечали, что контрнаступление будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях, но не раскрыли конкретных целей украинских войск.О начале наступления «на различных направлениях, в том числе в Херсонской области», примерно в то же время сообщила агентству Reuters пресс-секретарь Южного военного командования Украины Наталья Гуменюк. Украинское издание Hromadske со ссылкой на оперативную группировку ВСУ «Каховка» и три источника, в свою очередь, сообщило, что началось наступление в Херсонской области.В Минобороны России тогда же, 29 августа, подтвердили попытку наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях. Согласно заявлению ведомства, украинские войска начали наступать на трех направлениях, но из-за активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери. По данным министерства, в ходе отражения наступления ВСУ под Херсоном были уничтожены 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбиты два штурмовика Су-25. Также Украина потеряла в тот день более 560 военнослужащих.Власти на подконтрольных России территориях сообщали в последние дни об обстрелах и взрывах, в том числе в населенных пунктах. Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки (Херсонская область) Владимир Леонтьев заявил 29 августа, что за сутки украинские военные нанесли более десяти ракетных ударов по городу, здания получили повреждения, никто не пострадал.Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о нескольких взрывах в Мелитополе. По его словам, их было «четыре или пять, скорее даже пять». Ранее он рассказал, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС, была пробита крыша спецкорпуса № 1.ВСУ также нанесли несколько ударов по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, но, по словам замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилла Стремоусова, мост не получил повреждений при обстрелах.Как заявил Стремоусов 30 августа, подконтрольная российским военным территория Херсонской области находится под их охраной, региону «ничего не угрожает». 29 августа он говорил, что сообщения о наступлении ВСУ являются фейком, «некой иллюзией и кино».О полном контроле над Херсоном Минобороны России сообщило 2 марта. Сейчас российские силы контролируют Херсонскую область почти целиком. Кроме того, российские войска заняли значительные части Запорожской области (исключая сам город Запорожье), а также Харьковской областиРабота Росгвардии в зоне СВОГлава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту России Владимиру Путину, что войска национальной гвардии в зоне спецоперации на Украине обеспечивают безопасность, правопорядок в подконтрольных РФ населённых пунктах, борются с диверсантами, охраняют особо важные объекты.«В ходе специальной военной операции войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях Донецкой и Луганской республик, а также в Запорожской и Херсонской областях», — сказал Золотов на встрече с Путиным.По его словам, Росгвардия принимает «непосредственное участие в боевых действиях, а именно: разведывательно-поисковые, разведывательно-засадные действия, также обнаружение и ликвидация диверсионно-разведывательных групп противника, диверсионно-террористических групп».Также в зоне ответственности ведомства — обнаружение схронов вооружений, разминирование, разведка, корректировка целей.Глава Росгвардии заявил, что его подчинённые также занимаются медицинским обеспечением населения, оказывают мирным жителям медицинскую помощь.«Я особо хочу подчеркнуть, что мы чувствуем поддержку населения на освобождённых территориях. Они понимают, что мы защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей. Вот тот круг задач, который мы выполняем», — указал Золотов.Удары по Энергодару и Новой КаховкеВооруженные силы Украины (ВСУ) ведут артиллерийский обстрел береговой линии Энергодара, чтобы сорвать приезд делегации Международного агентства по атомной энергии, которая планирует посетить Запорожскую АЭС. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.«ВСУ производят обстрелы береговой линии города. <...> Причиной обстрелов является целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. На данный момент обстрелы продолжаются», — говорится в Telegram-канале ВГА.Там уточнили, что применяется крупнокалиберная артиллерия, было зафиксировано 20 попаданий.Как сообщал глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, обстрелы жилых кварталов Энергодара со стороны ВСУ начались с вечера воскресенья. Зафиксированы попадания снарядов в многоэтажные дома. Сообщается о десяти раненных.Член главного совета ВГА региона Владимир Рогов отмечал, что интенсивность обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за неделю выросла на 70%.Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.В ближайшие дни ЗАЭС должна посетить миссия МАГАТЭ. Глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что специалисты приедут на станцию уже на этой неделе. Они оценят физический ущерб, нанесенный станции, определят работоспособность систем безопасности и охраны объекта. Специалистам предстоит также оценить условия труда персонала станции и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.Днем во вторник ВСУ также вновь начали обстрел Новой Каховки в Херсонской области, есть пострадавшие и повреждения. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.В администрации Новой Каховки уточнили, что прилет случился на перекрестке Днепровского проспекта и улицы Некрасова.Позже Леонтьев сказал, что в результате обстрелов Новой Каховки погибла женщина 80 лет.Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. Вечером в понедельник после очередного обстрела Новая Каховка осталась без света и воды.

https://ukraina.ru/20220830/1038250937.html

https://ukraina.ru/20220830/1038242974.html

https://ukraina.ru/20220829/1038228177.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, каховка, новая каховка, энергодар, росгвардия, всу