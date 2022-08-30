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ВКС России уничтожили завод взрывчатых веществ в Кривом Роге

ВКС России уничтожили завод взрывчатых веществ в Кривом Роге - 30.08.2022 Украина.ру

ВКС России уничтожили завод взрывчатых веществ в Кривом Роге

Высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге. Об этом 30 августа сообщили в Минобороны России

2022-08-30T14:59

2022-08-30T14:59

2022-08-30T14:59

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В цехах производили взрывчатые вещества и другую продукцию для украинских войск, заявили в Минобороны России. "Интервзрывпром" - совместное американо-украинское предприятие. С 2001 года компания производила эмульсионные взрывчатые вещества для горных предприятий Украины. С 2005 года - смесительного-зарядные машины для производства, транспортировки и заряжания взрывчатых веществ.

https://ukraina.ru/20220830/1038255934.html

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новости, минобороны, днепропетровская область, кривой рог, взрыв