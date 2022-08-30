ВКС России уничтожили завод взрывчатых веществ в Кривом Роге
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге. Об этом 30 августа сообщили в Минобороны России
В цехах производили взрывчатые вещества и другую продукцию для украинских войск, заявили в Минобороны России.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины", - заявили с Минобороны России.
"Интервзрывпром" - совместное американо-украинское предприятие. С 2001 года компания производила эмульсионные взрывчатые вещества для горных предприятий Украины. С 2005 года - смесительного-зарядные машины для производства, транспортировки и заряжания взрывчатых веществ.
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