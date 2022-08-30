ВКС России уничтожили завод взрывчатых веществ в Кривом Роге - 30.08.2022 Украина.ру
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ВКС России уничтожили завод взрывчатых веществ в Кривом Роге
ВКС России уничтожили завод взрывчатых веществ в Кривом Роге - 30.08.2022 Украина.ру
ВКС России уничтожили завод взрывчатых веществ в Кривом Роге
Высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге. Об этом 30 августа сообщили в Минобороны России
2022-08-30T14:59
2022-08-30T14:59
новости
минобороны
днепропетровская область
кривой рог
взрыв
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В цехах производили взрывчатые вещества и другую продукцию для украинских войск, заявили в Минобороны России. "Интервзрывпром" - совместное американо-украинское предприятие. С 2001 года компания производила эмульсионные взрывчатые вещества для горных предприятий Украины. С 2005 года - смесительного-зарядные машины для производства, транспортировки и заряжания взрывчатых веществ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, минобороны, днепропетровская область, кривой рог, взрыв
Новости, Минобороны, Днепропетровская область, Кривой Рог, взрыв

ВКС России уничтожили завод взрывчатых веществ в Кривом Роге

14:59 30.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге. Об этом 30 августа сообщили в Минобороны России
В цехах производили взрывчатые вещества и другую продукцию для украинских войск, заявили в Минобороны России.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины", - заявили с Минобороны России.
"Интервзрывпром" - совместное американо-украинское предприятие. С 2001 года компания производила эмульсионные взрывчатые вещества для горных предприятий Украины. С 2005 года - смесительного-зарядные машины для производства, транспортировки и заряжания взрывчатых веществ.
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Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ в ДНР - Эдуард БасуринВСУ пытались прорвать оборону в районе села Кодемы ДНР, но союзные силы ее отбили, уничтожено 20 танков и 30 украинских военнослужащих. Об этом 30 августа сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-24"
 
НовостиМинобороныДнепропетровская областьКривой Рогвзрыв
 
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