Рожин рассказал о нехватке новой бронетехники у сторон конфликта на Украине
11:56 30.08.2022 (обновлено: 13:21 30.08.2022)
Т-62 с защитными экранами
Боевые действия на Украине представляют из себя "полноценную войну индустриального типа", в которой используется огромное количество тяжёлого вооружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
Он указал, что большая протяженность фронта не позволяет насытить его новой техникой, приходится использовать много старой техники, чтобы обеспечить массу.
Эксперт напомнил, что сформированные российскими инструкторами в ходе сирийской кампании крупные соединения сирийской армии, оснащавшиеся старыми танками Т-62 с защитными экранами для башен, "похожими на брови [Леонида] Брежнева", активно участвовали в наступательных операциях и хорошо себя зарекомендовали.
9 июня, 15:43Владимир Евсеев: Польша отдала ВСУ все свои танки, и в случае войны с Россией ее просто расчленятПольша ни при каких обстоятельствах не может воевать с Россией на Западной Украине. Это определяется мобилизационными возможностями Польши, наличием у нее техники, наличием у нее боеприпасов и тем, что американцы за Польшу воевать не будут, уверен военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Рожин отметил, что проблема нехватки новой техники ещё более характерна для ВСУ.
У противника такая же проблема. Многие соединения бросаются на фронт без тяжелого вооружения, потому что его просто не хватает. Теория о том, что теперь будут одни только малые войны профессиональных армий, себя не оправдала
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.