Рожин рассказал о нехватке новой бронетехники у сторон конфликта на Украине - 30.08.2022 Украина.ру
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Рожин рассказал о нехватке новой бронетехники у сторон конфликта на Украине
Рожин рассказал о нехватке новой бронетехники у сторон конфликта на Украине - 30.08.2022 Украина.ру
Рожин рассказал о нехватке новой бронетехники у сторон конфликта на Украине
Боевые действия на Украине представляют из себя "полноценную войну индустриального типа", в которой используется огромное количество тяжёлого вооружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-08-30T11:56
2022-08-30T13:21
спецоперация
новости
рожин
бронетехника
всу
вс рф
сирия
танки
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Он указал, что большая протяженность фронта не позволяет насытить его новой техникой, приходится использовать много старой техники, чтобы обеспечить массу. Эксперт напомнил, что сформированные российскими инструкторами в ходе сирийской кампании крупные соединения сирийской армии, оснащавшиеся старыми танками Т-62 с защитными экранами для башен, "похожими на брови [Леонида] Брежнева", активно участвовали в наступательных операциях и хорошо себя зарекомендовали.Рожин отметил, что проблема нехватки новой техники ещё более характерна для ВСУ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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спецоперация, новости, рожин, бронетехника, всу, вс рф, сирия, танки
Спецоперация, Новости, Рожин, бронетехника, ВСУ, ВС РФ, Сирия, танки

Рожин рассказал о нехватке новой бронетехники у сторон конфликта на Украине

11:56 30.08.2022 (обновлено: 13:21 30.08.2022)
 
Т-62 с защитными экранами
Т-62 с защитными экранами
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Боевые действия на Украине представляют из себя "полноценную войну индустриального типа", в которой используется огромное количество тяжёлого вооружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
Он указал, что большая протяженность фронта не позволяет насытить его новой техникой, приходится использовать много старой техники, чтобы обеспечить массу.
Эксперт напомнил, что сформированные российскими инструкторами в ходе сирийской кампании крупные соединения сирийской армии, оснащавшиеся старыми танками Т-62 с защитными экранами для башен, "похожими на брови [Леонида] Брежнева", активно участвовали в наступательных операциях и хорошо себя зарекомендовали.
Владимир Евсеев интервью
9 июня, 15:43
Владимир Евсеев: Польша отдала ВСУ все свои танки, и в случае войны с Россией ее просто расчленятПольша ни при каких обстоятельствах не может воевать с Россией на Западной Украине. Это определяется мобилизационными возможностями Польши, наличием у нее техники, наличием у нее боеприпасов и тем, что американцы за Польшу воевать не будут, уверен военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Рожин отметил, что проблема нехватки новой техники ещё более характерна для ВСУ.

У противника такая же проблема. Многие соединения бросаются на фронт без тяжелого вооружения, потому что его просто не хватает. Теория о том, что теперь будут одни только малые войны профессиональных армий, себя не оправдала

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиРожинбронетехникаВСУВС РФСириятанки
 
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