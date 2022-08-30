Рожин рассказал о нехватке новой бронетехники у сторон конфликта на Украине

Владимир Евсеев: Польша отдала ВСУ все свои танки, и в случае войны с Россией ее просто расчленят

Польша ни при каких обстоятельствах не может воевать с Россией на Западной Украине. Это определяется мобилизационными возможностями Польши, наличием у нее техники, наличием у нее боеприпасов и тем, что американцы за Польшу воевать не будут, уверен военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев