https://ukraina.ru/20220830/1038250937.html

Нехватка оружия, обстрелы Донбасса, беспорядки под Херсоном. Главное на Украине на 12:00 30 августа

Нехватка оружия, обстрелы Донбасса, беспорядки под Херсоном. Главное на Украине на 12:00 30 августа - 30.08.2022 Украина.ру

Нехватка оружия, обстрелы Донбасса, беспорядки под Херсоном. Главное на Украине на 12:00 30 августа

Украина.ру, 30.08.2022

2022-08-30T12:00

2022-08-30T12:00

2022-08-30T12:54

херсон

херсонская область

украина

кирилл стремоусов

днр

лнр

донбасс

обстрелы

всу

боррель

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Глава дипломатии ЕС высказался о плачевной ситуации на Украине. ВСУ за сутки почти сто раз обстреляли ДНР и снова попытались разрушить Антоновский мостСитуация на Украине остается очень негативной и плачевной, тенденций к улучшению на данный момент не наблюдается. Так обстановку на украинской территории оценил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель перед началом в Праге неформальной встречи глав минобороны стран-участниц организации.«Сегодня мы продолжим обсуждать ситуацию на Украине, которая, к несчастью, не улучшается. Ситуация на Запорожской АЭС очень опасная. То есть ситуация на земле продолжает оставаться очень плохой», — высказался верховный представитель.Он также заявил, что ЕС продолжит оказывать Киеву всю необходимую военную и финансовую поддержку.По его словам, главы оборонных ведомств Евросоюза обсудят возможность расширения поставок оружия Киеву, а также создания миссии для подготовки кадров для украинской армии.Он отметил, что европейское объединение должно решить, как восполнить запасы вооружений.Боррель заверил, что страны Евросоюза обсуждали совместные меры, которые бы содействовали качественной военной подготовке ВСУ задолго до начала специальной военной операции России.«Идея [постоянной] тренировочной миссии — это старая идея. Мы обсуждали ее еще до того, как боевые действия начались, но сейчас пришел момент действовать», — заявил он.Централизованная программа по подготовке украинских военных со стороны западных государств может начать работать к концу осени и будет размещена за пределами Украины.Обстрелы ДонбассаПредставительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном Центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило о 77 фактах ведения огня со стороны украинцев за сутки.На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.На ясиноватском — РСЗО «Град», артиллерию 152 мм.На горловском — РСЗО «Ураган», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.Всего военные Украины выпустили 366 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Кировский, Петровский, Ленинский и Куйбышевский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский и Центрально-городской районы), Металлист, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Александровка, Еленовка.Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Ясиноватой, Еленовке и Горловке.Повреждено 30 домостроений, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.При этом потери Вооруженных сил Украины в боях против Народной милиции ДНР за минувшие сутки превысили 30 человек. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.В свою очередь официальный представитель Народной Милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) капитан Иван Филипоненко отметил, что за сутки (в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР) противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Было уничтожено до 35 человек личного состава; четыре бронетранспортёра; восемь единиц специальной автомобильной техники; две долговременные огневые точки; одна артиллерийская установка.По его словам, за сутки вооруженные формирования Украины обстреляли Первомайск с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив четыре ракеты. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Обстрелы Херсонской областиУкраинские войска предприняли новую попытку разрушить Антоновский мост через Днепр под Херсоном, сработала система ПВО, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, украинские войска также обстреляли гражданскую инфраструктуру города. Есть попадания в жилые дома. Информация о пострадавших не поступала.Украина обстреливает мост уже несколько месяцев. Представители киевской власти ранее заявляли о цели полностью разрушить транспортный переход. Ракетные удары наносятся из американских реактивных систем HIMARS.В настоящее время мост из-за повреждений полотна остается закрытым для движения. Для передвижения населения через Днепр параллельно мосту запущена паромная переправа.Это не единственное происшествие в Херсонской области. Так, неизвестные подорвали автомобиль начальника местной дежурной части ГИБДД 38-летнего майора Снешина. Об этом стало известно Telegram-каналу издания Baza.По предварительным данным, радиоуправляемое взрывное устройство, начиненное рублеными гвоздями, сдетонировало примерно в 8 утра в Паровозном переулке. В этот момент мимо проезжал SEAT Снешина.Сообщается, что в машине находился сам полицейский, а также его жена и семилетняя дочь. В результате взрыва автомобиль получил повреждения, никто из пассажиров не пострадал.По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.Тот же Стремоусов сообщил, что в самом Херсоне ликвидировали диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины. Это произошло в микрорайоне Таврический, ситуация находится под контролем союзных войск.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. В частности, в настоящее время союзные силы зашли в города Соледар и Артемовск, ведутся бои в их промзонах. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР.Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота. На северном направлении заметно снижена военная активность российских подразделений в районах ранее частично блокированных городов Сумы и Чернигова — как отмечали в Кремле, для интенсификации переговорного процесса.

https://ukraina.ru/20220830/1038242974.html

https://ukraina.ru/20220829/1038228177.html

https://ukraina.ru/20220829/1038212098.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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