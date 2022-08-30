https://ukraina.ru/20220830/1038242974.html

Ненависть к Зеленскому, обстрелы возможного маршрута миссии МАГАТЭ. Главное на Украине на утро 30 августа

Ненависть к Зеленскому, обстрелы возможного маршрута миссии МАГАТЭ. Главное на Украине на утро 30 августа - 30.08.2022 Украина.ру

Ненависть к Зеленскому, обстрелы возможного маршрута миссии МАГАТЭ. Главное на Украине на утро 30 августа

Украина.ру, 30.08.2022

2022-08-30T09:00

2022-08-30T09:00

2022-08-30T09:36

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Жители Херсонской области возненавидели президента Украины. ВСУ стреляют по Донбассу и местам возможного маршрута миссии МАГАТЭЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об отношении местного населения к президенту Украины Владимиру Зеленскому и действующему режиму.По его словам, чем больше украинская сторона обстреливает регион, тем больше жителей требуют проведения референдума.Стремоусов подчеркнул, что все заявления Киева о возвращении контроля над Херсонской областью бессмысленны, так как точка невозврата пройдена.Стремоусов также отметил, что к обострению ситуации в направлении Херсонской области Украину подталкивают западные страны.Он подчеркнул, что Владимир Зеленский сейчас «загнан в угол», а «нацисты требуют наступления».Кроме того, замглавы администрации Херсонской области оценил риски наступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).Комментируя заявления украинской стороны о начале контрнаступления на южном направлении, он заявил, что региону ничего не угрожает, поскольку территория находится под охраной российской армии, выстроено несколько рубежей защиты от посягательств.«Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей. Херсону и Херсонской области ничего не угрожает», — заверил Стремоусов.Ранее CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщал, что ВСУ начали подготовку к «серьезному контрнаступлению» на юге страны. По информации источников, контрнаступление украинских военных будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях. Конкретные цели ВСУ собеседники телеканала при этом не раскрывают.Обстрелы ДонбассаВооруженные силы Украины нанесли первый артиллерийский удар по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала суток, обстреляв ее столицу — Донецк. Об этом сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Обстрел Ленинского района зафиксирован в 05:45 мск. Украинские силовики вели огонь из населенного пункта Красногоровка с применением артиллерии натовского калибра 155 мм. Всего выпущено два снаряда.Мэр города Алексей Кулемзин уточнил в своем Telegram-канале, что было зафиксировано попадание по зданию Центра славянской культуры.Менее чем через час представительство добавило, что украинцы также обстреляли Донецк из Георгиевки (было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра) и Макеевку (выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров), а также Широкую Балку (выпущено десять мин калибром 120 миллиметров).Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Гольмовский в пригороде Горловки из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив 10 ракет.Обстрел из населенного пункта Клещеевка по городу зафиксирован в 07:35.Украинские военные также возобновили нанесение ударов по Энергодару. Об этом сообщила во вторник военно-гражданская администрация города.«Вооруженные формирования киевского режима возобновили огонь по району города Энергодара», — сказано в Telegram-канале администрации.Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отмечал, что интенсивность обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за неделю выросла на 70%.Опасность для миссии МАГАТЭУкраинские войска обстреливают места возможного маршрута миссии МАГАТЭ в Энергодаре, сообщил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией», член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, накануне был обстрелян санаторий-профилакторий Запорожской АЭС, где могла бы остановиться миссия МАГАТЭ.В понедельник в Минобороны России сообщили, что ВС РФ отбили наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, украинские подразделения понесли большие потери.Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Как сообщал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Не далее как во вторник утром ВСУ нанесли очередной удар по территории АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, есть попадания около хранилища отработанного топлива, сообщили в пресс-службе городской администрации.«Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. В следствии чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива», — говорится в сообщении.На данный момент обстрелы города продолжаются, уточнили в пресс-службе.

https://ukraina.ru/20220829/1038228177.html

https://ukraina.ru/20220829/1038212098.html

https://ukraina.ru/20220829/1038203903.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, энергодар, донецк, магатэ