https://ukraina.ru/20220830/1038241432.html

Сара Реджинелла: В Италии меня преследуют за правду о Донбассе (нужно фото, но с книгой в руках оставить)

Сара Реджинелла: В Италии меня преследуют за правду о Донбассе (нужно фото, но с книгой в руках оставить) - 30.08.2022 Украина.ру

Сара Реджинелла: В Италии меня преследуют за правду о Донбассе (нужно фото, но с книгой в руках оставить)

Люди в Европе находятся в состоянии коллективного помешательства. За правду о зверствах ВСУ можно попасть в список террористов. В этих условиях собеседница Украина.ру, психотерапевт Сара Реджинелла вот уже восемь лет является проводником между итальянским народом и Донбассом

2022-08-30T10:24

2022-08-30T10:24

2022-08-30T10:24

италия

донбасс

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Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру- Сара, расскажите о себе.Я психотерапевт, психолог, меня зовут Сара Реджинелла. Когда война в Донбассе началась 8 лет назад, вначале никто о ней не говорил, потому что была сильная цензура, не только в Италии, но и в остальной Европе. Я узнала о войне из соцсетей: мой русский друг сообщил мне о Донбассе. Я была расстроена и поражена, и решила выяснить, что там происходит. Я организовала в Италии видеоконференцию, и пригласила туда психолога, который работал в лагере беженцев в Ростове-на-Дону, и психиатра Валентина Пихтерева, который работал с пострадавшими от войны людьми. Он работает здесь, в Донецке. После этого они меня пригласили в Россию, и я приехала в Ростов, в университет. Я там преподавала студентам, хотела объяснить, что войны и конфликты похожи на отношения между людьми. Например, когда супруги разводятся, женщина может сказать дочери "я лучше, чем твой отец, оставайся со мной", и мужчина может сказать сыну или дочери "я лучше, чем твоя мать". Что-то похожее произошло с Украиной, пришли США и сказали ей "тебе будет лучше с нами, пошли с нами", это была провокация, разделившая народ.- Разделили народы, как семью.- Да. Итак, я изучала войну, чтобы понять, что происходит, я же психотерапевт, я знаю, что во время конфликтов люди страдают. Меня пригласили в Донбасс в 2015. Это была моя первая поездка в ДНР. Я была полностью потрясена, это был первый раз, когда я увидела войну и разрушения. Я снимала всё на видеокамеру (это был первый раз, когда я пользовалась камерой, поэтому [качество] было ужасным, но я показала эти кадры людям в Италии, и они были потрясены. В последующие годы я продолжала ездить в Донбасс; сейчас я здесь в четвёртый раз, я продолжала рассказывать Италии и Западу о том, что здесь происходило. Одновременно я начала учиться на режиссёра в Академии кино, чтобы снимать лучше, и изучать русский язык, чтобы говорить с людьми.Я снимаю документальные фильмы, но показывать их в Италии непросто из-за цензуры. Мой последний документальный фильм был показан на международных фестивалях в Европе, Индии, России. Этот документальный фильм был показан на фестивалях, и тогда я также решила написать книгу о войне. Я также написала книгу, она называется "Как начать войну: психология конфликта". Эта книга имела успех в Италии, потому что в момент её публикацииначалась российская спецоперация. Люди в Европе не понимали, что происходит: "что Россия там делает и почему?". Они начали искать слово "Донбасс" в интернете, и каждый раз в поисковиках выскакивала моя фамилия, потому что я – одна из немногих в Италии, кто говорил про Донбасс в течение восьми лет. Изо дня в день я продолжала объяснять ситуацию там; так что моя книга имела успех, она называется "Донбасс. Призрачная война в сердце Европы". Она на итальянском, её не перевели.Меня один раз пригласили на итальянское телевидение, на передачу, посвящённую этой войне. На этой передаче я рассказывала о том, что происходит, а десять человек [были] против, и [заглушали меня], я была в одиночестве; так было несколько раз.Хочу сказать следующее: многие считают, что Италия проводит антироссийскую политику, но это не совсем так. В Италии много людей, которые с Россией, и много людей, которые только начали узнавать, что происходит в Донбассе, и они за Донбасс. Я была во всех концах Италии с презентацией моего документального фильма и моей книги, и когда я говорю о том, что я видела, о том, что украинская армия сделала против людей Донбасса (не против ополчения), люди начинают плакать. Потом они говорят: "Спасибо, Сара, за то, что ты делаешь". Однако, из-за моей работы, я также попала в 2015 году на "Миротворец"; я была одной из первых итальянских граждан, попавших на "Миротворец" в качестве "террориста". Это не было для меня проблемой, однако проблемы появились после начала спецоперации.Моё имя было внесено в "чёрный список", показанный в итальянском парламенте, там говорилось, что я враг своей страны, хотя я всего лишь показала, как люди Донбасса страдают.Яне боюсь, даже если в Италии у менябудут проблемы. Я не боюсь, так как я хочу чувствовать себя свободной, и я буду продолжать всё, что я делаю, потому что я сочувствую страданиям людей и хочу их показать.Я хочу об этом рассказать, потому что очень важно, чтобы люди в Италии, в Европе поняли, что война не чёрно-белого цвета, война – сложная. Я уверена, что российская армия не хочет никого убивать, но это была нормальная реакция [России] после восьми лет преступного поведения украинского правительства.- Джордан Питерсон, ваш коллега-психолог, известный консерватор и оппозиционер, тоже много говорил о том, как важно транслировать правду. Вас же к этой работе привело сочувствие?- Да, я хочу, чтобы люди знали о страданиях людей, и я также хочу, чтобы люди начали работать мозгами. Сейчас в Италии работают над тем, чтобы в людях росла ненависть, ненависть к русским. Против России много агрессии, например, Россию исключили из Олимпийских игр, даже Паралимпийских; в Италии говорили, что нельзя ставить танцы [по произведениям] Чайковского, потому что он русский – они с ума сошли.- Это происходит в Италии?- Да, и был российский музыкант, который не смог участвовать в конкурсе скрипачей, потому что он русский, а это – дискриминация, это – расизм, и это – начало нацизма. Моё ощущение, что последние восемь лет в Италии растёт нечто, похожее на фашизм. Некоторые люди поняли, что это диктатура, но они чувствовали себя одинокими; у меня было такое же чувство в Италии.- Как Сопротивление во Второй мировой?- Да, я сопротивляюсь, но похоже, что государство идёт в опасном для нашей страны направлении, потому что мы теряем демократию. Это же ненормально, что я нахожусь в чёрном списке, которы был показан в итальянском парламенте (итальянском! не украинском!) только потому, что я показала страдания людей. Это ненормально, а люди продолжают говорить, что Кремль мне платит. (смеётся) Кремль мне не платит, я всё сама делаю. Мне нравится ощущение, что я помогаю людям, которым никто не хочет помогать.В Италии много людей, которые начали понимать, что происходит на Донбассе благодаря моей работе. И сейчас мне каждый день пишет много людей по электронной почте, они говорят мне: "Спасибо, Сара! Ты не одна, пожалуйста, продолжай!"; Три дня назад я создала канал в Telegram и пригласила итальянцев: "Давайте, в Telegram!". На канал подписалось пять тысяч человек. Людипонимают, что я говорю правду, только правду. Правда реальности сложна, я хочу помочь людям использовать мозги.- Что вы думаете, как профессионал, о том, что, вроде бы, свободнейшее общество, с открытыми СМИ, со свободой слова, демократическими структурами – Европа, образец демократии – как из этого выросла эта, практически тоталитарная система?- Я думаю, что у нас в Европе, и в Италии, нет демократии; я думаю, это стало возможным из-за "промывания мозгов", очень мощного промывания. Похоже на то, что происходит в сектах: там говорят, вот это хорошо, а вот это плохо, а если ты говоришь "но может быть, ситуация отличается", [тебе говорят]: "ты лжец!", и ты сталкиваешься с сильной агрессией.- Да, у меня есть такой опыт, у меня есть друг в Германии, и похоже, что он полностью находится под влиянием “внушения” – если ты говоришь что-нибудь, не соответствующее политике либерального глобализма, он просто выходит из себя.- Да, это правильное слово, это такое внушение, которое делают СМИ. Например, я пишу для независимой итальянской газеты в Facebook*. Мы пишем бесплатно, без денег. Facebook изменил алгоритм, так, что ты не можешь ничего сказать, вот у нас какое лицемерие. Пиши, пожалуйста, нет проблем...но никто не сможет тебя увидеть. И, таким образом, у людей возникают трудности в том, чтобы понять, где правда. Они каждый день слышат по телевидению: "российская армия убивает людей!", а потом многие мне пишут "ты преступница, потому что ты поддерживаешь российскую армию, которая убивает людей".Хочу рассказать об ужасной вещи: газеты рассказали, что российская армия насилует детей одного дня отроду...и продолжали говорить об этом каждый день. Я, как психолог, работаю в суде в своём городе, работала с делами связанными с педофилией, сталкивалась со многими ужасными случаями, но такого никогда не видела, да это просто физически невозможно!- То есть вы можете распознать педофила?- Я могу распознать ложь. Я видела многочисленные фотографии и документы, связанные с изнасилованиями и другими случаями сексуального насилия в отношении детей, и такие утверждения просто нелепы! А люди говорят мне: "ты защищаешь российскую армию, насилующую новорождённых детей!". Но я буду продолжать заниматься [своим делом], даже если люди выступают против меня. Я хочу быть сильной, я не боюсь, потому что я знаю, что есть люди, которые меня поддерживают. Я хочу, чтобы Италия и Россия опять дружили, как раньше. Ведь раньше в Италии было много русских туристов, у нас были хорошие отношения, совместный бизнес, особенно в моей провинции, и я хочу, чтобы эта дружба возобновилась. Италия любит Россию, и многие итальянцы поддерживают Россию и поддерживают президента Путина.- И вы являетесь их голосом.- Да, я их голос, и буду продолжать им быть.* Компания Meta признана экстремистской в РФ

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Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

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Эдуард Рштуни

италия, донбасс