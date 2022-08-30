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Большая стройка. Как жители Мариуполя провожают мирное лето

Большая стройка. Как жители Мариуполя провожают мирное лето - 30.08.2022 Украина.ру

Большая стройка. Как жители Мариуполя провожают мирное лето

После жестоких боёв с подразделениями украинских нацистов и осады "Азовстали" Мариуполь был окончательно освобождён. Мы увидели, как спустя несколько месяцев в городе восстанавливается мирная жизнь

2022-08-30T07:27

2022-08-30T07:27

2022-08-30T08:17

мариуполь

эксклюзив

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Под тенью зонтиков в летнем кафе за столиками — уставшие рабочие, горожане с детьми. Строители-южане держат ледяные кружки пива. Вполне обыденная картинка, не стоящая описания, если бы город, где находится кафе, не был бы Мариуполем.Посреди молчаливых руин, обугленных многоэтажек с чёрными дырами-глазницами окон, обрушившихся панелей и опустевших магазинов, теплится оазис мирной жизни. Он здесь такой не один: через несколько кварталов от кафе «Максим» возвышаются целые комплексы новых белоснежных зданий — их строит Россия.Бойкая южнорусская девушка Олеся почти что за секунды заполняет столы дымящимися тарелками. В меню — только жареная картошка и колбаса. «Вот видно — ей нравится эта работа», — замечает строитель Аркадий, завсегдатай этого места. «Не была бы женщиной — была бы генерал-майором!», — громко отвечает Олеся улыбчивым рабочим.Аркадий армянин, он приехал в Мариуполь из Владикавказа. В очередной раз встречаю на восстановлении Донбасса своего земляка, и, не скрывая гордости, здороваюсь со строителями: «Барев дзез!».Мой собеседник оказался директором строительной фирмы во Владикавказе. Из разговора узнаю, что в Мариуполь он приехал по зову сердца, по собственной инициативе. Признаться, было трудно представить, что человек напротив может запросто оставить прибыльный бизнес «в режиме ожидания» и приехать на руины.Строители в составе его группы восстанавливают садики, школы, поликлиники. Для того, чтобы в город вернулась жизнь, необходимы жизненно важные объекты. По его мнению, в городе не подлежит восстановлению до 80% зданий. Аркадий занимается теми, которые можно спасти.Аркадий рассказывает о временах, когда в Мариуполе было тяжелее, чем сейчас. Всего два месяца назад на улицах почти не было людей и машин, и лишь редкие прохожие собирались у магазинов без освещения.«Теперь появились гаишники», — вздыхая, отмечает Аркадий. В школы пойдут дети. Одна из школ была крайне тяжела в восстановлении из-за характера разрушений: но теперь и она почти готова к сдаче. «Мы ведь работаем почти круглые сутки: с 6 утра и до глубокой ночи».Родные Аркадия были против его поездки. С гневом южных родственников я знаком не понаслышке — понимающе киваю. Волнует другой вопрос: осознают ли люди из ближнего зарубежья, зачем сюда, оставив дом, едут строители со всей России и СНГ? Понимают ли, по чьей вине Мариуполь в руинах?В Армении не все отдают себе отчёт, что Россия борется с нацизмом, рассказывает Аркадий. Не всем известно, что вэсэушники размещали военную технику в жилых кварталах. Но строитель обещает рассказать своим родственникам и друзьям правду.Наша следующая остановка — квартира Светланы Чуйко, волонтёра, врача и военкора из Донецка. Это дом её отца, в котором Светлана провела своё детство, а потом приезжала погостить на море. Когда-то аккуратную трёхэтажку построили пленные солдаты нацистской Германии. В 2022 году здание, построенное руками пленных, вновь встретилось с войной.Засыпанная воронка прямо перед домом. Всё здание посечено снарядами. Чередуются новые стеклопакеты и разбитые окна. Во дворе стоит брошенная машина с чёрной ленточкой на антенне: её владелец погиб.По узким лестницам поднимаемся за Светланой на третий этаж. От прежнего вида квартиры ничего не осталось – сквозь груды стройматериалов и пыли прорисовывается новенький евроремонт.Одну лишь вещь Светлана бережно хранит в этой квартире — фотографию деда, работника КБ завода имени Ильича, металлурга и преподавателя. Предки Светланы из Ленинграда, блокадники. Пережив войну, они переселились в тёплую Украину.«Я не хочу жить нигде, кроме как здесь», — не под запись признаётся Светлана, стоя посреди небольшой комнаты, заставленной старой мебелью. Человеку практичному, живущему в благополучии, трудно будет понять желание остаться в разрушенном городе.Но эти люди хотят жить у себя дома. Хотят, чтобы в Мариуполе молодёжь вновь гуляла по Приморскому бульвару, чтобы в драмтеатре и филармонии звучала музыка, чтобы в новых белоснежных домах, построенных взамен обугленных громадин, создавались семьи. А в этом жителям города помогает вся Россия.

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2022

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

мариуполь, эксклюзив