Большая стройка. Как жители Мариуполя провожают мирное лето - 30.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220830/1038237800.html
Большая стройка. Как жители Мариуполя провожают мирное лето
Большая стройка. Как жители Мариуполя провожают мирное лето - 30.08.2022 Украина.ру
Большая стройка. Как жители Мариуполя провожают мирное лето
После жестоких боёв с подразделениями украинских нацистов и осады "Азовстали" Мариуполь был окончательно освобождён. Мы увидели, как спустя несколько месяцев в городе восстанавливается мирная жизнь
2022-08-30T07:27
2022-08-30T08:17
мариуполь
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037840623_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_25bf6d7027b8558787f3c6356627d02f.jpg
Под тенью зонтиков в летнем кафе за столиками — уставшие рабочие, горожане с детьми. Строители-южане держат ледяные кружки пива. Вполне обыденная картинка, не стоящая описания, если бы город, где находится кафе, не был бы Мариуполем.Посреди молчаливых руин, обугленных многоэтажек с чёрными дырами-глазницами окон, обрушившихся панелей и опустевших магазинов, теплится оазис мирной жизни. Он здесь такой не один: через несколько кварталов от кафе «Максим» возвышаются целые комплексы новых белоснежных зданий — их строит Россия.Бойкая южнорусская девушка Олеся почти что за секунды заполняет столы дымящимися тарелками. В меню — только жареная картошка и колбаса. «Вот видно — ей нравится эта работа», — замечает строитель Аркадий, завсегдатай этого места. «Не была бы женщиной — была бы генерал-майором!», — громко отвечает Олеся улыбчивым рабочим.Аркадий армянин, он приехал в Мариуполь из Владикавказа. В очередной раз встречаю на восстановлении Донбасса своего земляка, и, не скрывая гордости, здороваюсь со строителями: «Барев дзез!».Мой собеседник оказался директором строительной фирмы во Владикавказе. Из разговора узнаю, что в Мариуполь он приехал по зову сердца, по собственной инициативе. Признаться, было трудно представить, что человек напротив может запросто оставить прибыльный бизнес «в режиме ожидания» и приехать на руины.Строители в составе его группы восстанавливают садики, школы, поликлиники. Для того, чтобы в город вернулась жизнь, необходимы жизненно важные объекты. По его мнению, в городе не подлежит восстановлению до 80% зданий. Аркадий занимается теми, которые можно спасти.Аркадий рассказывает о временах, когда в Мариуполе было тяжелее, чем сейчас. Всего два месяца назад на улицах почти не было людей и машин, и лишь редкие прохожие собирались у магазинов без освещения.«Теперь появились гаишники», — вздыхая, отмечает Аркадий. В школы пойдут дети. Одна из школ была крайне тяжела в восстановлении из-за характера разрушений: но теперь и она почти готова к сдаче. «Мы ведь работаем почти круглые сутки: с 6 утра и до глубокой ночи».Родные Аркадия были против его поездки. С гневом южных родственников я знаком не понаслышке — понимающе киваю. Волнует другой вопрос: осознают ли люди из ближнего зарубежья, зачем сюда, оставив дом, едут строители со всей России и СНГ? Понимают ли, по чьей вине Мариуполь в руинах?В Армении не все отдают себе отчёт, что Россия борется с нацизмом, рассказывает Аркадий. Не всем известно, что вэсэушники размещали военную технику в жилых кварталах. Но строитель обещает рассказать своим родственникам и друзьям правду.Наша следующая остановка — квартира Светланы Чуйко, волонтёра, врача и военкора из Донецка. Это дом её отца, в котором Светлана провела своё детство, а потом приезжала погостить на море. Когда-то аккуратную трёхэтажку построили пленные солдаты нацистской Германии. В 2022 году здание, построенное руками пленных, вновь встретилось с войной.Засыпанная воронка прямо перед домом. Всё здание посечено снарядами. Чередуются новые стеклопакеты и разбитые окна. Во дворе стоит брошенная машина с чёрной ленточкой на антенне: её владелец погиб.По узким лестницам поднимаемся за Светланой на третий этаж. От прежнего вида квартиры ничего не осталось – сквозь груды стройматериалов и пыли прорисовывается новенький евроремонт.Одну лишь вещь Светлана бережно хранит в этой квартире — фотографию деда, работника КБ завода имени Ильича, металлурга и преподавателя. Предки Светланы из Ленинграда, блокадники. Пережив войну, они переселились в тёплую Украину.«Я не хочу жить нигде, кроме как здесь», — не под запись признаётся Светлана, стоя посреди небольшой комнаты, заставленной старой мебелью. Человеку практичному, живущему в благополучии, трудно будет понять желание остаться в разрушенном городе.Но эти люди хотят жить у себя дома. Хотят, чтобы в Мариуполе молодёжь вновь гуляла по Приморскому бульвару, чтобы в драмтеатре и филармонии звучала музыка, чтобы в новых белоснежных домах, построенных взамен обугленных громадин, создавались семьи. А в этом жителям города помогает вся Россия.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037840623_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_abc3940dae63dfe4a6f898f2cd7d026b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мариуполь, эксклюзив
Мариуполь, Эксклюзив

Большая стройка. Как жители Мариуполя провожают мирное лето

07:27 30.08.2022 (обновлено: 08:17 30.08.2022)
 
Мариуполь стройка
Мариуполь стройка
Читать в
Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
После жестоких боёв с подразделениями украинских нацистов и осады "Азовстали" Мариуполь был окончательно освобождён. Мы увидели, как спустя несколько месяцев в городе восстанавливается мирная жизнь
Под тенью зонтиков в летнем кафе за столиками — уставшие рабочие, горожане с детьми. Строители-южане держат ледяные кружки пива. Вполне обыденная картинка, не стоящая описания, если бы город, где находится кафе, не был бы Мариуполем.
Посреди молчаливых руин, обугленных многоэтажек с чёрными дырами-глазницами окон, обрушившихся панелей и опустевших магазинов, теплится оазис мирной жизни. Он здесь такой не один: через несколько кварталов от кафе «Максим» возвышаются целые комплексы новых белоснежных зданий — их строит Россия.
© Эдуард РштуниНовые дома в Мариуполе
Новые дома в Мариуполе
© Эдуард Рштуни
Новые дома в Мариуполе
Бойкая южнорусская девушка Олеся почти что за секунды заполняет столы дымящимися тарелками. В меню — только жареная картошка и колбаса. «Вот видно — ей нравится эта работа», — замечает строитель Аркадий, завсегдатай этого места. «Не была бы женщиной — была бы генерал-майором!», — громко отвечает Олеся улыбчивым рабочим.
Аркадий армянин, он приехал в Мариуполь из Владикавказа. В очередной раз встречаю на восстановлении Донбасса своего земляка, и, не скрывая гордости, здороваюсь со строителями: «Барев дзез!».
Мой собеседник оказался директором строительной фирмы во Владикавказе. Из разговора узнаю, что в Мариуполь он приехал по зову сердца, по собственной инициативе. Признаться, было трудно представить, что человек напротив может запросто оставить прибыльный бизнес «в режиме ожидания» и приехать на руины.
© Эдуард РштуниСтроители в Мариуполе
Строители в Мариуполе
© Эдуард Рштуни
Строители в Мариуполе


Строители в составе его группы восстанавливают садики, школы, поликлиники. Для того, чтобы в город вернулась жизнь, необходимы жизненно важные объекты. По его мнению, в городе не подлежит восстановлению до 80% зданий. Аркадий занимается теми, которые можно спасти.

Аркадий рассказывает о временах, когда в Мариуполе было тяжелее, чем сейчас. Всего два месяца назад на улицах почти не было людей и машин, и лишь редкие прохожие собирались у магазинов без освещения.

«Теперь появились гаишники», — вздыхая, отмечает Аркадий. В школы пойдут дети. Одна из школ была крайне тяжела в восстановлении из-за характера разрушений: но теперь и она почти готова к сдаче. «Мы ведь работаем почти круглые сутки: с 6 утра и до глубокой ночи».

Родные Аркадия были против его поездки. С гневом южных родственников я знаком не понаслышке — понимающе киваю. Волнует другой вопрос: осознают ли люди из ближнего зарубежья, зачем сюда, оставив дом, едут строители со всей России и СНГ? Понимают ли, по чьей вине Мариуполь в руинах?

В Армении не все отдают себе отчёт, что Россия борется с нацизмом, рассказывает Аркадий. Не всем известно, что вэсэушники размещали военную технику в жилых кварталах. Но строитель обещает рассказать своим родственникам и друзьям правду.
Наша следующая остановка — квартира Светланы Чуйко, волонтёра, врача и военкора из Донецка. Это дом её отца, в котором Светлана провела своё детство, а потом приезжала погостить на море. Когда-то аккуратную трёхэтажку построили пленные солдаты нацистской Германии. В 2022 году здание, построенное руками пленных, вновь встретилось с войной.
© Эдуард РштуниДом Светланы Чуйко в Мариуполе
Дом Светланы Чуйко в Мариуполе
© Эдуард Рштуни
Дом Светланы Чуйко в Мариуполе
Засыпанная воронка прямо перед домом. Всё здание посечено снарядами. Чередуются новые стеклопакеты и разбитые окна. Во дворе стоит брошенная машина с чёрной ленточкой на антенне: её владелец погиб.
По узким лестницам поднимаемся за Светланой на третий этаж. От прежнего вида квартиры ничего не осталось – сквозь груды стройматериалов и пыли прорисовывается новенький евроремонт.
Одну лишь вещь Светлана бережно хранит в этой квартире — фотографию деда, работника КБ завода имени Ильича, металлурга и преподавателя. Предки Светланы из Ленинграда, блокадники. Пережив войну, они переселились в тёплую Украину.
«Я не хочу жить нигде, кроме как здесь», — не под запись признаётся Светлана, стоя посреди небольшой комнаты, заставленной старой мебелью. Человеку практичному, живущему в благополучии, трудно будет понять желание остаться в разрушенном городе.
Но эти люди хотят жить у себя дома. Хотят, чтобы в Мариуполе молодёжь вновь гуляла по Приморскому бульвару, чтобы в драмтеатре и филармонии звучала музыка, чтобы в новых белоснежных домах, построенных взамен обугленных громадин, создавались семьи. А в этом жителям города помогает вся Россия.
© Эдуард РштуниСветлана Чуйко в Мариуполе
Светлана Чуйко в Мариуполе
© Эдуард Рштуни
Светлана Чуйко в Мариуполе
 
МариупольЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:40"Сработали четко": ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону
10:32Украинская программа релокации – план опустошения Юго-Востока
10:24Сара Реджинелла: В Италии меня преследуют за правду о Донбассе (нужно фото, но с книгой в руках оставить)
10:19"Мы продолжим плавать, летать, проходить": США не собирается снижать напряженность вокруг Тайваня
10:15Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием"
10:04Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран
09:57Украинские диверсанты проникли в Херсон, но что-то пошло не так
09:41В США опровергли заявление о том, что поставки оружия Украине угрожают боеготовности страны
09:26ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭС
09:00Ненависть к Зеленскому, обстрелы возможного маршрута миссии МАГАТЭ. Главное на Украине на утро 30 августа
09:00"Могучее удовольствие": Гаспарян сказал, что должно прийти на смену спецоперации
08:45"Нужны производственные мощности": Кнутов рассказал о перспективных российских беспилотниках
08:30"Надо было раньше": эксперт рассказала, почему РФ нужно бить по центрам принятия решений на Украине
08:15"Убиты, уехали или сидят в тюрьме": Азаров рассказал про политику Киева
08:02Михаил Хазин о том, кто что и от кого прячет на Запорожской АЭС
08:00Не везде: Рожин рассказал о стабилизации на линии фронта
07:45Ядерщик Владимир Кузнецов о том, почему России нельзя оставлять МАГАТЭ на ЗАЭС и серьезности угрозы
07:45Это гражданская война в форме войны двух государств – Акопов о СВО
07:30Им покажут "грязную бомбу"? Вассерман ответил, чем важен визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
07:27Большая стройка. Как жители Мариуполя провожают мирное лето
Лента новостейМолния