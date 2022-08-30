Это гражданская война в форме войны двух государств – Акопов о СВО - 30.08.2022 Украина.ру
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Это гражданская война в форме войны двух государств – Акопов о СВО
Это гражданская война в форме войны двух государств – Акопов о СВО - 30.08.2022 Украина.ру
Это гражданская война в форме войны двух государств – Акопов о СВО
Конфликт на Украине – это последствия распада СССР, это гражданская война в форме войны двух государств, сказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-08-30T07:45
2022-08-30T07:45
сво
петр акопов
новости
украина
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По его мнению, главные промежуточные итоги с момента начала специальной военной операции на Украине такие, что "все идет тяжелей, чем можно было представить в начале".По его словам, поражение России – невозможно и неприемлемо, мир уже не вернется к тому пути, "который предлагает, предлагал, и который навязывал Запад".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038215269.html
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сво, петр акопов, новости, украина
СВО, Петр Акопов, Новости, Украина

Это гражданская война в форме войны двух государств – Акопов о СВО

07:45 30.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Конфликт на Украине – это последствия распада СССР, это гражданская война в форме войны двух государств, сказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
По его мнению, главные промежуточные итоги с момента начала специальной военной операции на Украине такие, что "все идет тяжелей, чем можно было представить в начале".
Это, по сути своей, последствия распада СССР, это гражданская война в форме войны двух государств. Просто одно из этих государств русского народа было перекодировано в антирусское, в антироссийское, и мы воюем за то, чтобы убрать этот страшный вывих русской истории, и на своей территории иметь одно государство, одного народа. И это произойдет.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
политический обозреватель РИА Новости
По его словам, поражение России – невозможно и неприемлемо, мир уже не вернется к тому пути, "который предлагает, предлагал, и который навязывал Запад".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Аллея Героев Советского Союза
Вчера, 13:53
Деградация памяти. Запад не верит в победу Украины, но зачищает ее от реального прошлогоОтсутствие суверенитета превращает страну в последовательного манкурта
 
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