Это гражданская война в форме войны двух государств – Акопов о СВО
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Конфликт на Украине – это последствия распада СССР, это гражданская война в форме войны двух государств, сказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
По его мнению, главные промежуточные итоги с момента начала специальной военной операции на Украине такие, что "все идет тяжелей, чем можно было представить в начале".
Это, по сути своей, последствия распада СССР, это гражданская война в форме войны двух государств. Просто одно из этих государств русского народа было перекодировано в антирусское, в антироссийское, и мы воюем за то, чтобы убрать этот страшный вывих русской истории, и на своей территории иметь одно государство, одного народа. И это произойдет.
По его словам, поражение России – невозможно и неприемлемо, мир уже не вернется к тому пути, "который предлагает, предлагал, и который навязывал Запад".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.