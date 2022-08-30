https://ukraina.ru/20220830/1038225117.html

Это гражданская война в форме войны двух государств – Акопов о СВО

Это гражданская война в форме войны двух государств – Акопов о СВО - 30.08.2022 Украина.ру

Это гражданская война в форме войны двух государств – Акопов о СВО

Конфликт на Украине – это последствия распада СССР, это гражданская война в форме войны двух государств, сказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-08-30T07:45

2022-08-30T07:45

2022-08-30T07:45

сво

петр акопов

новости

украина

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По его мнению, главные промежуточные итоги с момента начала специальной военной операции на Украине такие, что "все идет тяжелей, чем можно было представить в начале".По его словам, поражение России – невозможно и неприемлемо, мир уже не вернется к тому пути, "который предлагает, предлагал, и который навязывал Запад".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220829/1038215269.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, петр акопов, новости, украина