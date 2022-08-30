https://ukraina.ru/20220830/1038213814.html

"Было бы желание": Федосова объяснила, что надо было сделать РФ с самого начала СВО

"Было бы желание": Федосова объяснила, что надо было сделать РФ с самого начала СВО - 30.08.2022 Украина.ру

"Было бы желание": Федосова объяснила, что надо было сделать РФ с самого начала СВО

Россия могла бы выявлять поставки западного вооружения на Украину раньше и уничтожать их более серьезными ударами по западу этой страны, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру

2022-08-30T06:15

2022-08-30T06:15

2022-08-30T06:15

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Она рассказала, что российская армия методично перемалывает военные средства противника, которые присылают на Украину западные страны.По ее мнению, в продвижение пехоты РФ стоит приоритет сохранение жизней военных и граждан Украины, поэтому темпы СВО замедленны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220828/1038157482.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, новости, оружие