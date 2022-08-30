"Было бы желание": Федосова объяснила, что надо было сделать РФ с самого начала СВО
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Россия могла бы выявлять поставки западного вооружения на Украину раньше и уничтожать их более серьезными ударами по западу этой страны, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
Она рассказала, что российская армия методично перемалывает военные средства противника, которые присылают на Украину западные страны.
Сейчас мы видим, как уничтожаются отдельные подразделения и их оснащение, но упредить такие поставки мы могли бы более серьезными ударами по территории Западной Украины, чтобы не допустить их попадания на восточные территории. Здесь, наверное, было бы желание, нашлись бы боеприпасы и хватило бы их на усиление этих темпов (нанесения ударов – ред.).
По ее мнению, в продвижение пехоты РФ стоит приоритет сохранение жизней военных и граждан Украины, поэтому темпы СВО замедленны.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.