Зеленский живёт по указке ЦРУ, раскол среди кураторов Киева: что говорили об Украине в мире 29 августа

Зеленский живёт по указке ЦРУ, раскол среди кураторов Киева: что говорили об Украине в мире 29 августа

Украина.ру, 29.08.2022

2022-08-29T17:30

2022-08-29T17:30

2022-08-29T18:35

От мира к войне: как меняется настрой Шольца в отношении украинского конфликтаКанцлер ФРГ Олаф Шольц, который всего три дня назад обещал действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, и не передавать Киеву оружия для ударов по территории России, уже сегодня, выступая в Карловом университете Праги, объявил о наращивании военной помощи Украине — чтобы та могла защищать себя на протяжении длительного времени.«В ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое современное оружие: ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники», — уточнил глава немецкого правительства.Кроме того, Германия до конца года передаст Чехии 15 танков Leopard в качестве компенсации за десятки танков, произведённых по советской лицензии в Чехословакии, которые Прага поставила Киеву за период спецоперации РФ.Шольц выразил поддержку идее президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового Европейского политического сообщества, направленного на установление более тесного диалога с партнёрами за пределами ЕС. А также призвал принять в союз Украину, Грузию, Молдавию и государства Западных Балкан.«Вне всякого сомнения, вступающие в ЕС страны должны будут в полном объёме принимать на себя обязательства следовать карательной политике Евросоюза в отношении его геополитических соперников, включая Россию. Это будет влиять на отношения соответствующих стран с Россией самым негативным образом. Подчеркну: при условии и до тех пор, пока российская политика ЕС будет сохранять свой карательный, антиправовой и антигуманный характер», — заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв.Украинский след ЦРУ в убийстве ДугинойИсследователь американских спецслужб, автор книги «Операция "Феникс"» о кровавых тайных операциях, проведенных Соединёнными Штатами в Южном Вьетнаме, Дуглас Валентайн, пришёл к выводу, что за убийством российского политолога и журналиста Дарьи Дугиной, судя по почерку преступления, стоит ЦРУ. Об этом сообщила турецкая газета Aydınlık.«По определению тайные операции проводятся незаметно. ЦРУ не стало бы проводить тайную операцию такого масштаба, если бы считало, что риск того стоит. Доказательства в таких случаях редко всплывают наружу», — отмечает эксперт.Как установила ФСБ РФ, исполнительницей преступления была гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала вместе с дочерью в Россию 23 июля, сняла квартиру доме, где жила Дугина, наблюдала за ней, а после подрыва машины Дарьи скрылась в Эстонии. Её сообщником мог выступить Богдан Цыганенко, также имеющий украинское гражданство, выпускник военного лицея в Донецке. Он уехал в Эстонию накануне убийства Дугиной.«ЦРУ, должно быть, очень интересовалось подготовкой женщины-убийцы к службе. Это стандартная операционная процедура», — сказал Валентайн.По его словам, преступление такого масштаба украинская сторона не могла совершить без согласования с американцами, поскольку разведка Украины полностью подчинена США.«Зеленский даже в туалет не ходит без разрешения полевого сотрудника ЦРУ... Должностные лица ЦРУ советуют военным, ополченцам и наёмникам проводить отрицательные политические, военизированные и психологические операции. Таким образом, они пытаются усилить поддержку Зеленского, терроризируя или уговаривая общественность», — добавил Валентайн.Раскол в рядах англосаксонских кураторов КиеваРовно через неделю, 5 сентября, станет известно имя нового премьер-министра Великобритании. Большие шансы занять этот пост имеет министр иностранных дел королевства Лиз Трасс, у которой, как рассказали источники газеты The Financial Times в правительственных кругах США, серьёзные разногласия с американскими властями.По словам собеседника издания, в сентябре 2021 года только что назначенная глава Форин-офиса на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном поставила под сомнение целесообразность «особых отношений» Лондона и Вашингтона, провозглашённых британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем ещё в 1940-х, назвав Канаду, Мексику и Японию более привлекательными торговыми партнёрами для Соединённого Королевства. Такой прямолинейный, агрессивный стиль общения Трасс «с признаками чёрно-белого мышления» вызывает у внешнеполитического истеблишмента США опасения, что в случае прихода к власти она продолжит решать все вопросы в такой же манере.Разногласия англосаксонских политиков касались конкретно украинского вопроса, рассказала The Financial Times. Призыв Трасс к западным партнёрам к совместной работе над планом Маршалла для Украины, по словам источников, заставил сотрудников Белого дома «поднять брови», поскольку объём помощи, предоставленной Киеву Вашингтоном и Лондоном, несопоставим.По сведениям Кильского института мировой экономики, в период с 24 февраля по 3 августа США оказал Украине военную поддержку на сумму € 25 млрд, финансовую — на € 10 млрд, гуманитарную — на € 9 млрд. А Великобритания, которая занимает в списке спонсоров 2-ю строчку, — €4 млрд, чуть более € 2 млрд и € 0,38 млрд соответственно.

