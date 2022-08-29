https://ukraina.ru/20220829/1038231031.html

"Азов"* доукомплектуют военнослужащими из других частей

"Азов"* доукомплектуют военнослужащими из других частей - 29.08.2022 Украина.ру

"Азов"* доукомплектуют военнослужащими из других частей

Боевики из украинской организации "Азов"* объявили набор "стрессоустойчивых" новобранцев, готовых "распрощаться с жизнью ради борьбы". Объявление опубликовано на канале организации в YouTube

2022-08-29T16:33

2022-08-29T16:33

2022-08-29T16:33

новости

"азов"

трибунал

всу

солдаты

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Кандидатам предлагают заполнить анкету, в которой указать персональные данные, а также сведения о боевом опыте, военно-учетной специальности или их отсутствии. Тем временем власти ДНР готовятся провести военный трибунал над пленными из "Азова" . Следователи готовят материалы о преступлениях украинских силовиков. Возбуждены уголовные дела по фактам жестокого обращения с гражданскими лицами, преступлений против пленных, участии наемников в преступлениях. Заседания пройдут в освобожденном Мариуполе. *Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220824/1038049943.html

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2022

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новости, "азов", трибунал, всу, солдаты