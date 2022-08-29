https://ukraina.ru/20220829/1038231031.html
"Азов"* доукомплектуют военнослужащими из других частей
"Азов"* доукомплектуют военнослужащими из других частей - 29.08.2022 Украина.ру
"Азов"* доукомплектуют военнослужащими из других частей
Боевики из украинской организации "Азов"* объявили набор "стрессоустойчивых" новобранцев, готовых "распрощаться с жизнью ради борьбы". Объявление опубликовано на канале организации в YouTube
2022-08-29T16:33
2022-08-29T16:33
2022-08-29T16:33
новости
"азов"
трибунал
всу
солдаты
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Кандидатам предлагают заполнить анкету, в которой указать персональные данные, а также сведения о боевом опыте, военно-учетной специальности или их отсутствии. Тем временем власти ДНР готовятся провести военный трибунал над пленными из "Азова" . Следователи готовят материалы о преступлениях украинских силовиков. Возбуждены уголовные дела по фактам жестокого обращения с гражданскими лицами, преступлений против пленных, участии наемников в преступлениях. Заседания пройдут в освобожденном Мариуполе. *Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20220824/1038049943.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, "азов", трибунал, всу, солдаты
Новости, "Азов", трибунал, ВСУ, солдаты
"Азов"* доукомплектуют военнослужащими из других частей
Боевики из украинской организации "Азов"* объявили набор "стрессоустойчивых" новобранцев, готовых "распрощаться с жизнью ради борьбы". Объявление опубликовано на канале организации в YouTube