"Азов"* доукомплектуют военнослужащими из других частей - 29.08.2022 Украина.ру
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"Азов"* доукомплектуют военнослужащими из других частей
"Азов"* доукомплектуют военнослужащими из других частей - 29.08.2022 Украина.ру
"Азов"* доукомплектуют военнослужащими из других частей
Боевики из украинской организации "Азов"* объявили набор "стрессоустойчивых" новобранцев, готовых "распрощаться с жизнью ради борьбы". Объявление опубликовано на канале организации в YouTube
2022-08-29T16:33
2022-08-29T16:33
новости
"азов"
трибунал
всу
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Кандидатам предлагают заполнить анкету, в которой указать персональные данные, а также сведения о боевом опыте, военно-учетной специальности или их отсутствии. Тем временем власти ДНР готовятся провести военный трибунал над пленными из "Азова" . Следователи готовят материалы о преступлениях украинских силовиков. Возбуждены уголовные дела по фактам жестокого обращения с гражданскими лицами, преступлений против пленных, участии наемников в преступлениях. Заседания пройдут в освобожденном Мариуполе. *Деятельность организации запрещена в РФ
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новости, "азов", трибунал, всу, солдаты
Новости, "Азов", трибунал, ВСУ, солдаты

"Азов"* доукомплектуют военнослужащими из других частей

16:33 29.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Боевики из украинской организации "Азов"* объявили набор "стрессоустойчивых" новобранцев, готовых "распрощаться с жизнью ради борьбы". Объявление опубликовано на канале организации в YouTube
"Для действующих военнослужащих есть возможность перевода из других частей", - говорится в сообщении.
Кандидатам предлагают заполнить анкету, в которой указать персональные данные, а также сведения о боевом опыте, военно-учетной специальности или их отсутствии.
Тем временем власти ДНР готовятся провести военный трибунал над пленными из "Азова" . Следователи готовят материалы о преступлениях украинских силовиков. Возбуждены уголовные дела по фактам жестокого обращения с гражданскими лицами, преступлений против пленных, участии наемников в преступлениях. Заседания пройдут в освобожденном Мариуполе.
*Деятельность организации запрещена в РФ
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МВД РФ выплатит 1 млн рублей за помощь в поимке командиров "Азова"*Руководство МВД России выплатит миллион рублей за помощь в задержании двух командиров украинского батальона "Азов"*. Об этом 24 августа сообщили в пресс-центре МВД РФ
 
Новости"Азов"трибуналВСУсолдаты
 
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