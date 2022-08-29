https://ukraina.ru/20220829/1038228177.html

Потери ВСУ, контрнаступление на Херсон. Главное на Украине на 16:00 29 августа

Потери ВСУ, контрнаступление на Херсон. Главное на Украине на 16:00 29 августа - 29.08.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, контрнаступление на Херсон. Главное на Украине на 16:00 29 августа

Вооружённые силы Украины продолжают нести потери, но несмотря на это решили предпринять контрнаступление на Херсон

2022-08-29T16:06

2022-08-29T16:06

2022-08-29T16:50

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/99/1034049969_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_59acc4e777cebc551f95e6f9457307e6.jpg.webp

Днём 29 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«В результате ударов ВКС России высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования "Восток" в районе Днепропетровска, а также складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской области ликвидировано до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники», — сообщил Конашенков.Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области были поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований «Айдар»* и «Азов»*. Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше трёх тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня.«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 53-й механизированной бригады и националистического формирования "Кракен" в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожено более 30 и ранено свыше 50 националистов», — рассказал Конашенков.ВКС России за сутки были сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Артёмовск, Райгородок, Славянск и Никольское в Донецкой Народной Республики, Камышеваха и Веселянка в Запорожской области, Николаев и Партизанское в Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Водянское, Краматорск, Доброволье и Звановка в Донецкой Народной Республики, а также Александровка Харьковской области и Белоусово Херсонской области», — сообщил представитель Минобороны РФ.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Степное, Ивановка Донецкой Народной Республики, Коновалово Запорожской области, а также Максим Горький и Новая Каховка в Херсонской области. Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS, производства США, в районе Новой Каховки Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 276 самолётов, 148 вертолётов, 1832 беспилотных летательных аппарата, 370 зенитных ракетных комплексов, 4408 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3354 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5126 единиц специальной военной автомобильной техники.Контрнаступление на ХерсонСразу несколько украинских и западных источников сообщили о контрнаступлении на Херсон. Так, у себя в Telegram-канале замначальника Одесской областной военной администрации Алексей Мацулевич написал о боевых действиях.«Официально! Начались бои за Херсон», — отметил Мацулевич.Однако позже он эту запись удалил.Ведущий CNN Джим Шутто со ссылкой на информацию Минобороны США сообщил, что украинская армия начала «прощупывание» линии фронта на южном направлении перед подготовкой крупного контрнаступления.«Украинские силы начали операции по "прощупыванию" на юге Украины, чтобы подготовить поле боя для серьезного украинского контрнаступления, сообщили мне два высокопоставленных американских чиновника, проинформированные о разведданных. США считают, что будущее контрнаступление будет включать воздушные и наземные операции. Операции по "прощупыванию" являются стандартной военной практикой перед наступлением и включают в себя ударные системы вооружения, командование и управление, склады боеприпасов и другие цели для подготовки поля боя к запланированному наступлению. По словам высокопоставленного американского чиновника, эти планы появились после того, как война России на Украине прошла шестимесячную отметку, а оценки США указывают на то, что Россия смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем первоначально предполагалось», — написал он в соцсетях.О боевых действиях на херсонском направлении сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк.«ВСУ начали наступательные действия на многих направлениях на юге Украины», — заявила она.Однако спустя некоторое время Гуменюк призвала СМИ к молчанию.«Самое главное, что сейчас нужно знать — любая военная операция нуждается в тишине. То, что сейчас новости с фронта вызывают подобный ажиотаж, это неправильно. В условиях гибридной войны, информационной войны, надо отдавать себе отчет, что любые действия, даже если они вдохновляют, должны иметь логическое завершение, и только тогда они будут результативными», — отметила Гуменюк во время брифинга.C российской стороны официальный комментарий дал глава Крыма Сергей Аксёнов.«Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные "атаки" Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз. Украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях. Но западным хозяевам надо демонстрировать активность, поэтому шайка наркоманов и преступников занимается тем, что у нее получается лучше всего: имитациями и изготовлением информационных подделок. А людей, которых бросают на верную смерть ради достижения информационного эффекта, наркоманам не жалко», — написал он у себя в Telegram-канале.Что касается властей Херсонской области, то они сообщили об обстреле Новой Каховки. Как сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, ВСУ нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС.«ГЭС работает, но угроза энергетической безопасности существует и возрастает», — добавил собеседник агентства.Он уточнил, что ВСУ бьют по Каховскому мосту, который проходит по дамбе ГЭС, административным зданиям и в район шлюзового канала.По словам Леонтьева, один из снарядов HIMARS упал во дворе дома по улице Букина и не разорвался. Его деактивировали и вывезли военные саперы. В городе объявлена эвакуация сотрудников с рабочих мест, люди уходят в убежища. Глава администрации района подчеркнул, что эвакуация жителей из города не планируется.О том, что Херсонская область находится под обстрелами сообщил историк, политолог и ориенталист Игорь Димитриев, который организовывал отдых детей из Херсонской и Запорожской областей на Кавказе.«Самое неприятное, что у меня лично происходит в этот момент: детей только вчера вернул домой из Домбая, а они сейчас прячутся в подвалах от обстрелов. Вчера папа одного из них забрал ребенка и пишет: только приехали, снаряд прилетел во двор, машина сгорела, окна двери вылетели, лежим в коридоре. По-хорошему, всех детей оттуда нужно эвакуировать. Ну по желанию родителей конечно. Детские базы отдыха на юге переоборудовать под школы и запустить там уже учебный год. Камеры поставить, чтоб родители могли видеть своих. И не надо будет изображать 1 сентября в Херсоне», — отметил Димитриев.Тем временем, ВСУ продолжают обстрелы региона.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20220829/1038212098.html

https://ukraina.ru/20220829/1038203903.html

https://ukraina.ru/20220828/1038197343.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив