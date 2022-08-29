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Делегаты МАГАТЭ приедут на ЗАЭС из подконтрольной Киеву зоны - Песков
Песков рассказал, откуда делегация МАГАТЭ приедет на ЗАЭС
Делегаты МАГАТЭ приедут на ЗАЭС из подконтрольной Киеву зоны - Песков
Делегация МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС из зоны, подконтрольной Киеву, сообщил 29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-08-29T14:53
2022-08-29T14:53
2022-08-29T14:53
новости
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В беседе с журналистами он уточнил, что речи о создании демилитаризованного участка на этой территории не идет.Делегация приедет на АЭС из подконтрольной украинским силам зоны, добавил пресс-секретарь президента России. Песков также призвал все страны оказать давление на Киев, чтобы прекратились обстрелы атомной электростанции во избежание угрозы для всей Европы.Комментируя заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о намерении оставить несколько сотрудников агентства на Запорожской АЭС, пресс-секретарь сказал, что "возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться на месте, все будет зависеть от деталей".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, магатэ, песков, киев
Новости, Запорожская АЭС, магатэ, Песков, Киев
Делегаты МАГАТЭ приедут на ЗАЭС из подконтрольной Киеву зоны - Песков
Делегация МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС из зоны, подконтрольной Киеву, сообщил 29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В беседе с журналистами он уточнил, что речи о создании демилитаризованного участка на этой территории не идет.
Делегация приедет на АЭС из подконтрольной украинским силам зоны, добавил пресс-секретарь президента России. Песков также призвал все страны оказать давление на Киев, чтобы прекратились обстрелы атомной электростанции во избежание угрозы для всей Европы.
Комментируя заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о намерении оставить несколько сотрудников агентства на Запорожской АЭС, пресс-секретарь сказал, что "возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться на месте, все будет зависеть от деталей".
Ситуация на Запорожской АЭС
Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС в марте.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.