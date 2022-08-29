Песков рассказал, откуда делегация МАГАТЭ приедет на ЗАЭС
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Делегаты МАГАТЭ приедут на ЗАЭС из подконтрольной Киеву зоны - Песков
Песков рассказал, откуда делегация МАГАТЭ приедет на ЗАЭС
Делегаты МАГАТЭ приедут на ЗАЭС из подконтрольной Киеву зоны - Песков
Делегация МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС из зоны, подконтрольной Киеву, сообщил 29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-08-29T14:53
2022-08-29T14:53
новости
запорожская аэс
магатэ
песков
киев
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В беседе с журналистами он уточнил, что речи о создании демилитаризованного участка на этой территории не идет.Делегация приедет на АЭС из подконтрольной украинским силам зоны, добавил пресс-секретарь президента России. Песков также призвал все страны оказать давление на Киев, чтобы прекратились обстрелы атомной электростанции во избежание угрозы для всей Европы.Комментируя заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о намерении оставить несколько сотрудников агентства на Запорожской АЭС, пресс-секретарь сказал, что "возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться на месте, все будет зависеть от деталей".
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новости, запорожская аэс, магатэ, песков, киев
Новости, Запорожская АЭС, магатэ, Песков, Киев

Делегаты МАГАТЭ приедут на ЗАЭС из подконтрольной Киеву зоны - Песков

14:53 29.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае
Президент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Делегация МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС из зоны, подконтрольной Киеву, сообщил 29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В беседе с журналистами он уточнил, что речи о создании демилитаризованного участка на этой территории не идет.
Делегация приедет на АЭС из подконтрольной украинским силам зоны, добавил пресс-секретарь президента России. Песков также призвал все страны оказать давление на Киев, чтобы прекратились обстрелы атомной электростанции во избежание угрозы для всей Европы.
Комментируя заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о намерении оставить несколько сотрудников агентства на Запорожской АЭС, пресс-секретарь сказал, что "возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться на месте, все будет зависеть от деталей".
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты
Ситуация на Запорожской АЭС

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС в марте.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.

 
НовостиЗапорожская АЭСмагатэПесковКиев
 
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