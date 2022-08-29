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Делегаты МАГАТЭ приедут на ЗАЭС из подконтрольной Киеву зоны - Песков

Песков рассказал, откуда делегация МАГАТЭ приедет на ЗАЭС

Делегаты МАГАТЭ приедут на ЗАЭС из подконтрольной Киеву зоны - Песков

Делегация МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС из зоны, подконтрольной Киеву, сообщил 29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-08-29T14:53

2022-08-29T14:53

2022-08-29T14:53

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В беседе с журналистами он уточнил, что речи о создании демилитаризованного участка на этой территории не идет.Делегация приедет на АЭС из подконтрольной украинским силам зоны, добавил пресс-секретарь президента России. Песков также призвал все страны оказать давление на Киев, чтобы прекратились обстрелы атомной электростанции во избежание угрозы для всей Европы.Комментируя заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о намерении оставить несколько сотрудников агентства на Запорожской АЭС, пресс-секретарь сказал, что "возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться на месте, все будет зависеть от деталей".

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская аэс, магатэ, песков, киев