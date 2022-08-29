https://ukraina.ru/20220829/1038221134.html
Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской области
Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской области - 29.08.2022 Украина.ру
Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской области
В соцсетях распространяют сообщения об украинском контрнаступлении на Херсонскую область. Военно-политическое руководство страны пишет посты в Telegram, но после публикации в СМИ их удаляют
2022-08-29T14:45
2022-08-29T14:45
2022-08-29T14:45
новости
украина
контрнаступление
всу
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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Вскоре он удалил пост."ВСУ заняли село Сухой Ставок в Херсонской области", - сообщили также украинские СМИ, ссылаясь на Telegram-канал главкома ВСУ Валерия Залужного, который оказался не настоящим. У Залужного, как позже выяснили журналисты, действительно есть Telegram-канал, но он в нем ничего не писал о "контрнаступлении".В итоге из официальных сообщений осталось только заявление главы пресс-центра сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк о "наступательных действиях ВСУ по разным направлениям на юге". В доказательство украинская сторона опубликовала видеоролик с участием якобы российского солдата, который говорит о чрезмерной активности ВСУ. Пользователи соцсетей этим кадрам не поверили, и назвали ролик постановочным.
https://ukraina.ru/20220805/1037309606.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, контрнаступление, всу, херсон
Новости, Украина, контрнаступление, ВСУ, Херсон
Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской области
В соцсетях распространяют сообщения об украинском контрнаступлении на Херсонскую область. Военно-политическое руководство страны пишет посты в Telegram, но после публикации в СМИ их удаляют
"Официально. Начались бои за город Херсон", - заявил заместитель начальника администрации Одесской области Алексей Мацулевич.
"ВСУ заняли село Сухой Ставок в Херсонской области", - сообщили также украинские СМИ, ссылаясь на Telegram-канал главкома ВСУ Валерия Залужного, который оказался не настоящим. У Залужного, как позже выяснили журналисты, действительно есть Telegram-канал, но он в нем ничего не писал о "контрнаступлении".
В итоге из официальных сообщений осталось только заявление главы пресс-центра сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк о "наступательных действиях ВСУ по разным направлениям на юге". В доказательство украинская сторона опубликовала видеоролик с участием якобы российского солдата, который говорит о чрезмерной активности ВСУ. Пользователи соцсетей этим кадрам не поверили, и назвали ролик постановочным.