https://ukraina.ru/20220829/1038221134.html

Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской области

Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской области - 29.08.2022 Украина.ру

Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской области

В соцсетях распространяют сообщения об украинском контрнаступлении на Херсонскую область. Военно-политическое руководство страны пишет посты в Telegram, но после публикации в СМИ их удаляют

2022-08-29T14:45

2022-08-29T14:45

2022-08-29T14:45

новости

украина

контрнаступление

всу

херсон

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Вскоре он удалил пост."ВСУ заняли село Сухой Ставок в Херсонской области", - сообщили также украинские СМИ, ссылаясь на Telegram-канал главкома ВСУ Валерия Залужного, который оказался не настоящим. У Залужного, как позже выяснили журналисты, действительно есть Telegram-канал, но он в нем ничего не писал о "контрнаступлении".В итоге из официальных сообщений осталось только заявление главы пресс-центра сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк о "наступательных действиях ВСУ по разным направлениям на юге". В доказательство украинская сторона опубликовала видеоролик с участием якобы российского солдата, который говорит о чрезмерной активности ВСУ. Пользователи соцсетей этим кадрам не поверили, и назвали ролик постановочным.

https://ukraina.ru/20220805/1037309606.html

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новости, украина, контрнаступление, всу, херсон