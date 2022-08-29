Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской области - 29.08.2022 Украина.ру
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Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской области
Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской области - 29.08.2022 Украина.ру
Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской области
В соцсетях распространяют сообщения об украинском контрнаступлении на Херсонскую область. Военно-политическое руководство страны пишет посты в Telegram, но после публикации в СМИ их удаляют
2022-08-29T14:45
2022-08-29T14:45
новости
украина
контрнаступление
всу
херсон
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Вскоре он удалил пост."ВСУ заняли село Сухой Ставок в Херсонской области", - сообщили также украинские СМИ, ссылаясь на Telegram-канал главкома ВСУ Валерия Залужного, который оказался не настоящим. У Залужного, как позже выяснили журналисты, действительно есть Telegram-канал, но он в нем ничего не писал о "контрнаступлении".В итоге из официальных сообщений осталось только заявление главы пресс-центра сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк о "наступательных действиях ВСУ по разным направлениям на юге". В доказательство украинская сторона опубликовала видеоролик с участием якобы российского солдата, который говорит о чрезмерной активности ВСУ. Пользователи соцсетей этим кадрам не поверили, и назвали ролик постановочным.
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новости, украина, контрнаступление, всу, херсон
Новости, Украина, контрнаступление, ВСУ, Херсон

Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской области

14:45 29.08.2022
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
В соцсетях распространяют сообщения об украинском контрнаступлении на Херсонскую область. Военно-политическое руководство страны пишет посты в Telegram, но после публикации в СМИ их удаляют
"Официально. Начались бои за город Херсон", - заявил заместитель начальника администрации Одесской области Алексей Мацулевич.
Вскоре он удалил пост.
"ВСУ заняли село Сухой Ставок в Херсонской области", - сообщили также украинские СМИ, ссылаясь на Telegram-канал главкома ВСУ Валерия Залужного, который оказался не настоящим. У Залужного, как позже выяснили журналисты, действительно есть Telegram-канал, но он в нем ничего не писал о "контрнаступлении".
В итоге из официальных сообщений осталось только заявление главы пресс-центра сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк о "наступательных действиях ВСУ по разным направлениям на юге". В доказательство украинская сторона опубликовала видеоролик с участием якобы российского солдата, который говорит о чрезмерной активности ВСУ. Пользователи соцсетей этим кадрам не поверили, и назвали ролик постановочным.
Зеленский ВСУ
5 августа, 07:00
"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на ХерсонПолитолог Андрей Суздальцев сравнил подготовку к контрнаступлению украинских войск на Херсон с самоубийством. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
 
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