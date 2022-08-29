https://ukraina.ru/20220829/1038217285.html
Пел в Москве на 9 мая: награжденный Зеленским украинский певец угодил в скандал
Пел в Москве на 9 мая: награжденный Зеленским украинский певец угодил в скандал - 29.08.2022 Украина.ру
Пел в Москве на 9 мая: награжденный Зеленским украинский певец угодил в скандал
Главный редактор украинского "Еспресо TV" Егор Чечеринда призвал лишить государственных наград и привлечь к ответственности за коллаборационизм певца Виталия Козловского. Об этом он 29 августа написал на своей странице в Facebook*
2022-08-29T13:56
2022-08-29T13:56
2022-08-29T13:56
новости
коллаборационисты
нелли штепа
козловский
украина
шоу-бизнес
владимир зеленский
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Причиной, прежде всего, стало выступление Козловского на Концерте Победы в Москве 9 мая 2018 года.В данный момент артист имеет орден "За заслуги" ІІІ степени, врученный ему Владимиром Зеленским.Кроме участия в концерте, Чечеринда напомнил также знакомство певица с экс-мэром Славянска Нелей Штепой и опубликовал их совместное фото.Офис генпрокурора Украины 18 августа сообщил о возбуждении в Киеве уголовного дела против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с Россией.Также стало известно о местной жительнице, задержанной в Житомире. Она в соцсетях выражала антифашистскую позицию, а в частной переписке кому-то сообщила, что у них в селе около 80 военнослужащих ВСУ. Женщине грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20220810/1037489927.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, коллаборационисты, нелли штепа, козловский, украина, шоу-бизнес, владимир зеленский
Новости, коллаборационисты, Нелли Штепа, Козловский, Украина, шоу-бизнес, Владимир Зеленский
Пел в Москве на 9 мая: награжденный Зеленским украинский певец угодил в скандал
Главный редактор украинского "Еспресо TV" Егор Чечеринда призвал лишить государственных наград и привлечь к ответственности за коллаборационизм певца Виталия Козловского. Об этом он 29 августа написал на своей странице в Facebook*
Причиной, прежде всего, стало выступление Козловского на Концерте Победы в Москве 9 мая 2018 года.
В данный момент артист имеет орден "За заслуги" ІІІ степени, врученный ему Владимиром Зеленским.
О государственных орденах для российских коллаборантов... Ну пусть [артисты "Квартала 95 Александр] Пикалов и [Евгений] Кошевой... Они, по крайней мере, не целовались в засос с россиянами и их прихвостнями... А за что такой же орден "За заслуги" ІІІ степени ко Дню независимости получил этот любитель Нели Штепы и русского мира?
Кроме участия в концерте, Чечеринда напомнил также знакомство певица с экс-мэром Славянска Нелей Штепой и опубликовал их совместное фото.
Офис генпрокурора Украины 18 августа сообщил о возбуждении в Киеве уголовного дела против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с Россией.
Также стало известно о местной жительнице, задержанной в Житомире. Она в соцсетях выражала антифашистскую позицию, а в частной переписке кому-то сообщила, что у них в селе около 80 военнослужащих ВСУ. Женщине грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.