https://ukraina.ru/20220829/1038217285.html

Пел в Москве на 9 мая: награжденный Зеленским украинский певец угодил в скандал

Пел в Москве на 9 мая: награжденный Зеленским украинский певец угодил в скандал - 29.08.2022 Украина.ру

Пел в Москве на 9 мая: награжденный Зеленским украинский певец угодил в скандал

Главный редактор украинского "Еспресо TV" Егор Чечеринда призвал лишить государственных наград и привлечь к ответственности за коллаборационизм певца Виталия Козловского. Об этом он 29 августа написал на своей странице в Facebook*

2022-08-29T13:56

2022-08-29T13:56

2022-08-29T13:56

новости

коллаборационисты

нелли штепа

козловский

украина

шоу-бизнес

владимир зеленский

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Причиной, прежде всего, стало выступление Козловского на Концерте Победы в Москве 9 мая 2018 года.В данный момент артист имеет орден "За заслуги" ІІІ степени, врученный ему Владимиром Зеленским.Кроме участия в концерте, Чечеринда напомнил также знакомство певица с экс-мэром Славянска Нелей Штепой и опубликовал их совместное фото.Офис генпрокурора Украины 18 августа сообщил о возбуждении в Киеве уголовного дела против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с Россией.Также стало известно о местной жительнице, задержанной в Житомире. Она в соцсетях выражала антифашистскую позицию, а в частной переписке кому-то сообщила, что у них в селе около 80 военнослужащих ВСУ. Женщине грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20220810/1037489927.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, коллаборационисты, нелли штепа, козловский, украина, шоу-бизнес, владимир зеленский