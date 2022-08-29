https://ukraina.ru/20220829/1038215172.html

Жизнь налаживается: в первый класс - в освобождённом городе. Как готовятся школы Мариуполя

Жизнь налаживается: в первый класс - в освобождённом городе. Как готовятся школы Мариуполя - 29.08.2022 Украина.ру

Жизнь налаживается: в первый класс - в освобождённом городе. Как готовятся школы Мариуполя

Три школы в Мариуполе будут введены в эксплуатацию к 1 сентября. Бригады проводят работы на территории школы № 5, специальная техника убирает строительный... Украина.ру, 29.08.2022

2022-08-29T13:09

2022-08-29T13:09

2022-08-29T13:09

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Три школы в Мариуполе будут введены в эксплуатацию к 1 сентября. Бригады проводят работы на территории школы № 5, специальная техника убирает строительный мусор. Исполняющая обязанности директора школы Ирина Фомичёва рассказала о подготовке учебного заведения к 1 сентября. Ранее делегация из Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Валерием Пикалёвым прибыла в Мариуполь для помощи в восстановлении города-побратима.К 1 сентября введут в эксплуатацию 3 детских сада и 3 школы. В рамках программы по восстановлению Мариуполя также планируется реконструировать жилые дома, общежития, детскую и взрослую поликлиники, больницу с отделением онкологии и другие медицинские учреждения.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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