https://ukraina.ru/20220829/1038213001.html
Эксперт Федосова рассказала, какая цель США в спецоперации РФ на Украине
Эксперт Федосова рассказала, какая цель США в спецоперации РФ на Украине - 29.08.2022 Украина.ру
Эксперт Федосова рассказала, какая цель США в спецоперации РФ на Украине
У США цель конфликта на Украине – это затянуть СВО и спровоцировать Россию на более жесткие и кровавые действия, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
2022-08-29T12:43
2022-08-29T12:43
2022-08-29T12:43
сша
россия
сво
новости
украина
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Ранее посольство США призвало американцев покинуть территорию Украины. А президент Джо Байден позже объявил о выделении помощи Украине в размере трех миллиардов долларов.По ее словам, Россия идет в медленном темпе, потому что не меняет стратегию, РФ важно сохранить максимальное количество военных и мирных граждан.Есть разница, с какой целью происходит замедление процесса, "и кто как это замедление использует", заключила эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038188442.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, россия, сво, новости, украина
США, Россия, СВО, Новости, Украина
Эксперт Федосова рассказала, какая цель США в спецоперации РФ на Украине
У США цель конфликта на Украине – это затянуть СВО и спровоцировать Россию на более жесткие и кровавые действия, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
Ранее посольство США призвало американцев покинуть территорию Украины. А президент Джо Байден позже объявил о выделении помощи Украине в размере трех миллиардов долларов.
У американцев, понятное дело, цель ее затянуть и, более того, в процессе этого затягивания спровоцировать Россию на более жесткие и кровавые действия. Собственно, это заявление (посольства США – ред.) по поводу выезда с территории, оно было сделано как раз на фоне этого теракта в Подмосковье в отношении Дарьи Дугиной.
Виктория Федосова
заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии"
По ее словам, Россия идет в медленном темпе, потому что не меняет стратегию, РФ важно сохранить максимальное количество военных и мирных граждан.
Есть разница, с какой целью происходит замедление процесса, "и кто как это замедление использует", заключила эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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