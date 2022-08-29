https://ukraina.ru/20220829/1038213001.html

Эксперт Федосова рассказала, какая цель США в спецоперации РФ на Украине

Эксперт Федосова рассказала, какая цель США в спецоперации РФ на Украине - 29.08.2022 Украина.ру

Эксперт Федосова рассказала, какая цель США в спецоперации РФ на Украине

У США цель конфликта на Украине – это затянуть СВО и спровоцировать Россию на более жесткие и кровавые действия, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру

2022-08-29T12:43

2022-08-29T12:43

2022-08-29T12:43

сша

россия

сво

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/05/1034060552_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_49e79805fa0dacfce7b537fcf662f2f6.jpg

Ранее посольство США призвало американцев покинуть территорию Украины. А президент Джо Байден позже объявил о выделении помощи Украине в размере трех миллиардов долларов.По ее словам, Россия идет в медленном темпе, потому что не меняет стратегию, РФ важно сохранить максимальное количество военных и мирных граждан.Есть разница, с какой целью происходит замедление процесса, "и кто как это замедление использует", заключила эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220829/1038188442.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, россия, сво, новости, украина