https://ukraina.ru/20220829/1038206572.html

Еще одного чиновника убили в Херсонской области - СМИ

Еще одного чиновника убили в Херсонской области - СМИ

Еще одного чиновника убили в Херсонской области - СМИ

В украинских СМИ появилась информация, что в Херсонской области убит бывший депутат Верховной Рады, заместитель председателя по сельскому хозяйству Алексей Ковалёв

2022-08-29T10:44

2022-08-29T10:44

2022-08-29T10:44

новости

украина

херсонская область

убийство

депутат

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Тело политика с огнестрельным ранением в голову обнаружила его мать. Сообщается, что нападавшие нанесли ранение ножом и девушке, которая была вместе с Ковалёвым.Убийство произошло днём 28 августа, передают СМИ. Неизвестные забрались в частный дом чиновника, где расстреляли его из помпового ружья. После этого они напали на его сожительницу.Возможную гибель Ковалёва прокомментировал и бывший депутат, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Пока официального подтверждения гибели Ковалёва нет.

https://ukraina.ru/20220825/1038050087.html

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2022

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новости, украина, херсонская область, убийство, депутат