https://ukraina.ru/20220829/1038206572.html
Еще одного чиновника убили в Херсонской области - СМИ
Еще одного чиновника убили в Херсонской области - СМИ
Еще одного чиновника убили в Херсонской области - СМИ
В украинских СМИ появилась информация, что в Херсонской области убит бывший депутат Верховной Рады, заместитель председателя по сельскому хозяйству Алексей Ковалёв
2022-08-29T10:44
2022-08-29T10:44
2022-08-29T10:44
новости
украина
херсонская область
убийство
депутат
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Тело политика с огнестрельным ранением в голову обнаружила его мать. Сообщается, что нападавшие нанесли ранение ножом и девушке, которая была вместе с Ковалёвым.Убийство произошло днём 28 августа, передают СМИ. Неизвестные забрались в частный дом чиновника, где расстреляли его из помпового ружья. После этого они напали на его сожительницу.Возможную гибель Ковалёва прокомментировал и бывший депутат, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Пока официального подтверждения гибели Ковалёва нет.
https://ukraina.ru/20220825/1038050087.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, херсонская область, убийство, депутат
Новости, Украина, Херсонская область, убийство, депутат
Еще одного чиновника убили в Херсонской области - СМИ
В украинских СМИ появилась информация, что в Херсонской области убит бывший депутат Верховной Рады, заместитель председателя по сельскому хозяйству Алексей Ковалёв