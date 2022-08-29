Еще одного чиновника убили в Херсонской области - СМИ
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Еще одного чиновника убили в Херсонской области - СМИ
Еще одного чиновника убили в Херсонской области - СМИ
Еще одного чиновника убили в Херсонской области - СМИ
В украинских СМИ появилась информация, что в Херсонской области убит бывший депутат Верховной Рады, заместитель председателя по сельскому хозяйству Алексей Ковалёв
2022-08-29T10:44
2022-08-29T10:44
новости
украина
херсонская область
убийство
депутат
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Тело политика с огнестрельным ранением в голову обнаружила его мать. Сообщается, что нападавшие нанесли ранение ножом и девушке, которая была вместе с Ковалёвым.Убийство произошло днём 28 августа, передают СМИ. Неизвестные забрались в частный дом чиновника, где расстреляли его из помпового ружья. После этого они напали на его сожительницу.Возможную гибель Ковалёва прокомментировал и бывший депутат, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Пока официального подтверждения гибели Ковалёва нет.
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новости, украина, херсонская область, убийство, депутат
Новости, Украина, Херсонская область, убийство, депутат

Еще одного чиновника убили в Херсонской области - СМИ

10:44 29.08.2022
 
© CC0, PixabayНож бандит преступник
Нож бандит преступник
© CC0, Pixabay
Читать в
В украинских СМИ появилась информация, что в Херсонской области убит бывший депутат Верховной Рады, заместитель председателя по сельскому хозяйству Алексей Ковалёв
Тело политика с огнестрельным ранением в голову обнаружила его мать. Сообщается, что нападавшие нанесли ранение ножом и девушке, которая была вместе с Ковалёвым.

Убийство произошло днём 28 августа, передают СМИ. Неизвестные забрались в частный дом чиновника, где расстреляли его из помпового ружья. После этого они напали на его сожительницу.
Возможную гибель Ковалёва прокомментировал и бывший депутат, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
Пока официального подтверждения гибели Ковалёва нет.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 07:45
"Отравлений не выявлено": Стремоусов рассказал о состоянии главы Херсонской областиГлава военно-гражданской администрации Херсонской области идет на поправку, сказал его заместитель Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
 
НовостиУкраинаХерсонская областьубийстводепутат
 
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