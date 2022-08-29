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Власти Энергодара назвали удар ВСУ провокацией для срыва визита МАГАТЭ

Власти Энергодара назвали удар ВСУ провокацией для срыва визита МАГАТЭ - 29.08.2022 Украина.ру

Власти Энергодара назвали удар ВСУ провокацией для срыва визита МАГАТЭ

Удары Киева по Энергодару в Запорожской области направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заявили 28 августа в пресс-службе администрации города

2022-08-29T09:52

2022-08-29T09:52

2022-08-29T10:24

запорожская аэс

энергодар

обстрелы

новости

магатэ

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"Провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", - сказал представитель администрации.Накануне сообщали об ударе украинских военных по Энергодару. В результате пострадали 9 человек.В понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заверил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС на этой неделе.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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запорожская аэс, энергодар, обстрелы, новости, магатэ