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Власти Энергодара назвали удар ВСУ провокацией для срыва визита МАГАТЭ
Власти Энергодара назвали удар ВСУ провокацией для срыва визита МАГАТЭ - 29.08.2022 Украина.ру
Власти Энергодара назвали удар ВСУ провокацией для срыва визита МАГАТЭ
Удары Киева по Энергодару в Запорожской области направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заявили 28 августа в пресс-службе администрации города
2022-08-29T09:52
2022-08-29T09:52
2022-08-29T10:24
запорожская аэс
энергодар
обстрелы
новости
магатэ
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"Провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", - сказал представитель администрации.Накануне сообщали об ударе украинских военных по Энергодару. В результате пострадали 9 человек.В понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заверил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС на этой неделе.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, энергодар, обстрелы, новости, магатэ
Запорожская АЭС, Энергодар, обстрелы, Новости, магатэ
Власти Энергодара назвали удар ВСУ провокацией для срыва визита МАГАТЭ
09:52 29.08.2022 (обновлено: 10:24 29.08.2022)
Удары Киева по Энергодару в Запорожской области направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заявили 28 августа в пресс-службе администрации города
"Провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", - сказал представитель администрации.
Накануне сообщали об ударе украинских военных по Энергодару. В результате пострадали 9 человек.
В понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заверил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС на этой неделе.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.