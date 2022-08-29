Интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара выросла на 70% - 29.08.2022 Украина.ру
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Интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара выросла на 70%
Интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара выросла на 70% - 29.08.2022 Украина.ру
Интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара выросла на 70%
Украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар. Об этом 29 августа у себя в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-08-29T10:30
2022-08-29T10:30
новости
магатэ
энергодар
обстрелы
россия
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С 15 по 21 августа украинские войска обстреляли ЗАЭС и Энергодар 23 раза. На минувшей неделе число выросло на 15 обстрелов или почти на 70%, сообщил Рогов. 28 августа вечером ВСУ снова обстреляли Энергодар. В результате обстрела пострадали девять человек: семь из них получили легкие ранения, двое - в реанимации. Около 40 припаркованных у домов автомобилей повредило осколками, 25 машин сгорели. В большинстве квартир в многоэтажных домах выбило оконные рамы и стекла. В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.
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новости, магатэ, энергодар, обстрелы, россия
Новости, магатэ, Энергодар, обстрелы, Россия

Интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара выросла на 70%

10:30 29.08.2022
 
Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ 28 августа
Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ 28 августа
Читать в
Украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар. Об этом 29 августа у себя в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
С 15 по 21 августа украинские войска обстреляли ЗАЭС и Энергодар 23 раза. На минувшей неделе число выросло на 15 обстрелов или почти на 70%, сообщил Рогов.
28 августа вечером ВСУ снова обстреляли Энергодар. В результате обстрела пострадали девять человек: семь из них получили легкие ранения, двое - в реанимации. Около 40 припаркованных у домов автомобилей повредило осколками, 25 машин сгорели. В большинстве квартир в многоэтажных домах выбило оконные рамы и стекла.
"Шайка наркоманов и нацистов в бессильной злобе пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ и мстит местным жителям за их желание донести правду о происходящем, а также за стремление энергодарцев побыстрее вернуться в Родную Гавань", - заявил Рогов.
В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.
Миссия МАГАТЭ перед выездом в Запорожье
09:19
Миссия МАГАТЭ выехала в ЗапорожьеИнспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС на этой неделе. Об этом 29 августа сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси
 
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