"Кризис неминуем": в ЕС назвали цену свободы от российского газа

После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, к которому они прибегли после присоединения Крыма в 2014 году. Ряд стран заморозили российские активы, Запад призвал отказаться от энергоносителей из РФ.

Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть.

Однако эти ограничения обернулись проблемами для самих США и Европы — рост инфляции и цен на продукты питания и топливо.