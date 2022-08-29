В ЕС назвали цену свободы от российского газа
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"Кризис неминуем": в ЕС назвали цену свободы от российского газа
В ЕС назвали цену свободы от российского газа
"Кризис неминуем": в ЕС назвали цену свободы от российского газа
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в беседе с журналистом газеты Kronen Zeitung 28 августа предрек Евросоюзу серьезные последствия антироссийских санкций в краткосрочной перспективе
2022-08-29T10:09
2022-08-29T10:09
новости
боррель
австрия
ограничения
россия
последствия
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Автор публикации, беседуя с чиновником отметил, что часть населения Австрии скептически оценивает рестрикции в адрес Москвы. В ответ Боррель уточнил, что эти меры нацелены на ограничение экономических возможностей России. Ранее президент Владимира Путина отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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новости, боррель, австрия, ограничения, россия, последствия
Новости, Боррель, Австрия, ограничения, Россия, последствия

"Кризис неминуем": в ЕС назвали цену свободы от российского газа

10:09 29.08.2022
 
© REUTERS / Stephane MaheЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© REUTERS / Stephane Mahe
Читать в
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в беседе с журналистом газеты Kronen Zeitung 28 августа предрек Евросоюзу серьезные последствия антироссийских санкций в краткосрочной перспективе
Автор публикации, беседуя с чиновником отметил, что часть населения Австрии скептически оценивает рестрикции в адрес Москвы. В ответ Боррель уточнил, что эти меры нацелены на ограничение экономических возможностей России.
Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Жозеп Боррель
Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности
Западные санкции в отношении России

После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, к которому они прибегли после присоединения Крыма в 2014 году. Ряд стран заморозили российские активы, Запад призвал отказаться от энергоносителей из РФ.

Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть.

Однако эти ограничения обернулись проблемами для самих США и Европы — рост инфляции и цен на продукты питания и топливо.

Ранее президент Владимира Путина отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Президент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 10:42
Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкцийСтраны БРИКС открываются для России и становятся возможностью преодолеть последствия санкций, сообщила президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме "Технопром" Пурнима Ананд журналистам
 
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