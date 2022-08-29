"Кризис неминуем": в ЕС назвали цену свободы от российского газа
© REUTERS / Stephane MaheЖозеп Боррель
© REUTERS / Stephane Mahe
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в беседе с журналистом газеты Kronen Zeitung 28 августа предрек Евросоюзу серьезные последствия антироссийских санкций в краткосрочной перспективе
Автор публикации, беседуя с чиновником отметил, что часть населения Австрии скептически оценивает рестрикции в адрес Москвы. В ответ Боррель уточнил, что эти меры нацелены на ограничение экономических возможностей России.
Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу.
Западные санкции в отношении России
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, к которому они прибегли после присоединения Крыма в 2014 году. Ряд стран заморозили российские активы, Запад призвал отказаться от энергоносителей из РФ.
Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть.
Однако эти ограничения обернулись проблемами для самих США и Европы — рост инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Ранее президент Владимира Путина отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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