Российские военные фактически ликвидировали квалифицированный летный состав ВВС Украины - 29.08.2022 Украина.ру
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Российские военные фактически ликвидировали квалифицированный летный состав ВВС Украины
Российские военные фактически ликвидировали квалифицированный летный состав ВВС Украины - 29.08.2022 Украина.ру
Российские военные фактически ликвидировали квалифицированный летный состав ВВС Украины
Воздушно-космические силы (ВКС) и Противовоздушная оборона России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины. Об этом 29 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник
2022-08-29T09:01
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"Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован", - сказал он.Источник объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.Источник также отметил, что попытки стран Запада набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах провалились: согласившиеся "уже в могилах и больницах".Сейчас Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США.По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения – им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.При этом он выразил уверенность, что попытки "затыкать дыры" на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева и Вашингтона, но "никак не повлияют на конечный результат".Согласно последним данным Минобороны России, с начала спецоперации уничтожено 273 украинских военных самолета, 148 вертолетов и 1808 беспилотников.
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ввс, украина, россия, новости
ВВС, Украина, Россия, Новости

Российские военные фактически ликвидировали квалифицированный летный состав ВВС Украины

09:01 29.08.2022 (обновлено: 09:12 29.08.2022)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : president.gov.ua
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Воздушно-космические силы (ВКС) и Противовоздушная оборона России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины. Об этом 29 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник
"Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован", - сказал он.
Источник объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.
Источник также отметил, что попытки стран Запада набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах провалились: согласившиеся "уже в могилах и больницах".
Сейчас Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США.

"Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину", - сказал источник.

По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения – им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.
При этом он выразил уверенность, что попытки "затыкать дыры" на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева и Вашингтона, но "никак не повлияют на конечный результат".
Согласно последним данным Минобороны России, с начала спецоперации уничтожено 273 украинских военных самолета, 148 вертолетов и 1808 беспилотников.
 
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