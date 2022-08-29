Военный эксперт рассказал, чем ударит Россия по центру принятия решений в Киеве - 29.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, чем ударит Россия по центру принятия решений в Киеве
Военный эксперт рассказал, чем ударит Россия по центру принятия решений в Киеве - 29.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, чем ударит Россия по центру принятия решений в Киеве
У нас нет никаких технических сложностей ударить по зданиям в Киеве, которые мы считаем "центром принятия решений". Российские крылатые и оперативно-тактические ракеты спокойно и поражают достаточно защищенные цели по всей территории Украины. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-08-29T06:15
2022-08-29T06:15
новости
провокация
киев
ракеты
украина
россия
теракт
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Он в частности отметил, что гиперзвуковым "Кинжалом" был поражен бункер в карпатской гряде на территории Ивано-Франковской области, где хранилось атомное оружие во времена Советского Союза, но вопрос в другом.По его мнению, сейчас следует опасаться провокации украинской стороны в Киеве или Харькове, когда они могут взорвать большое взрывное устройство, привезти останки какого-нибудь "Калибра" (часть таких ракет они сбили) и объявить о теракте РФ в качестве мести за Дарью Дугину.Таким образом, удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане. Такой удар должен нести четкий сигнал (кто попал под этой удар) и должен быть осуществлен с максимальной эффективностью, заключил собеседник издания.
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новости, провокация, киев, ракеты, украина, россия, теракт
Новости, провокация, Киев, ракеты, Украина, Россия, теракт

Военный эксперт рассказал, чем ударит Россия по центру принятия решений в Киеве

06:15 29.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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У нас нет никаких технических сложностей ударить по зданиям в Киеве, которые мы считаем "центром принятия решений". Российские крылатые и оперативно-тактические ракеты спокойно и поражают достаточно защищенные цели по всей территории Украины. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Он в частности отметил, что гиперзвуковым "Кинжалом" был поражен бункер в карпатской гряде на территории Ивано-Франковской области, где хранилось атомное оружие во времена Советского Союза, но вопрос в другом.
По его мнению, сейчас следует опасаться провокации украинской стороны в Киеве или Харькове, когда они могут взорвать большое взрывное устройство, привезти останки какого-нибудь "Калибра" (часть таких ракет они сбили) и объявить о теракте РФ в качестве мести за Дарью Дугину.
"Это сразу же отразится на западной повестке, где сейчас вовсю обсуждается вопрос о причислении России к числу стран, спонсирующих международный терроризм", - указал Анпилогов.
Таким образом, удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане. Такой удар должен нести четкий сигнал (кто попал под этой удар) и должен быть осуществлен с максимальной эффективностью, заключил собеседник издания.
 
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