https://ukraina.ru/20220829/1038196442.html
Военный эксперт рассказал, чем ударит Россия по центру принятия решений в Киеве
Военный эксперт рассказал, чем ударит Россия по центру принятия решений в Киеве - 29.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, чем ударит Россия по центру принятия решений в Киеве
У нас нет никаких технических сложностей ударить по зданиям в Киеве, которые мы считаем "центром принятия решений". Российские крылатые и оперативно-тактические ракеты спокойно и поражают достаточно защищенные цели по всей территории Украины. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-08-29T06:15
2022-08-29T06:15
2022-08-29T06:15
новости
провокация
киев
ракеты
украина
россия
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102312/62/1023126209_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb1a539ae7ba09bd704ec763634b6991.jpg
Он в частности отметил, что гиперзвуковым "Кинжалом" был поражен бункер в карпатской гряде на территории Ивано-Франковской области, где хранилось атомное оружие во времена Советского Союза, но вопрос в другом.По его мнению, сейчас следует опасаться провокации украинской стороны в Киеве или Харькове, когда они могут взорвать большое взрывное устройство, привезти останки какого-нибудь "Калибра" (часть таких ракет они сбили) и объявить о теракте РФ в качестве мести за Дарью Дугину.Таким образом, удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане. Такой удар должен нести четкий сигнал (кто попал под этой удар) и должен быть осуществлен с максимальной эффективностью, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102312/62/1023126209_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6bb7d8f2ac74fddb7484778c054b215b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, провокация, киев, ракеты, украина, россия, теракт
Новости, провокация, Киев, ракеты, Украина, Россия, теракт
Военный эксперт рассказал, чем ударит Россия по центру принятия решений в Киеве
У нас нет никаких технических сложностей ударить по зданиям в Киеве, которые мы считаем "центром принятия решений". Российские крылатые и оперативно-тактические ракеты спокойно и поражают достаточно защищенные цели по всей территории Украины. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Он в частности отметил, что гиперзвуковым "Кинжалом" был поражен бункер в карпатской гряде на территории Ивано-Франковской области, где хранилось атомное оружие во времена Советского Союза, но вопрос в другом.
По его мнению, сейчас следует опасаться провокации украинской стороны в Киеве или Харькове, когда они могут взорвать большое взрывное устройство, привезти останки какого-нибудь "Калибра" (часть таких ракет они сбили) и объявить о теракте РФ в качестве мести за Дарью Дугину.
"Это сразу же отразится на западной повестке, где сейчас вовсю обсуждается вопрос о причислении России к числу стран, спонсирующих международный терроризм", - указал Анпилогов.
Таким образом, удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане. Такой удар должен нести четкий сигнал (кто попал под этой удар) и должен быть осуществлен с максимальной эффективностью, заключил собеседник издания.