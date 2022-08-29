https://ukraina.ru/20220829/1038196442.html

Военный эксперт рассказал, чем ударит Россия по центру принятия решений в Киеве

Военный эксперт рассказал, чем ударит Россия по центру принятия решений в Киеве - 29.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, чем ударит Россия по центру принятия решений в Киеве

У нас нет никаких технических сложностей ударить по зданиям в Киеве, которые мы считаем "центром принятия решений". Российские крылатые и оперативно-тактические ракеты спокойно и поражают достаточно защищенные цели по всей территории Украины. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру

2022-08-29T06:15

2022-08-29T06:15

2022-08-29T06:15

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Он в частности отметил, что гиперзвуковым "Кинжалом" был поражен бункер в карпатской гряде на территории Ивано-Франковской области, где хранилось атомное оружие во времена Советского Союза, но вопрос в другом.По его мнению, сейчас следует опасаться провокации украинской стороны в Киеве или Харькове, когда они могут взорвать большое взрывное устройство, привезти останки какого-нибудь "Калибра" (часть таких ракет они сбили) и объявить о теракте РФ в качестве мести за Дарью Дугину.Таким образом, удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане. Такой удар должен нести четкий сигнал (кто попал под этой удар) и должен быть осуществлен с максимальной эффективностью, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, провокация, киев, ракеты, украина, россия, теракт