https://ukraina.ru/20220829/1038194085.html
Бородай объяснил, почему "Хаймерсы" и "три топора" у ВСУ стреляют настолько точно
Бородай объяснил, почему "Хаймерсы" и "три топора" у ВСУ стреляют настолько точно - 29.08.2022 Украина.ру
Бородай объяснил, почему "Хаймерсы" и "три топора" у ВСУ стреляют настолько точно
И "Хаймерсы", и гаубицы M-777 обладают очень высокой точностью наведения благодаря эффективной работе американской спутниковой группировки и БПЛА. Один выход – одно попадание. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T06:45
2022-08-29T06:45
2022-08-29T06:45
новости
гаубицы
всу
потери
оружие
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Так что ВСУ могут бить с того расстояния, где они недоступны для контрбатарейной борьбы. С приходом этих артиллерийских систем у нас подросли потери, констатировал Бородай.Кроме всего прочего ВСУ применяется различного рода оружие с белым фосфором. Это снаряды, мины и гранаты. Это запрещенное Женевской конвенцией оружие, но оно есть, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гаубицы, всу, потери, оружие
Новости, гаубицы, ВСУ, потери, оружие
Бородай объяснил, почему "Хаймерсы" и "три топора" у ВСУ стреляют настолько точно
И "Хаймерсы", и гаубицы M-777 обладают очень высокой точностью наведения благодаря эффективной работе американской спутниковой группировки и БПЛА. Один выход – одно попадание. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
"Во-первых, M-777 очень дальнобойные, они бьют на расстояние до 60 км. Чтобы было понятно, у нас самая мощная артиллерия – это 203-мм гаубица "Малка". Она бьет на 47 км. В советское время был "Пион", потом модернизировали и сделали "Малку"", - указал эксперт.
Так что ВСУ могут бить с того расстояния, где они недоступны для контрбатарейной борьбы. С приходом этих артиллерийских систем у нас подросли потери, констатировал Бородай.
Кроме всего прочего ВСУ применяется различного рода оружие с белым фосфором. Это снаряды, мины и гранаты. Это запрещенное Женевской конвенцией оружие, но оно есть, заключил собеседник издания.