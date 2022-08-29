https://ukraina.ru/20220829/1038194085.html

Бородай объяснил, почему "Хаймерсы" и "три топора" у ВСУ стреляют настолько точно

Бородай объяснил, почему "Хаймерсы" и "три топора" у ВСУ стреляют настолько точно - 29.08.2022 Украина.ру

Бородай объяснил, почему "Хаймерсы" и "три топора" у ВСУ стреляют настолько точно

И "Хаймерсы", и гаубицы M-777 обладают очень высокой точностью наведения благодаря эффективной работе американской спутниковой группировки и БПЛА. Один выход – одно попадание. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

2022-08-29T06:45

2022-08-29T06:45

2022-08-29T06:45

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гаубицы

всу

потери

оружие

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Так что ВСУ могут бить с того расстояния, где они недоступны для контрбатарейной борьбы. С приходом этих артиллерийских систем у нас подросли потери, констатировал Бородай.Кроме всего прочего ВСУ применяется различного рода оружие с белым фосфором. Это снаряды, мины и гранаты. Это запрещенное Женевской конвенцией оружие, но оно есть, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, гаубицы, всу, потери, оружие